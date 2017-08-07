الإندبندنت: "مذكرة غوغل لتبرير فروق الرواتب بين الرجال والنساء تثير الجدل بين العاملين".

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الإندبندنت نشرت موضوعا عن شركة غوغل بعنوان "مذكرة غوغل بخصوص تبرير فروق الرواتب بين الرجال والنساء تثير الجدل بين العاملين".

تقول الجريدة إن مذكرة داخلية خاصة بشركة غوغل عملاق التكنولوجيا سربت من قبل أحد المواقع وفيها تبرير لفروق الرواتب بين الرجال والنساء وهو الأمر الذي أثار الجدل بين العاملين في الشركة.

وتضيف الجريدة أن المذكرة قالت إن هذه الفروق جاءت بسبب الاختلافات البيولوجية بين الرجال والنساء خاصة في المستويات العليا من الإدارة معتبرة ان هذا الأمر طبيعي ولايعد تمييزا جنسيا.

وتوضح الجريدة أن المذكرة التي كتبها أحد المهندسين في الشركة طالبت بضرورة وقف نمط التفكير الافتراضي بأن فروق الرواتب بين الرجال والنساء تعتبر تمييزا جنسيا.

وتشير الجريدة إلى أن المذكرة التي تتألف من 10 ورقات لقت دعما من عدد من العاملين في الشركة بينما ستنكرها عدد آخر حتى آن إحدى العاملات وهي مبرمجة حواسيب أكدت أنها تفكر جديا في الاستقالة إذا لم تتخذ الإدارة قرارات حاسمة بخصوص هذه المذكرة.

وتقول الجريدة إن هذا الجدل يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الشركة تحقيقات جديه تجريها الحكومة الامريكية بشأن شكاوي تلقتها حول فروق الرواتب بين الرجال والنساء وتسعى للتأكد من أن هذه الفروق لاتعبر عن تمييز جنسي بين الرجال والنساء.

إيران

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الديلي تليغراف نشرت موضوعا حول حفل تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني لولاية ثانية بعنوان " التنديد بنواب إيرانيين بسبب تزاحمهم لالتقاط الصور مع ديبلوماسيات غربيات".

تقول الجريدة إن عددا من الساسة الإيرانيين تعرضوا لانتقادات شديدة بسبب سلوكهم الذي اعتبره البعض مشينا وغير لائق بموقعهم في الدولة حيث تجمهر عدد من أعضاء البرلمان الإيراني لالتقاط صور السيلفي مع عدد من الديبلوماسيات الأوروبيات خلال الحفل.

وتضيف الجريدة إن الصور التي تداولها عدد من النشطاء والمواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت تظهر في إحداها ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني وهي تقف في مواجهة عدد من الساسة الإيرانيين بعضهم يرتدي الحلل والبعض يرتدي العباءة السوداء المعروفة وهم ينتظرون أدوارهم لالتقاط الصور معها.

وتشير الجريدة إلى ان أغلب المنتقدين وبينهم نواب برلمانيون آخرون أكدوا أن هؤلاء الساسة لايستحقون مراكزهم في الدولة ولاعضوية البرلمان.

وتقول الجريدة إن عدة مواقع معارضة نشرت رسوما ساخرة تقارن بين النواب وبين الأقزام السبعة الذين كانوا ينظرون بوله وهيام لسنو وايت في فيلم الرسوم المتحركة المعروف.

"كوريا الشمالية"

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الغارديان نشرت موضوعا بعنوان "الصين تطالب كوريا الشمالية بعدم استفزاز المجتمع الدولي".

تقول الجريدة إن وزير الخارجية الصيني حذر من أن التوتر في شبه الجزيرة الكورية وصل حدا خطيرا خلال الأسابيع الماضية بعدما فرضت منظمة الامم المتحدة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

وتضيف الجريدة أن بكين أعلنت مطالبتها لكوريا الشمالية بالتوقف عن استفزاز المجتمع الدولي حيث نقلت عن وزير الخارجية الصيني تصريحات بعد صدور قرار الأمم المتحدة بالعقوبات بالإجماع حذر فيها كوريا الشمالية من استفزاز العالم.

وقال الوزير وانغ وي إن بلاده ترجو أن يكون قرار مجلس الأمن الدولي بمثابة رسالة إلى قائد كوريا الشمالية ليتصرف بذكاء فيما يخص برنامج الأسلحة التابع لبلاده.

وتوضح الجريدة ان العقوبات ضد كوريا الشمالية تشمل حظرا على تصدير بعض المواد بما يكلف ميزانية البلاد نحو مليار دولار سنويا وهو المبلغ الذي تؤكد الجريدة أن يعتبر ثلث إجمالي عائدات الصادرات الكورية بشكل عام.

وتقول الجريدة إن القرار الأخير أعدته الولايات المتحدة وناقشته مطولا مع الصين قبل أن يطرح على مجلس الأمن للتصويت.