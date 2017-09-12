الغارديان: "تجنيد الأطفال تضاعف خلال السنة الماضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"

مصدر الصورة AFP/getty Image caption أطفال يحملون السلاح خلال المشاركة في مظاهرة لأنصار الحوثي في اليمن

الغارديان نشرت موضوعا عن دراسة أجرتها منظمة خيرية لصالح الأمم المتحدة أوضحت زيادة مفزعة في ظاهرة تجنيد الأطفال للقتال في الصراعات الداخلية.

الموضوع الذي أعدته كارين ماكفيه كبيرة محرري الجريدة جاء بعنوان "تجنيد الأطفال يتضاعف خلال السنة الماضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وتقول ماكفيه إن "الأرقام التي أظهرتها الدراسة التي أعدت لصالح منظمة الأمم المتحدة تؤكد أن أعداد الأطفال الذين تم تجنيدهم للقتال في الصراعات المحلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد شهدت زيادة تتعدى الضعف خلال السنة الماضية فقط.".

وتضيف ماكفيه أن الدراسة أوضحت أن الأطفال يتم تجنيدهم للقتال في ميليشيات مسلحة تشارك في القتال في عدة دول منها العراق وسوريا واليمن وليبيا وهي دول تشهد صراعات عسكرية محلية مستمرة منذ سنوات.

وتشير ماكفيه إلى أن هناك عدة أمور تساهم في تفشي هذه الظاهرة منها فقدان آلاف الأطفال أقاربهم البالغين أو أي معيل على مواجهة أعباء الحياة كما أن الكثيرين منهم تعرضوا للتشرد بعد هدم منازل أسرهم علاوة على توقف أي نظام مجتمعي يساعد أفراد الأسرة على التكاتف وإعالة بعضهم البعض في بعض هذه الدول.

وتقول ماكفيه غن التقرير يوضح أن نحو طفل من بين كل خمسة أطفال في الشرق الأوسط بحاجة لإعانة ومساعدة إنسانية بشكل عاجل مضيفة أن النسبة الأكبر من بين هؤلاء الأطفال والتي تبلغ 90 في المائة يعيشون في دول تأثرت بالحروب الأهلية والاضطرابات.

"ترامب والقضاء"

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جريدة "آي" نشرت موضوعا عن ملف العلاقات المضطربة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمؤسسات الأمريكية وعلى رأسها المؤسسة القضائية.

الموضوع جاء بعنوان "المحكمة العليا الأمريكية تعلق القيود التي فرضها ترامب على دخول المسلمين ومنعت 24 ألف شخص من دخول البلاد".

تقول الجريدة إن "المحكمة العليا الأمريكية قررت تعليق القيود التي فرضتها إدارة ترامب على قانون دخول المهاجرين إلى البلاد".

وتضيف الجريدة ان هذه القيود كانت تسحق أي فرصة أمام عشرات الآلاف من المهاجرين لدخول الولايات المتحدة.

وتشير الجريدة إلى أن القانون الأمريكي يسمح للمهاجرين بدخول البلاد إذا كان لديهم وعدا من إحدى الهيئات الإغاثية المعترف بها بتغطية نفقاته ومساعدته على تكاليف الإقامة وهو الأمر الذي يمتلكه بالفعل نحو 24 ألف مهاجر حاليا.

وتوضح الجريدة أن القاضي أنتوني كنيدي قرر تعليق الطعن الذي تقدمت به وزارة العدل على حكم سابق لمحكمة الاستئناف يسمح للمهاجرين من أنحاء العالم بدخول البلاد إذا كان لديهم عرض رسمي من وكالة لإعادة التوطين.

وتقول الجريدة إن قرار محكمة الاستئناف كان سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء إلا أن قرار كنيدي منح المحكمة العليا وقتا إضافيا لدراسة طلب إدارة ترامب.

"أي فون 8"

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الديلي تليغراف نشرت موضوعا تستبق فيه إعلان شركة أبل عن تفاصيل الطراز الجديد من هاتف أي فون وهو أي فون

الموضوع جاء بعنوان "أي فون 8 تاريخ الطرح والتفاصيل والإمكانيات".

تقول الجريدة إنه كان هناك تسريب ضخم من داخل شركة أبل قبل يوم واحد من إعلانها عن الطراز الجديد من هواتف أي فون وهو أي فون 8 والذي من المتوقع ان يمثل نقلة كبرى لهذا النوع من الهواتف الذكية.

وتشير الجريدة إلى ان الشركة خططت لإذهال المهتمين بالهواتف الذكية بهاتف أي فون 8 الذي تطرحه بمناسبة مرور 10 سنوات على طرح أو هواتفها من هذا النوع.

وتقول الجريدة إنه حسب التسريبات فإن الهاتف الجديد سيطرح مصحوبا بطرازين آخرين هما "أي فون 8 بلس" و "أي فون إكس" ويتمتع بإمكانية المشاركة بتقنية لاسلكية وشاشة عرض بكامل حجم الجهاز كما يتضمن تقنية للتعرف على ملامح وجه المالك ولا يحتوي الطراز الجديد زرا للعودة إلى الشاشة الأصلية كما جرت العادة في هواتف الطراز السابقة.

وحسب ما تقول الجريدة فإن شركة أبل تعلن الثلاثاء عن الجهاز الجديد ثم يطرح للبيع المسبق على موقع الشركة بعد ذلك بأسبوع لكنه لن يكون متاحا في المتاجر في بريطانيا والولايات المتحدة إلا بحلول الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. 8.