الإندبندنت: داخل المدينة السعودية المحاصرة منذ 3 أشهر

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الإندبندنت نشرت موضوعا لمراسلتها في لبنان بيثان ماكيرنان بعنوان "داخل مدينة سعودية محاصرة منذ 3 أشهر من الحكومة السعودية".

تقول الجريدة إنه في تحقيق نادر تضمن مقابلات لسكان محليين مع مراسل أجنبي اطلعت الجريدة على الأوضاع التي وصفتها بالصادمة للمدنيين في تلك المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية والتي تشهد حربا سرية بين شيعة معارضين مسلحين والقوات الحكومية.

وتضيف الجريدة إن منطقة العوامية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى نحو 400 عام يسكنها غالبية من الشيعة وتقع شرق محافظة القطيف التي يقطنها نحو 30 ألف شخص.

وتوضح الجريدة أن المنطقة تقبع رهن الحصار حيث تنصب القوات الحكومية الحواجز على الطرق المؤدية إليها وباءت محاولات الرياض إجلاء السكان عنها قبل نحو 3 أشهر بالفشل بعد الاشتباكات العنيفة التي دارت بينها وبين مسلحين.

وتؤكد الجريدة أنه منذ ذلك الحين تدهورت الأوضاع بشكل سريع حيث يقول السكان إن عمليات القصف ورصاص القناصة تسبب في مقتل 25 شخصا كما تظهر صور يفترض انها التقطت في العوامية بعض الشوارع قد تحولت إلى حطام ودمار مثل المشاهد المعتادة في سوريا.

وتقول الجريدة إنها لم تتمكن من التوصل إلى هوية المسلحين الشيعة في العوامية ولا مصدر أسلحتهم ولا حتى أعدادهم كما أن مصادرها بين المسلحين من الداخل رفضت التعليق مبررة ذلك بدواع أمنية.

وتنقل الجريدة عن آدم كوغل الباحث في شؤون حقوق الإنسان في منظمة هيومان رايتس ووتش قوله "لقد وثقت الكثير من النزاعات في المملكة العربية السعودية من قبل لكن لا شيء منها يشبه ما يجري الآن".

ويضيف "رأيت مظاهرات لكن أيا منها لم يشهد هذا الحجم من التسلح والعنف".

ويؤكد كوغل "التفاصيل قليلة لكن الأمر الواضح على الأرض أن هناك اشتباكات عنيفة تجري الآن بين الدولة وبعض مواطنيها في إحدى المدن السعودية وهو أمر غير مسبوق".

"نتنياهو"

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الغارديان نشرت موضوعا بعنوان "الشرطة الإسرائيلية تؤكد أن نتنياهو مشتبه به في تحقيق في الفساد".

الموضوع الذي أعده مراسل الجريدة من القدس بيتر بومونت يشير إلى وثائق صادرة عن محكمة إسرائيلية توضح للمرة الأولى أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو يخضع لتحقيقات تتعلق بما يزعم أنه فساد وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة".

ويضيف بومونت أن الادعاء توصل لاتفاق مع أري هارو مدير مكتب نتنياهو السابق للمثول امام المحكمة والإدلاء بشهادته كأحد شهود الإثبات ضد مرؤوسه السابق.

ويوضح بومونت أنه حسب بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية فإن أري سوف يدان بعقوبة من المتوقع أن تصل إلى قضاء 6 أشهر في الخدمة المجتمعية علاوة على غرامة نحو 193 ألف دولار في حال إدانته باتهام بخيانة الامانة وذلك بدلا عن عقوبة السجن التي كان من الممكن أن تناله إذا لم يدل بشهادته وأدانته المحكمة.

ويقول بومونت إن نتنياهو يرفض من جانبه الاتهامات ويؤكد أنه لم يقم بخرق القانون كما ان قيادات في حزوب الليكود الذي يقوده طالبوا أعضاء الحزب وأنصاره بتنظيم مسيرة لدعم رئيس الوزراء ومواجهة المظاهرات شبه الأسبوعية ضده والتي تندد ببطء التحقيقات في ملف الاتهامات.

"يد تيريزا ماي اليمنى"

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الديلي تليغراف نشرت موضوعا بعنوان "نيك تيموثي اليد اليمني لتيريزا ماي يوضح لماذا لم تجري الانتخابات الأخيرة حسبما خطط حزب المحافظين".

تقول الجريدة إن نيك تيموثي اليد اليمنى سابقا لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحدث للمرة الأولى عنه الأسباب التي أدت إلى تراجع سيطرة حزب المحافظين الحاكم على مجلس العموم بعد الانتخابات الآخيرة رغم التوقعات والاستطلاعات التي كانت تشير قبلها إلى أن الحزب سيعزز موقفه ويزيد حصته في المجلس.

وتشير الجريدة إلى أن تيموثي عبر عن اعتقاده بأن حزب المحافظين في طريقه لخسارة الانتخابات خلال الأعوام الخمسة المقبلة إن لم يقم بعدة امور ضرورية.

وتضيف الجريدة ان تيموثي الذي استقال من منصبه كمدير لمكتب رئيسة الوزراء قبل نحو 3 أشهر قال في تصريحات خاصة للجريدة إن المحافظين تراجعوا في الانتخابات الأخيرة لسبب أساسي وهو أنهم تخلوا عن وعد ماي السابق بإحداث التغيير المطلوب في البلاد ومالوا نحو استمرار الوضع القائم.

وأضاف تيموثي أنه يعترف بفشل الحزب وتقصيره في التواصل مع الناخبين و الموظفين في الدوائر الحكومية وتقديم الأسانيد الكافية لدعم موقفه في الانتخابات وهو الأمر الذي ترك سياسات الحكومة هشة ودون مساندة شعبية.