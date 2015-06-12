هل يحترم السياح في بلدكم ثقافة المجتمع وتقاليده؟

مصدر الصورة AP Image caption أغضب السياح الأجانب السكان المحليين بتعريهم وتبولهم على جبل كينابالو المقدس

قضت محكمة ماليزية الجمعة 12 حزيران/يونيو بسجن أربعة سياح بتهمة التعري على جبل كينابالو أواخر شهر أيار/مايو المنصرم.

وتشير التهم الموجهة للسياح أنهم وخلال استمتاعهم ببزوغ الشمس وهم على قمة جبل كينابالو الذي يقدسه السكان المحليون لاعتقادهم بأنه يحوي أرواح أجدادهم – تحدوا بعضهم لخلع ملابسهم وأخذ صور لأنفسهم وهم عراة.

وبالرغم من اعتراض دليلهم السياحي، شرعت المجموعة –وهم بريطانية وهولندي وأخوان كنديان بالإضافة إلى ستة آخرين- بالتعري، كما قام بعضهم بالتبول على الجبل. وبعد أيام من الحادثة، هز زلزال بقوة 5.9 الجبل والمناطق المحيطة أودى بحياة 18 شخصا من بينهم أطفال، وشرّد المئات، مما دفع بالأهالي لإلقاء اللوم على السياح لإغضابهم الأرواح التي كانت ترقد في الجبل.

وكان السياح سيقبعون خلف القضبان لثلاثة أيام، لولا أنهم قضوا فترة حبسهم خلال احتجازهم، مما أسفر عن إطلاق سراحهم مساء الجمعة مع دفع كل منهم غرامة قدرها 5000 رينغت ماليزي (1331 دولار أمريكي).

على ضوء الضجة الإعلامية التي لاقاها خبر سجن السياح وما أثاروه من سخط محلي ودولي باستهتارهم وعدم احترامهم لأعراف ومقدسات البلد الذي كانوا يزورونه، نتساءل عن نظرة قرائنا لمدى احترام السياح لبلادهم، وما إذا كانوا يرون في الحادثة الماليزية نموذجا لتصرف السياح الأوروبيين والغربيين بشكل عام.

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