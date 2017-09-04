ذي تايمز: "كنوز هليوبوليس" حلم يرواد مصريين لانتشالهم من الفقر

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تفردت صحيفة "ذي تايمز" بالحديث عن تزايد ظاهرة بيع الآثار في مصر، في حين تناولت صحيفة "آي" (النسخة الورقية من صحيفة اندبندنت) موضوع الإنجاب بعد سن الأربعين، كما سيطرت قصة الكشف عن الرسومات الأولية لبطل حكايات الأطفال الدب ويني "ويني ذي بو" على تغطية معظم الصحف البريطانية.

نبدأ جولتنا من صحيفة "ذي تايمز" حيث نشرت تحقيقا حول انتشار الاتجار غير المشروع بالآثار في مصر وازدياد أعداد من ينقبون عن تلك الآثار تحت منازلهم بصورة غير مشروعة.

وتبدو السلطات المصرية غير قادرة على ضبط هذه التجارة، على الرغم من العقوبات الصارمة التي فرضتها على المتاجرين بالآثار، والتي تتراوح بين الحبس لسبع سنوات إلى المؤبد.

ويعزو الصحفي بيل ترو، الذي أجرى التحقيق، رواج الإتجار غير الشرعي بالآثار، إلى "انهيار الاقتصاد المصري والعملة المصرية"، حيث بدأ سكان بعض الأحياء الفقيرة في القاهرة التنقيب عن الآثار تحت منازلهم، وتعد منطقتا المطرية وعين شمس، من أكثر المناطق التي تنشط بها عملية التنقيب، نظراً لأنهما قائمتان فوق مدينة هليوبوليس الأثرية.

ويضيف الكاتب نقلاً عن احصاءات الائتلاف الدولي لحماية الآثار المصرية، إن مصر خسرت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و 2014، ما قيمته نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي من القطع الأثرية، التي أخذت من المواقع الأثرية أو من المتاحف.

وقد نهبت مواقع أثرية برمتها، بما فيها مقبرة دهشور ومقبرة أبوصير. إذ لجأ العديد من الفقراء لطرق وسائل مختلفة في محاولة يائسة للحصول على المال، خاصة بعد زيادة حجم التضخم وتخفيض الحكومة دعمها للمحروقات والطاقة.

وقال سكان في حي المطرية إن البعض هدموا منازلهم بالكامل من أجل التمويه عن عمليات التنقيب غير القانونية تحت الأنقاض.

الإنجاب بعد الأربعين

وإلى صحيفة "آي" التي تناولت المخاطر المحتملة للإنجاب بعد سن الأربعين، وقالت الصحيفة نقلاً عن الرئيسة التنفيذية للكلية الملكية البريطانية للقابلات، كاثي وورويك، إن النساء اللاتي ينجبن بعد سن الأربعين، يكن عرضة لارتفاع طفيف نسبياً في حجم المخاطر المحتملة.

وتستهجن وورويك حالة "الرعب" الذي تتعرض له السيدات في حال قررن الإنجاب في سن متأخرة، كما نقلت عنها قولها "حتى وإن أنجبتِ في سن 42 أو حتى 45، فإن نسبة الخطر ترتفع بصورة طفيفة، لكني أشعر بالحزن على السيدات اللاتي تقررن تأجيل الحمل إلى سن متأخرة، ويتعذر بعد ذلك حملهن".

لكن بحثاً كان قد نشر في شهر مايو / أيار من العام الجاري، وجد أن الأمهات الأكبر سناً يكن أكثر عرضة لحدوث المضاعفات أثناء الولادة، من بينها مضاعفات قد تكون قاتلة كالفشل الكلوي، وتجلط السائل الأميني المحيط بالجنين.

وخلص البحث إلى أن نسبة تعرض السيدات بين سن 40 إلى 44 لاختلاطات خطرة أعلى بنسبة 0.9 في المئة مقارنة بالأصغر سناً، و 1.6 في المئة للأمهات بين سن 45 و 49، كما ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 6.4 في المئة للأمهات فوق سن 50 سنة.

وذكرت الصحيفة أن نسبة السيدات اللاتي ينجبن بعد سن 40 سنة، ارتفعت ثلاثة أضعاف في العقود الثلاثة الأخيرة، لتضاهي بذلك نسبة اللاتي ينجبن وهن دون العشرين.

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أما صحيفة الغارديان فتناولت خبراً عن أشهر دب في العالم، وهو الشخصية الكرتونية "ويني ذي بو" (ويني الدبدوب) حيث تم الكشف مؤخراً عن نسخة رسومات لم يسبق نشرها وتعود لعام 1920.

وقالت الصحيفة إنه من المقرر أن تنشر 150 من رسومات "ويني ذا بو" للفنان إي إتش شيبارد، مخترع الشخصية الكرتونية، الأسبوع المقبل، ومنها 80 رسماً للدب الشهير لم يسبق رؤيتها أو نشرها مطلقاً.

ونشر تلك الصور، جيمس كامبل، زوج ابنة حفيدة شيبارد، والتي عثر عليها بمحض الصدفة، إذ قامت إحدى دور النشر بالاتصال بـ كامبل من أجل الحصول على أرشيف شيبارد من رسوم الحرب العالمية الثانية. وفي أثناء عملية البحث عن الصور المطلوبة عثر كامبل على تلك الرسومات لشخصية الدبدوب ويني.

واحتفالا "بالدبدوب" المحبب لدى الأطفال في كثير من أنحاء العالم، سيقام معرض مخصص لشخصية ويني الدبدوب في معرض فيكتوريا وألبرت الشهير في لندن، ليسير "ويني الدبدوب" في خطى فنانين عظماء كـ ديفيد بوي وفرقة بنكفلويد.

وتضيف الصحيفة أن المعرض سيفتتح في شهر ديسمبر / كانون الأول المقبل وسيضم إلى جانب الرسومات المكتشفة حديثاً، رسائل ورسومات توضيحية وصوراً فوتوغرافية.