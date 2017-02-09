الغارديان: يد بريطانيا ملطخة بالدماء بسبب اليمن

مصدر الصورة Amnesty International

الغارديان نشرت مقالا لأوين جونز بعنوان "يد بريطانيا ملطخة بالدماء بسبب اليمن".

يقول جونز إنه من الطبيعي ان الأطفال في كل مكان لاينبغي ان يقوموا برسم القنابل والجثث عندما يمسكون بالالوان والأوراق لكنه التقى مؤخرا أطفالا من اليمن في احد معسكرات اللاجئين في القرن الافريقي وعندما اطلع على رسوماتهم شعر بالصدمة.

ويوضح جونز أن إحدى هذه الرسومات كانت لطائرة مقاتلة تقوم بإلقاء القنابل على الناس بينما هناك بعض الجثث والجرحى وانهار من الدماء علاوة على طفل يجلس جوار إحدى الجثث ويبكي.

ويقول جونز إن الحرب الاهلية في اليمن والتي استمرت نحو عامين حصدت حتى الآن أرواح أكثر من 10 آلاف مدني وزجت بالبلاد إلى أزمة إنسانية خطيرة.

ويؤكد جونز ان التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية هو المسؤول عن مقتل أغلب الضحايا المدنيين وبعضهم قتل باستخدام اسلحة بريطانية الصنع منها قنابل عنقودية.

ويعتبر أيضا أن الحكومة البريطانية تجاهلت كل الادلة على استخدام الأسلحة التي توردها للسعودية في ارتكاب جرائم ضد المدنيين وهو ما يجعل يديها ملطختين بالدماء.

ويوضح جونز ان استطلاعا للرأي أوضح ان ثلثي البريطانيين يعارضون بيع الأسلحة للسعودية بينما لم يسانده إلا اكثر من العشر تقريبا من بين آلاف الأصوات التي شاركت في الاستطلاع.

ليبيا

مصدر الصورة AFP/Getty Images

الديلي تليغراف نشرت موضوعا شارك في إعداده عدد من المراسلين في كل من موسكو وروما بعنوان "بريطانيا وإيطاليا ربما يتقاربان مع الجنرال الليبي المدعوم روسيا لمواجهة أزمة المهاجرين".

تقول الجريدة إن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتوليني ينوي مناقشة ملف المهاجرين مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال زيارته لندن الإثنين المقبل لبحث أفضل الوسائل المتاحة لوقف تدفق المهاجرين إلى السواحل الإيطالية.

وتضيف الجريدة ان روما ولندن تدركان حجم التغير في موازين القوى على الأرض في ليبيا بعد الدعم الذي حصل عليه اللواء السابق في الجيش الليبي خليفة حفتر والذي أعلن تشكيل جيشا ليبيا من جانبه لمواجهة "الإرهابيين".

وتقول الجريدة إن حفتر زار موسكو مرتين العام الماضي واستضافته روسيا على إحدى حاملات الطائرات التابعة لها ما أثار التخمينات بأن روسيا ستقوم بدعمه للحصول على السلطة في ليبيا في مواجهة الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة.

وتوضح أن متحدثا باسم قوات حفتر اكد الأسبوع الماضي ان عشرات من المقاتلين التابعين له قد نقلوا الى موسكو لتلقي العلاج في أحدث علامة على الدعم الروسي للرجل.

وتنقل الجريدة عن مسؤول إيطالي قوله إن حكومة بلاده ترغب في النقاش مع جميع الاطراف في ليبيا ومنهم الروس لتهدئة الاوضاع في البلاد الممزقة ووقف "زحف المهاجرين" عبر البحر المتوسط.

وتؤكد الجريدة أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن أكثر من 181 ألف مهاجر وصلوا إلى السواحل الإيطالية العام الماضي فقط مشيرة إلى أن أعداد المهاجرين ستزيد في المستقبل إذا استمرت الاوضاع في ليبيا على ماهي حيث لاتوجد حكومة موحدة توقف هذا الزحف نحو أوروبا عبر ليبيا.

شعبية ترامب

مصدر الصورة EPA

الإندبننت نشرت موضوعا لأندرو بانكومب مراسلها في نيويورك بعنوان "شعبية ترامب تتراجع لرقم قياسي جديد".

تقول الجريدة إن الرئيس البالغ من العمر 70 عاماتولى منصب رئاسة الولايات المتحدة الامريكية بينما كان يحظى بأقل شعبية لرئيس في تاريخ البلاد الحديث لكن شعبيته الآن وبعد أسابيع من ذلك تدنت لتسجل رقما قياسيا جديدا.

وتوضح الجريدة أن السياسة من المعروف انها تشبه موسيقى البوب الشعبية فهي متقلبة وسريعة التغير ففي لحظة يصدقك الناس ويؤيدونك وفي اللحظة التالية قد تجد نفسك دون مؤيدين على الإطلاق وهو الامر الذي يصعب تحليله.

وتضيف الجريدة أن دونالد ترامب على وجه التحديد يبدو انه يتجه من السيء للأسوأ حيث ان أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أشارت إلى أن شعبية ترامب وصلت إلى 42 في المئة من عينة الاستطلاع بينما وصلت نسبة معارضيه إلى 53 في المئة.

وتقارن الجريدة هذه النتائج بنتائج استطلاع المؤسسة نفسها في الثاني والعشرين من الشهر الماضي وبعد يومين فقط من تنصيب ترامب والتي أوضحت ان الامريكيين كانوا منقسمين حوله حيث كانت نسبة مؤيديه ومعارضيه واحدة وهي 45 في المئة بينما كان 10 في المئة مترددين.

وتشير الجريدة الى أن هذه النتائج توضح ان شعبية ترامب تدنت بما يعادل 8 نقاط خلال أقل من أسبوعين كما ان الفارق بين نسبة المعارضين والمؤيدين وصل إلى 12 نقطة.

وتوضح الجريدة ان مؤسسة غالوب تتابع يوميا نسبة تأييد الرئيس الأمريكي عبر استطلاع رأي 1500 شخص من مختلف الولايات عبر الهاتف وحسب المؤسسة فإن نسبة الخطأ في استطلاعاتها لاتتعدى 3 في المئة..