الغارديان: الأسد على طريق الانتصار في غفلة من العالم

مصدر الصورة Reuters Image caption القوات السورية الحكومية حققت تقدما أمام تراجع المعارضة

تراجع الدعم الدولي للمعارضة السورية وقصة مزرعة في انجلترا أنقذها المسلمون، فضلاً عن عن رسائل روسيا المزدوجة للدول الغربية، من أهم موضوعات الصحف البريطانية.

نشرت صحيفة الغارديان مقالا تحليليا كتبه، مارتن تشولوف، يتوقع فيه انتصار الرئيس السوري، بشار الأسد، بسبب تخلي العالم عن دعم المعارضة السورية.

ويقول كاتب المقال إن تقلص المساعدات المالية والأسلحة الموجهة للمعارضة السورية بدد الآمال التي كانت معلقة على الدعم الدولي لمنع الأسد من تحقيق الانتصار في النزاع المسلح.

ويشير الكاتب إلى إعلان الأردن، أحد أقوى الداعمين للمعارضة السورية، إلى أن"علاقاته مع دمشق تسير في الاتجاه الصحيح".

وينقل مارتن تشولوف عن أحد المسؤولين في المعارضة السورية قوله إن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال لهم "إن الرياض تنفض يديها من الموضوع السوري".

ويذكر أت بريطانيا التي كانت تحرص على رحيل الأسد كخطوة باتجاه تحقيق السلم، أصبحت تتبنى "الواقعية البراغماتية"، إذا قال وزير خارجيتها، بوريس جونسون، الأسبوع الماضي إن رحيل الأسد ليس شرطا مسبقا، وإنما طرف في المرحلة الانتقالية.

ويقول الكاتب أيضا إن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تليرسون، فوض روسيا صراحة بإيجاد حل في سوريا، كما تعهد الرئيس بوقف برنامج مساعدات يديره مكتب المخابرات سي آي أي يرسل أسلحة من الأردن وتركيا إلى المعارضة السورية المسلحة.

ويضيف أن بريطانيا تنظر في مسألة ما إذا كانت ستواصل دفع 200 مليون جنيه استرليني من المساعدات للسوريين في إدلب، واللاجئين منهم في الخارج، لأنها تخشى أن تقع هذه المساعدات في يد جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، لأنها تفرض نفسها في مناطق المعارضة.

وتعتزم ألمانيا أيضا وقف مساعداتها في إدلب، حسب الكاتب، الذي يرى أن الولايات المتحدة سيأتي دورها إذا توقفت بريطانيا وألمانيا عن تقديم المساعدات في سوريا.

مزرعة حلال

ونشرت صحيفة آي تقريرا عن مزرعة في مدينة لانكستر في انجلترا يدين صاحبها بنجاحه للمسلمين.

ويقول الكاتب إن المزرعة كانت على حافة الإفلاس عندما حولها مالكها إلى مزرعة متخصصة في إنتاج اللحم المذبوح على الطريقة الإسلامية.

مصدر الصورة AFP Image caption المزرعة كانت على وشك الإفلاس

فقد قرر مالك المزرعة وزوجته تحويل المزرعة إلى إنتاج اللحم الحلال، ومنذ ذلك الحين أصبحت تحقق النجاح تلو النجاح، والزبائن يقصدونها من جميع مدن الشمال الغربي لانجلترا.

يقول بيتر إن تجارته بدأت في التراجع وخاف هو زوجته على مستقبل عملهما إذا واصلا بتلك الوتيرة، ولكن أشار عليهما أصدقاء بالتخصص في اللحم الحلال، لأن المنطقة كلها ليس فيها من ينافسهما.

ويضيف أنه قرر بعد 10 أيام من التفكير خوض التجربة فحقق نجاحا باهرا.

ويبيع الزوجان الآن اللحوم الحمراء الحلال والدجاج، فضلا على الخضار والمربى وأنواعا من الحلوى المحلية الصنع.

ويشير الكاتب إلى أن بيتر وزوجته تعرضا لانتقادات في البداية عندما غيرا تخصص المزرعة، وحتى بسبب الكتابة بالعربية على لافتة في مدخل المزرعة، ولكن إصرارهما على النجاح أخذ يؤتي أكله.

رسائل روسيا للغرب

ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا تتحدث فيه ليليا شيفتزوفا عن تعامل روسيا مع الدول الغربية، وكيف أنها موسكو تتصرف مع الغرب بوجهين متضادين.

مصدر الصورة EPA Image caption الدول الغربية تجد صغوبة في فهم مواقف بوتين

وتقول ليليا إن خبراء روسيا في الولايات المتحدة كانوا يبحثون، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، عن الأهداف الاستراتيجية التي تجمعهم مع روسيا، وكان الأوربيون يطلقون مشروع الشراكة والعصرنة معها.

أما الكريملن، حسب ليليا، فكان يتعامل مع الغرب كخصم، ويتهمه بالسعي لإذلال روسيا.

ثم صدم الغرب بعدما تدخلت موسكو في جيورجيا وأوكرانيا وسوريا.

وترى الكاتبة أن محاولات الغرب استعمال روسيا للتصدي لتدقم الصين تفكير ساذج، وتتساءل لماذا يقبل الكريملن بأن يكون فريقا انتحاريا يقوم بالعمل القذر.

وتضيف أن استراتيجية روسيا من أجل البقاء مبنية على خطاب مزدوج، فهي مع الغرب وضده في آن واحد.