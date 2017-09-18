الغارديان: "الجريمة الحقيقية داخل السجون المصرية"

مصدر الصورة Alamy Image caption قال المحامي الحقوقي المصري طارق حسين للغارديان إن "الأمن المصري مسؤول عن تعذيب السجناء وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية".

مقابلة حصرية مع محامي حقوقي مصري يروي فيها تجربته في السجون المصرية ودعوة دولية لحل أزمة لاجئي الروهينجا في بنغلادش، فضلاً عن مقابلة مع العائلة التي كانت تعتني بالمشتبه به في تفجيرات مترو لندن، من أهم موضوعات الصحف البريطانية.

ونقرأ في صحيفة الغارديان مقالاً لجاك سكنكير بعنوان " الجريمة الحقيقية تجري داخل السجون المصرية". والمقال عبارة عن مقابلة حصرية أجرتها الصحيفة مع المحامي الحقوقي المصري يروي فيها تجربته في السجن.

ويقول كاتب المقال نقلاً عن حسين إن "الأمن المصري مسؤول عن تعذيب السجناء وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية، تبعاً لتصريحات خص بها الصحيفة".

ويتحدث المحامي طارق "تيتو" حسين (24 عاما) خلال المقابلة عن تجربة "كيفية اختطافه من منزله وسجنه لمدة 6 أسابيع بشكل غير قانوني، وتجربته في أسوأ سجن تابع لوزارة الداخلية المصرية".

ويتهم حسين مسؤولي السجن بمحاولة الحصول على "اعترافات زائفة ومنع السجناء من الحصول على مشورة قانونية وممارسة شتى ألوان العنف من بينها الضرب والصعقات الكهربائية للحصول على اعترافات"، مشيراً إلى أن "جميع هذه الممارسات مخالفة للدستور المصري وللقانون الدولي".

وتقول الغارديان إنها طلبت من الحكومة المصرية الرد على اتهامات حسين إلا أنها لم تستجب لغاية نشر هذا المقال.

ويقول حسين إن "كابوسه بدأ في 17 يونيو/حزيران عندما دق باب منزل عائلته في كفر حمزة شمال القاهرة، وفتحت والدته الباب لتجد 50 شرطياً مدججين بالسلاح بانتظاره".

ويضيف كاتب المقال أن "حسين ناشط حقوقي، لمع نجمه بعد اعتقال شقيقه المراهق وسجنه لمدة عامين بسبب ارتدائه تي شيريت كتب عليها - أمة من دون تعذيب-.

ويشير حسين إلى أن "أسوأ تجاربه كانت في سجن معسكر العمل بقرية بدر محافظة البحيرة"، مضيفاً "عندما وصلت إلى هناك كان واضحاً أن إجراءات السجن كانت قاسية ووحشية".

ويقول إنه " كان يترتب على السجناء الجدد خلع كامل ملابسهم والاستدارة للحائط، ثم يقوم ضباط السجن بجلدهم بخراطيم بلاستيكية"، مشيراً إلى أن "أصوات السجناء الذين يخضعون للتعذيب كانت تسمع في أروقة السجن على الدوام لاسيما خلال تعرضهم للتعذيب بالصقعات الكهربائية".

ويضيف "أنا محامي حقوقي، مهمتي الدفاع عن حقوق الإنسان"، مضيفاً " تعرفت خلال فترة سجني ماذا يعني أن يكون المرء مكسوراً".

ويوضح كاتب المقال أن السلطات المصرية أفرجت عن حسين، إلا أن هناك العديد من القضايا المفتوحة ضده".

مصدر الصورة AFP Image caption هرب أكثر من 400 ألف من الروهينجا من ميانمار إلى بنغلادش هرباً من أعمال العنف ضدهم.

نداءات دولية

وجاءت افتتاحية صحيفة التايمز تحت عنوان "إلى المنفى". وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي تبنى فيه المخيمات لاستيعاب لاجئي الروهينجا، فإن هناك حاجة لجهود دولية على الحدود البورمية.

وأضافت الصحيفة أن ليس هناك أي غموض بشأن الأحداث التي تجري في بورما إذ أن أكثر من 400 ألف شخص من مسلمي الروهينجا فروا من البلاد هرباً إلى بنغلادش منذ بدء أعمال العنف في البلاد منذ 3 أسابيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الكثير من الروهينجا فروا بالقوارب لبنغلادش، وأغلبيتهم من النساء والأطفال إن أن الكثير من الرجال قتلوا على أيدي الجيش البورمي".

وختمت الصحيفة بالقول إن " سمعة زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي على المحك"، مضيفة أن قراراتها من شأنها حماية الديمقراطية التي طالما حاربت من أجلها، كما أن كل ما ازداد تدفق الروهينجا لبنغلادش، كلما رسخت وصمة العار على ضميرها".

مصدر الصورة Getty Images Image caption ما تزال الشرطة تفتش منزل اللاجيء السوري، المشتبه به بارتكاب تفجيرات مترو لندن

اللاجئ السوري وتفجير المترو

ونقرأ في صحيفة الديلي تلغراف مقالاً لمارتن إيفانز سلط فيه الضوء على المشتبه به بتنفيذ تفجير مترو لندن. وقال كاتب المقال إن " الشرطة حققت مع الشاب الذي يعيش مع عائلة ترعاه في منطقة سري".

وأضافت الشرطة أن "العائلة التي كانت تعتني باللاجئ السوري عانت من تصرفاته في السابق لأنه كان يتورط بالكثر من المشاكل بين الحين والآخر".

وأشار كاتب المقال إلى أن العائلة التي كانت ترعى الشاب السوري المشتبه به، رعت الكثير من الأطفال والشباب في بريطانيا منذ عام 2009".

وفي مقابلة مع السيدة جونز تقول فيها" فتحنا قلوبنا خدمة ومساعدة الأطفال الذين هم بحاجة لنا، ونحن نفعل المستحيل لمساعدتهم".

وتقول إحدى جيران الشاب المشتبه به إنني "اعتقدت بانه طالب، كان يلقي علينا التحية فيما لم يلق أي شخص آخر من المقيمين في المنزل التحية، كان يتكلم كثيراً بالعربية على هاتفه ويضع شيئاً أسود على رأسه".