الفايننشال تايمز: استياء في السعودية من خطط بيع حصة في شركة أرامكو

مصدر الصورة Reuters Image caption انتقادات في الشارع السعودي بسبب خطط لبيع 5 في المئة من أسهم شركة آرامكو

"استياء في السعودية من خطط لبيع حصة من شركة النفط الوطنية أرامكو"، وقراءة في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، والكشف عن دراسة جديدة تؤخر من أعراض سن اليأس عند المرأة، من أهم موضوعات الصحف البريطانية.

ونقرأ في صحيفة الفايننشال تايمز مقالاً بعنوان "استياء في السعودية من خطط لبيع حصص من شركة النفط الوطنية أرامكو". وقال كاتب المقال إنه "ينظر إلى البترول في السعودية على أنه ضامن أساسي لمستقبل البلاد".

وأضاف أن "السعوديين يحبون أرامكو، شركة النفط الوطنية، وينظرون اليها بأنها الدجاجة التي تبيض لهم ذهباً".

وأشار إلى أن "شركة أرامكو لطالما اعتبرت حجر أساس الاقتصاد السعودي، ومصدر للرخاء الذي تعود عليه الشعب السعودي لعقود مضت".

وأردف كاتب المقال أن "هناك قلقا على مستقبل هذا المصدر جراء خطة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بطرح 5 في المئة من حصة الشركة للاكتتاب".

وتابع بالقول إن "هاشتاغ محمد باع الدجاجة انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".

ونشر أحد المغرديين السعوديين تغريدة على توتير ولم يكشف عن اسمه أن " الشركة التي أمطرتنا بالغني والأموال، ستباع؟"

وكتب أحدهم "ما الذي بقي لنا من الأشياء المجهولة أيها الأمير؟"، مضيفا أن " المجهول هو مستقبلنا".

وختم كاتب المقال بالقول إن "الانتقادات التي يتلقاها الأمير السعودي، تكشف التحديات التي تنتظر القائد الشاب الذي يحاول الدفع ببعض الإصلاحات على اقتصاد البلاد الذي يعتمد بشكل أساسي على البترول".

مصدر الصورة Reuters Image caption قال ترامب "سيتم استبدال كومي بشخص سيؤدي مهامه بصورة أفضل بكثير"

"محقق خاص"

وجاءت افتتاحية صحيفة الغارديان بعنوان "المطلوب: محقق خاص مستقل للتحقيق في مزاعم علاقة ترامب بالروس".

وقالت الصحيفة إن "قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، يعتبر نقطة تحول في في مأساة الرئيس الأمريكي الـ 45 للوبات المتحدة".

وأضافت أنه "على الأقل، عندما اتخذ الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون قرارا مماثلا بطرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي فإنه اتخذ هذا القرار للحفاظ على منصبه".

وأردفت الصحيفة أن "ترامب أقال كومي لأنه لم يكن يقوم بواجباته كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي كما يجب، ولأنه لم يكن غير منصفا مع المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون"، مشيرة إلى أن "قراره هذا لم يكن لديه أي مصداقية".

وتابعت بالقول إن "ترامب كرر على مسامعنا طوال العام الماضي أنه يتوجب سجن كلينتون بسبب الرسائل الالكترونية وتهورها بالتعامل مع المعلومات البالغة الدقة التي احتوتها، كما أنه أبقى كومي في منصبه 4 شهور بعد توليه منصب الرئاسة".

ورأت الصحيفة أن " تصرفات ترامب تشكل خطرا على مسار الحكم في الولايات المتحدة".

وأشارت إلى أن "ترامب يقيل ويطرد الموظفين الذين لا يتفقون معه، فهو يهاجم القضاة، ويرى أن سياستهم ليست قانونية".

مصدر الصورة Getty Images Image caption قالت الدراسة الطبية أن شرب الحليب قد يقلل من ظهور العلامات الأولى للسن اليأس عند المرأة"

الحليب وسن اليأس

ونشرت صحيفة الديلي تلغراف مقالا لسارة نابتون بعنوان "دراسة :شرب الحليب قد يؤخر من ظهور أعراض سن اليأس عند المرأة".

وقالت الدراسة الطبية إن "الجميع يعلم أهمية الحليب لتقوية العظام والعضلات وعدم تكوين الجلطات في الدم، إلا أنها المرة الأولى التي يرتبط بها الحليب بتمديد فترة الخصوبة لدى المرأة".

واستغرقت الدراسة 30 عاما، وشملت 120 ألف سيدة ما بين 25 عاما و 49 عاما. وتوصلت الدراسة إلى معلومات مفادها أن اللواتي كن يتناولن نظاما غذائيا غنيا بالكالسيوم كانت لديهم فرصة تأخير الدخول في سن اليأس عند 45 من العمر.

ووجدت الدراسة المشتركة بين جامعتي هارفارد وماساتشوستس أن تناول جرعات عالية من فيتامين دي يقلل نسبة أعراض سن اليأس بنحو 17 في المئة.

وقالت الدراسة إن "الحليب يعتبر من أفضل المصادر للحصول على الكالسيوم وكذلك الخضروات كالبروكلي والأسماك الدهنية مثل السردين".