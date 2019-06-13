"مقهى ليلي" في جدة: كيف ترون خطوات الانفتاح التي تتخذها السعودية حاليا؟

Image caption ملهى "وايت" في دبي

أثار إعلان ملهى "وايت" الليلي الشهير افتتاح فرع له في مدينة جدة بالسعودية، هو الأول من نوعه في المملكة يوم الخميس 13 يونيو/ حزيران، بحفل يحييه المغني العالمي نيو جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أطلق رواد موقع تويتر في السعودية هاشتاغ #ديسكو_في_جده الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 37 ألف تغريدة بعد هذا الإعلان.

وعبر البعض في تغريداته عن استيائه من هذه الخطوة بسبب قرب هذا الفرع من مدينة مكة المكرمة وبقية الأماكن المقدسة في السعودية وقالوا إنها دخيلة على المجتمع السعودي وتتنافى مع الدين والأعراف.

وطالب عدد من المغردين بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتناقلوا كلام الأمير نايف بن عبدالعزيز بحق الهيئة عندما قال: "عندما تكبرون ويخرج من أصلابكم فتيات حينها ستعرفون قيمة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

في المقابل دافع البعض عن افتتاح هذا الفرع، الذي عرفته شركة "وايت" بأنه "مقهى" وليس "ملهى" وسيفتح أبوابه مؤقتا ضمن مهرجان جدة السنوي، وقالوا إن الانفتاح لا يعني الانحلال.

ولن يسمح للأشخاص دون سن 18 عاما من الدخول إلى المكان الذي سيفتح أبوابه من الساعة 10 مساء إلى الثالثة فجرا وسيقدم المشروبات الغازية والعصائر فقط.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تتأكد بي بي سي من صحتها تظهر المقهى من الداخل، ويرافق الصورة صوت شخص يشرح طبيعة عمل المكان الذي وصفه بأنه سيكون "ديسكو محترم" للعائلات، مشيرا إلى أن أسعار التذاكر ستتراوح من 500 إلى ألف ريال سعودي.

وشهدت السعودية في الآونة الأخيرة انفتاحا كبيرا، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه التي تقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة لكافة شرائح المجتمع.

وتحاول السعودية منذ تسلم الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تقديم صورة أكثر انفتاحا وتحررا، حيث أجرت المملكة تغييرات اجتماعية مهمة وإصلاحات اقتصادية لطالما طالب بها كثيرون في المجتمع السعودي، أبرزها السماح للمرأة بقيادة السيارة وإعادة فتح دور السينما وإقامة حفلات غنائية أحياها عدد من مشاهير الفنانين العرب.

يقول الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بدر الزهراني، إنه من المتوقع أن يصل عدد دور السينما في السعودية إلى 80 دار عرض سينمائي تضم نحو 700 شاشة بمستوى عالمي من المنافسة بحلول 2020.

ويرى الزهراني أن السينما السعودية ستكون واحدة من مصادر تنويع الدخل في قطاع الترفيه، حيث ستسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وأيضا جذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في مجال صناعة السينما.

برأيكم لماذا أثارت هذه الخطوة كل هذا الجدل؟

كيف ترون خطوات الإصلاح التي اتخذتها السعودية أخيرا؟

هل تشكل تلك الخطوات أولوية بالنسبة للمواطن السعودي؟ لماذا؟

هل يبدو المجتمع السعودي مستعدا لقبول مثل تلك الإصلاحات وبنفس الوتيرة؟ لماذا؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 14 حزيران/يونيو من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

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