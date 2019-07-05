من هو بطل كأس أمم إفريقيا بعيدا عن كرة القدم؟

مدغشقر

في أيار / مايو 2019، بلغت سرعة الإنترنت عريض النطاق في مدغشقر 28,08 ميجابت في الثانية - وهي ثاني أعلى سرعة في القارة الإفريقية بعد جمهورية الرأس الأخضر. ولكن هذه السرعة الفائقة لم تترجم إلى استخدام واسع للإنترنت. فحسب البنك الدولي، في عام 2017 لم يستخدم الإنترنت سوى 10 في المئة من السكان.

المصدر: مؤشر سبيدتيست الدولي من أوكلا. سرعة التحميل بالنسبة لإنترنت النطاق العريض، أيار / مايو 2019. لا تتوفر أرقام بالنسبة لغينيا بيساو وغينيا.