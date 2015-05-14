هل تدخل السفير البريطاني في شأن مصري داخلي؟

مصدر الصورة Twitter Image caption أثارت تغريدة السفير البريطاني الكثير من ردود الفعل المتباينة وصلت حد المطالبة بطرده

غرد السفير البريطاني في مصر، جون كاسن، على حسابه على تويتر معلنا عن فرصة للعمل لدى السفارة البريطانية في وظيفة "مسؤول اتصال مجتمعي"، وعنون كاسن رابط الإعلان بعبارة "عايز تشتغل في السفارة البريطانية؟ نرحب بالجميع و نرحب بابن عامل النظافة".

وأتبع كاسن هذه التغريدة بأخرى كان عنوانها "تعرف على "ساجد جافد" أول وزير مسلم في بريطانيا" وأرفق رابط السيرة الذاتية للوزير جافد، والتي ذكر فيها الوزير أنه ابن لسائق حافلة.

وأثارت تغريدتا السفير الكثير من اللغط حول مغزى ما قاله كاسن وماهية حدود اختصاص السفير، وعما إذا كان كاسن قد تعدى اختصاصه، ومدى ارتباط التغريدتين بتصريح وزير العدل المصري المستقيل، محفوظ صابر، الذي أشار في لقاء تليفزيوني له إلى عدم أهلية ابن عامل النظافة للعمل في السلك القضائي وكان السبب وراء استقالته.

وتباينت تعليقات المغردين، إذ أشاد البعض بتغريدتي السفير وبالنظام البريطاني الذي لا يفرق بين الأفراد تبعا للحالة الاجتماعية أو الخلفية الاقتصادية، معتقدين أن السفير أراد التفاخر بالمساواة التي توجد بالنظام البريطاني، بينما ذهب آخرون إلى أن السفير رغب في ممازحة المصريين ولم يكن لديه سوء نية أو رغبة في التدخل في الشأن المصري، بينما هاجم البعض الآخر السفير مؤكدين على سوء نيته وطالبوه بالاعتذار أو مواجهة الطرد بدعوى تدخله في شأن مصري داخلي وإثارته للفتن ومدشنين لهاشتاغ #اطردوا_السفير_البريطاني.

كما هاجمت وسائل اعلام مصرية السفير البريطاني، ورأت أنه تدخل في شأن مصري داخلي مطالبة الخارجية المصرية باتخاذ موقف منه.

وفي حديث لبي بي سي العربية مع السفير محمود فهمي كريم، سفير مصر السابق لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، قال إنه لا يرى أية إساءة في تغريدة السفير كاسن وإنه في اعتقاده لا ينبغي الربط بين تغريدة كاسن وتصريحات وزير العدل المستقيل، فالسفير البريطاني أراد الإشادة بدولته وما تتميز به من قيم لا تفرق بين الأفراد على أساس الوجاهة الاجتماعية، وأراد التأكيد أن المعيار المعتبر هو الكفاءة بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى.

برأيك، ما هي حدود واختصاصات السفير؟

هل تعتقدون أنه لا يجب على السفير إبداء رأيه في قضايا تتعلق بدولة يعمل بها؟

وكيف تنظر لما صدر عن السفير البريطاني في القاهرة؟ هل تراه تدخلا في الشأن المصري؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 15 مايو/أيار من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442077650211 ويمكنكم أيضاً المشاركة عن طريق الرسائل النصية sms بالعربية على رقم: 00447900040407

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