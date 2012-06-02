مصر.. إلى أين بعد الحكم على مبارك؟

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يواصل الآلاف من المصريين التظاهر في القاهرة والعديد من المدن المصرية الأخرى احتجاجا على ما اعتبروه أحكاما مخففة صدرت بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه وعدد من كبار مساعديه.

أفادت تقارير بأن عدد المصابين تجاوز المئة شخص. وفي تطور لاحق أعلنت بعض القوى السياسية اعتصاما مفتوحا في ميدان التحرير بقلب القاهرة، تنديدا بالأحكام التي تضمنت السجن المؤبد بحق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بجانب تبرئة نجلي الرئيس المصري المخلوع، وعدد من القيادات الأمنية السابقة , وكان أهالي ضحايا ثورة الخامس والعشرين من يناير ومحاموهم قد نددوا بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قاعة المحكمة وعقب النطق به وهتفوا "الشعب يريد تطهير القضاء"

وتأتي الاحتجاجات على الأحكام الصادرة بحق الرئيس المصري المخلوع ونجليه ووزير داخليته ومعاونيه في وقت تستعد فيه مصر لجولة إعادة للانتخابات الرئاسية المصرية يتنافس فيها كل من محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين المصرية وأحمد شفيق رئيس الوزراء المصري في الأيام الأخيرة من حكم مبارك والذي يرى كثيرون إنه مرشح النظام السابق أو مرشح الفلول كما يشار إليهم في مصر وسط توقعات من قبل مراقبين بأن تترك تلك الأحكام القضائية اثرها على جولة الإعادة. برأيك:

كيف ترى الاحكام التي صدرت بحق مبارك ونجليه ووزير داخليته ومعاونيه ؟

وهل ستؤثر تلك الأحكام من وجهة نظرك في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة؟

هل يمكن للرئيس القادم لمصر ان يعفو عن مبارك او يخفف الحكم عليه؟ ام ان الضغوط الشعبية ستحول دون ذلك؟

ناقشنا هذا الموضوع في حلقة يوم الإثنين 4 يونيو/حزيران من برنامج نقطة حوار. اضغط هنا للمشاهدة.