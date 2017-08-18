التايمز: ثمة حاجة ماسة لأن يدين رجال الدين المسلمين الإرهاب

مصدر الصورة Getty Images Image caption الشاحنة المستخدمة في هجوم برشلونة

طغى الهجوم الذي وقع في برشلونة وراح ضحيته 13 قتيلا على تغطية الصحف البريطانية الصادرة الجمعة، وتراجع الاهتمام بالشأن العربي والشرق أوسطي فيها.

بداية من صحيفة التايمز التي جاءت افتتاحيتها بعنوان "إرهاب وكتاب مقدس: حاجة ماسة لإدانة رجال الدين المسلمين للإرهاب". وتقول الصحيفة إنه في وسط برشلونة في أوج الصيف والازدحام تحدث شاحتة مؤجرة أخرى الكثير من الدمار.

وتضيف الصحيفة أن الشرطة الأسبانية كانت في حالة تأهب هذا الأسبوع ولكن هذا لم يحل دون هجوم الشاحنة البيضاء التي دهست المارة في شارع لاس رامبلاس السياحي الشهير.

كيف يمكن إنهاء مثل هذه الهجمات الإرهابية؟ تتساءل الصحيفة. وتقول إنه بعد كل هجوم يتبدى بعض الحقائق الصادمة عن الهجوم.

وتقول إنه في الأحيان التي يتضح فيها أن المشتبه فيه إسلامي تعرض لغسيل المخ، يتبادر إلى الأذهان أن أفضل أسلوب للتصدي للهجمات الارهابية هو معالجة السبب الرئيسي للهجمات، فقيام متعصبين دينيين بعمليات لغسيل مخ للشباب يستدعي تغيير القناعات الفكرية التي تقف وراء ذلك.

وتقول الصحيفة إن الهجمات الارهابية تثير أيضا تساؤلات عن كيفية القضاء على الجماعات التشددة عن طريق منعها من اقناع أشخاص جدد بالانضمام إليها. وتضيف أن الإجابة على هذا التساؤل قد تكمن في محاولة تكوين مجلس من الأئمة "التقدميين" الذين يقولون إنهم لديهم القدرة على التصدي للأفكار المتطرفة.

وتشير الصحيفة إلى أن أحد الأئمة المسلمين في بريطانيا وهو الشيخ قاري عاصم يقترح إنشاء مجلس يضم أئمة وشيوخا تقدميين ومعتدلي التوجه لتقديم تفسيرات جديدة معتدلة للتصدي اللتفسيرات المتشددة للشريعة الإسلامية وتعاليمها.

وتضيف الصحيفة إن الشيخ عاصم، إمام مسجد مكة في ليدز، يقول إن المسلمين الشباب يريدون المزيد من الوضوح من الأئمة بشأن بعض القضايا الحديثة مثل نبذ الإسلام للتطرف والتمييز ضد المرأة.

وتختتم الصحيفة المقال قائلة إنه لا يمكن النجاح في الحرب ضد التطرفإ إلا بجهود المسلمين المعتدلين.

استهداف السياح

مصدر الصورة Reuters Image caption يعج لاس رامبلاس حيث وقع هجوم برشلونة بالسواح

وننتقل إلى صحيفة الغارديان وتحليل لجاسون بيرك بعنوان " من وسط لندن إلى لاس رامبلاس: السياح مستهدفون الآن". ويقول بيرك إن الهجوم على برشلونة يؤكد ثلاث حقائق تعلمتها الأجهزة الأمنية وعرفها الأشخاص في الأشهر الأخيرة.

وأول هذه الحقائق هو أن استخدام السيارات والمركبات أصبح تكتيكا معروفا من قبل المتطرفين. وتقول الصحيفة إن دهس المارة بالسيارة تكتيك يسير ولا يتطلب إعداد أو تدريبا خاصا، ولهذا يسهل اللجوء إليه.

أما الدرس الثاني إنه لا يوجد الآن تمييز بين الأهداف، وهذا يعني أن السياح أصبحوا أهدافا لمثل هذه الهجمات. ويضيف بيرك أنه منذ عدة سنوات كان الجهاديون يسعون إلى إيصال رسائل معينة عبر الأهداف التي يختاورنها، وكان ينطر إلى الهجمات على المدنيين العزل على أنها غير مجدية.

أما الدرس الثالث فهو أن الإجراءت الأمنية القوية لا يمكنها توفير الحماية للعامة طوال الوقت. المعلومات الاستخباراتية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية قد يجديان بعض الوقت، ولكن ليس دوما.

لاجئان سوريان في كلية الطب

مصدر الصورة Getty Images Image caption تأهل وهبة لدراسة الطب في جامعة كوين ماري

وننتقل إلى صحيفة ديلي تلغراف ومقال لهاري يورك بعنوان "لاجئان سوريان يتأهلان لدخول كلية الطب". ويقول يورك إن لاجئين سوريين اثنين احتفلا بحصولهما على درجات في الثانوية البريطانية تؤهلهما لدخول كلية الطب.

وتقول الصحيفة إن اللاجئين سليمان وهبة وإلياس بدين كانا حصلا على منحة للدراسة في مدرسة برايتون كوليدج بعد الفرار من سوريا منذ عامين.

ويضيف أن وهبة، 19 عاما، وصل إلى بريطانيا بعد السفر عبر أوروبا والاختباء في شاحنة مجمدة، وحصل على تقدير "أيه" في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، مما اهله لدخول جامعة كوين ماري في لندن.

وحصل بدين، الذي فر من سوريا عن طريق السفر إلى اليونان على متن قارب مكتظ باللاجئين، على تقدير "أيه" في الرياضيات والفيزياء والكيمياء.

وقال بدين إنه قبل أن تتمكن أسرته من مغادرة سوريا مرض والده بشدة ما اعطاه العزم على التوجه إلى دراسة الطب.