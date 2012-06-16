ما أثر وفاة ولي العهد الأمير نايف على الأوضاع في السعودية؟

مصدر الصورة BBC World Service Image caption كان الأمير نايف، البالغ من العمر 78 عام، يخضع للعلاج في المدينة السويسرية جنيف

أعلن التلفزيون الرسمي السعودي يوم السبت وفاة ولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود "خارج المملكة".

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وشغل الامير نايف منصب وزير الداخلية منذ عام 1975، وعين وليا للعهد اكتوبر/ تشرين الاول الماضي بعد وفاة شقيقه ولي العهد السابق الامير سلطان بن عبد العزيز.

وقاد الامير نايف خلال توليه وزارة الداخلية حملة شرسة ضد القاعدة في المملكة كما كان له دور بارز في إرسال قوات درع الجزيرة، التي يشكل الجيش السعودي اغلبها، للبحرين في مارس/آذار 2011 حسب ما ذكر تقريران نشرا في صحيفتي الجاردين والاندبندنت البريطانيتين.

الا ان بروز الامير نايف أثار توتر بعض الناشطين الليبراليين بسبب بتوجهاته المحافظة وصلاته الوثيقة بالمؤسسة الدينية التي تعارض إصلاحات الملك عبد الله الحذرة، والرامية الى الحد من دور المؤسسة الدينية في قطاع التعليم، وتحسين فرص المرأة السعودية في المجتمع.

ويذكر ان الأوضاع الصحية الحساسة للملك عبد الله، وكبار أعضاء العائلة الحاكمة أيضاً تثير تساؤلات حول سيناريوهات الخلافة في المملكة، خاصة وان النظام الحالي يؤدي الى تولي شخصيات متقدمة في العمر مناصب الحكم الاساسية