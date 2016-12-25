الصحف البريطانية تحتجب بمناسبة عيد الميلاد

  • 25 ديسمبر/ كانون الأول 2016
مصدر الصورة PA

الصحف البريطانية احتجبت اليوم الأحد بمناسبة عيد الميلاد. وكل عام وأنتم بخير.

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