الغارديان: ميركل تعرض مشاركة المانيا في حل سلمي مع كوريا الشمالية على غرار ما حدث مع إيران

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الغارديان نشرت موضوعا عن تطورات الملف النووي لكوريا الشمالية بعنوان "ميركل تعرض مشاركة ألمانيا في حل سلمي مع كوريا الشمالية على غرار ما حدث مع إيران".

وتقول جوليان بيرغر التي أعدت الموضوع إن المستشارة الالمانية عرضت أن تشارك بلادها في أي حوار مستقبلي لحل أزمة الملف النووي لكوريا الشمالية.

وتضيف بيرغر أن ميركل اقترحت أن يكون الاتفاق النووي الذي عقدته القوى الغربية مع إيران هو الهدف الذي يسعى الجميع لتكراره مع كوريا الشمالية.

وتوضح بيرغر أن العرض الالماني يشير إلى حال من التأهب والقلق المتزايد في القارة الأوروبية من أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيادة هذا الملف إلى وضع أكثر سوءا وتدهورا بسبب التهديدات المتكررة التي يوجهها إلى نظام بيونغ يانغ باستخدام القوة.

وتنقل بيرغر عن ميركل قولها "أتخيل هذا السيناريو لحل الأزمة الكورية الشمالية ويجب على أوروبا وخاصة ألمانيا أن يتأهبا للمشاركة بجدية في هذا الإطار".

وتشير بيرغر إلى أن إيران قبلت ضمن الاتفاق النووي أن تتخلى عن بعض أنشطتها النووية بما يشعر المجتمع الدولي بالطمأنينة بأنها لن تصنع سلاحا نوويا في مقابل رفع العقوبات التي فرضها الغرب عليها.

"نجل نتنياهو"

مصدر الصورة AFP/getty Image caption صورة التقطت عام 2015 لنتنياهو ونجله يائير أثناء زيارة حائط البراق

الديلي تليغراف نشرت موضوعا بعنوان "انتقادات كبيرة لنجل نتنياهو بسبب رسوم معادية للسامية".

تقول الجريدة إن يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعرض لحملة ضخمة من الانتقاد بسبب قيامه بنشر رسوم ساخرة على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت معادية للسامية.

وتوضح الجريدة أن الرسوم التي نشرها يائير البالغ من العمر 26 عاما كانت تستهدف معارضي والده السياسيين حيث حوت عبارة تقول "السلسلة الغذائية ويظهر في الرسم الملياردير اليهودي جورج سوروس يحاول إغواء أحد الزواحف الخيالية عبر الإمساك بالكرة الأرضية أمام وجهه بينما يقوم الزاحف بدوره بتدلية رمز ماسوني أمام وجه تاجر يرتدي الزي الأسود والذي يقوم أيضا بتدليه بعض الاموال امام بعض الساسة الإسرائيليين ومنهم رئيس الوزراء السابق إيهود باراك الذي دعى لمظاهرات معارضه لنتنياهو.

وتوضح الجريدة أن باراك تزعم حركة المعارضة لنتنياهو بعد الاتهامات التي وجهت إلى الأخير بالفساد خلال الأسابيع الماضية.

وتضيف الجريدة أن سوروس ولد في بلغاريا وأنفق اموالا ضخمة منذ عقود في دعم اليسار الإسرائيلي مشيرة إلى أن الرسم اعتبر معاديا للسامية لأنه يؤيد "نظرية المؤامرة" التي تقول إن اليهود يسيطرون على العالم عبر المال والإعلام.

وتؤكد الجريدة ان دافيد ديوك الزعيم السابق لحركة "كوكلوكس كلان" وعدد آخر من الشخصيات المعادية للسامية قاموا بمشاركة الرسم.

وتوضح الجريدة أن عدة هيئات مختصة بمواجهة تشويه السمعة في إسرائيل نشرت تعليقات أدانت فيها الرسم وقالت إن "الرسم الذي نشره يائير نتنياهو يتضمن معاداة واضحة للسامية".

وتشير الجريدة إلى أن يائير الذي يدرس في الجامعة رد في وقت لاحق على الانتقادات التي وجهت إليه عبر نشر تعليقات أخرى هاجم فيها اليسار الإسرائيلي وقال إن رموزه يتسمون بالازدواجية ولن يفلحوا في إسكاته.

"بريطانيا وأوروبا"

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الإندبندنت نشرت موضوعا عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروف اختصارا "بالبريكزيت".

الموضوع جاء بعنوان "البريكزيت: ترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي من بريطانيا يتزايد منذ الاستفتاء".

تقول الجريدة إن أعداد مواطني بعض الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين تم ترحيلهم من بريطانيا قد تضاعف بشكل كبير منذ الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وذلك رغم تعهد عدد من الوزراء بأن لندن ستمنح مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين على أراضيها حق الإقامة القانونية.

وتضيف الجريدة أن إحصاءات الحكومة البريطانية تؤكد أن هناك زيادة بلغت نسبتها 26 في المائة خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري في عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذيت تم ترحيلهم بالقوة من الأراضي البريطانية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتقول الجريدة إن إحصاءات الحكومة توضح أن 5 آلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي قد تم ترحيلهم من بريطانيا خلال الأشهر الإثني عشر الأخيرة وهو ما يمثل العدد الأكبر من نوعه منذ بدء حصر هذه الحالات وتسجيلها كما أن عدد حالات الترحيل الإجباري قد شهد زيادة بنسبة 14 في المئة خلال العام المنصرم فقط.

وتوضح الجريدة أن هذه الأرقام الرسمية تأتي في الوقت الذي سربت فيه إلى الإعلام مذكرة سرية من وزارة الداخلية تتضمن إجراءات مشددة لوقف أو تقليل أعداد المهاجرين إلى بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي بعد انفصال الطرفين.