هل تنجح قمم مكة في إنهاء الانقسام الخليجي والعربي؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption تستضيف مكة ثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية لاتخاذ موقف موحد ضد إيران

يرى مراقبون أن نتائج القمم الثلاث التي تعقد في السعودية، وتستضيفها مدينة مكة على مدار يومين، مرهونة بإنهاء الانقسامات التي تشهدها المنطقة خليجيا وعربيا بشأن عدد من القضايا.

وتعد الأزمة الخليجية، التي توشك على إنهاء عامها الثاني، من أكبر التحديات التي تواجه الدول الخليجية منذ سنوات بعد أن تسببت في إحداث شرخ كبير داخل مجلس التعاون الخليجي.

كانت كل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، قد قطعت علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب في يونيو 2017 وهو ما تنفيه الدوحة، في حين ظلت كل من الكويت وسلطنة عمان على الحياد وعملتا على التوسط لإنهاء الأزمة.

وترى قطر أن المقاطعة السياسية والاقتصادية التي فرضتها هذه الدول جاءت بغرض الاعتداء على قرار الدوحة، الأمر الذي بات يهدد المجلس الذي أنشئ منذ 39 عاما.

ويرى البعض أن دعوة قطر إلى مكة لمواجهة خطر ما يسمى بالإرهاب متمثلا في هجمات الحوثيين، يدحض اتهامات الدول الأربع السابقة إلى الدوحة بدعم الإرهاب والتطرف.

وتعد الحرب في اليمن التي دخلت عامها الرابع، ثاني القضايا التي أحدثت انقساما عربيا خلال السنوات القليلة الماضية.

فقد جمد المغرب دعمه للتحالف الذي تقوده السعودية في الحرب ضد الحوثيين منذ مارس 2015 التي تسببت حتى الآن في مقتل الآلاف ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين يمني، بالإضافة إلى حدوث أسوأ كارثة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.

أما في السودان فقد تصاعدت في الفترة الأخيرة مطالب الشارع بسحب القوات السودانية من التحالف، إلا أن المجلس الانتقالي أكد أن القوات السودانية المشاركة في الحرب "ستبقى حتى يحقق التحالف أهدافه".

ويأتي مشروع ما يسمى بصفقة القرن كثالث هذه القضايا، إذ يرى مراقبون أن هناك محاولات عربية وخليجية لعزل الأردن سياسياً والتأثير عليه اقتصاديا نتيجة موقفه من هذا المشروع.

ومن المقرر أن يجتمع الزعماء العرب يوم الخميس 30 مايو في السعودية لعقد قمتين طارئتين الأولى خليجية تعقبها قمة عربية.

وتأمل الرياض أن توجها رسالة قوية إلى إيران مفادها أن القوى الإقليمية ستدافع عن مصالحها من أي تهديد بعد الهجمات على منشآت نفطية بالخليج الشهر الجاري.

كما تستضيف مكة قمة إسلامية يوم الجمعة تعقد بصفتها الدورية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.

هل تنجح القمم الثلاث في إنهاء الانقسام الخليجي والعربي؟ لماذا؟

هل تستطيع قمم مكة الخروج بموقف موحد ضد إيران؟ لماذا؟

كيف يمكن إنهاء الخلافات العربية وكم يستغرق هذا الأمر؟

ما أولويات العرب في الوقت الراهن؟ لماذا؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 31 أيار/مايو من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

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