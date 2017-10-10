الإندبندنت: "مؤسس مجموعة بلاك ووتر المتهمة بقتل المدنيين في العراق ينوي الترشح لعضوية الكونغرس"

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صحيفة الإندبندنت نشرت موضوعا لأندرو بانكومب محررها للشؤون الأمريكية بعنوان "إريك برينس: مؤسس مجموعة بلاك ووتر المتهمة بقتل مدنيين عراقيين ينوي الترشح لعضوية الكونغرس".

يقول بانكومب إن إريك برينس، الذي يعد واحدا من أكثر المرتزقة الأمريكيين إثارة للجدل، يحصل على تشجيع ودعم من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق ستيف بانون للترشح لعضوية الكونغرس الأمريكي.

ويوضح بانكومب أن برينس هو مؤسس مجموعة بلاك ووتر التي يفترض أن تكون شركة أمن وتعاقدت معها حكومة الرئيس السابق جورج بوش بشكل ضخم لحماية مصالحها في خارج البلاد.

ويضيف بانكومب أن برينس يحصل على دعم كبير للترشح على عضوية الكونغرس أمام السيناتور جون باروسو عضو الكونغرس عن ولاية وايومينغ الذي يشغل حاليا منصبا قياديا في زعامة الجزب الجمهوري صاحب الأغلبية في الكونغرس.

ويشير بانكومب إلى أن بانون الذي أقاله ترامب من منصبه الصيف الماضي يسعى حاليا لتقويض البنية التقليدية لقيادة الحزب الجمهوري واستبدالها بقيادة جديدة خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل.

ويقول بانكومب إن جهود بانون أصبحت أكثر قوة وبروزا بعدما نجح الشهر الماضي في الدفع بأحد الوجوه الشعبوية التي يدعمها وأزاح عضو الكونغرس عن ولاية ألاباما الذي كان يحصل على الدعم من القيادة التقليدية للحزب الجمهوري والرئيس ترامب شخصيا.

ويؤكد بانكومب ان برينس قضى عطلة نهاية الأسبوع الماضية مع أسرته في ولاية وايومينغ وناقش معهم ملف ترشحه لعضوية الكونغرس حيث أنه بحاجة لإثبات إقامته في الولاية للتمكن من خوض الانتخابات لكنه يقيم في ولاية فيرجينيا حاليا غير أن أسرته تمتلك مزرعة ضخمة في وايومينغ.

"أوفكوم تبريء الجزيرة"

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الغارديان تناولت ملف اتهام قناة الجزيرة بالانحياز ضد إسرائيل في بريطانيا.

ونشرت الجريدة موضوعا لمحررها لشؤون الإعلام غراهام راديك بعنوان "أوفكوم تبريئ الجزيرة من معاداة السامية لفضحها مسؤولا إسرائيليا".

تقول الجريدة إن المؤسسة الرقابية على وسائل الإعلام في بريطانيا "أوفكوم" أصدرت قرارها بتبرئة الجحزيرة من أي انتهاك للمارسات الإعلامية أو معاداة السامية وهي الاتهامات التي وجهت إليها بعد إذاعتها برنامجا وثائقيا من 4 حلقات تضمن تسجيلا سريا لمسؤول في السفارة الإسرائيلية في لندن قال فيه إنه يرغب في الإطاحة بأعضاء في مجلس العموم البريطاني.

وتضيف الجريدة أن المؤسسة البريطانية تلقت الشكاوي ضد فيلم "اللوبي" الذي بثته قناة الجزيرة من 4 أجزاء وتناول حدود تأثير اللوبي الإسرائيلي على الحياة السياسية في بريطانيا موضحة أن القرار جاء في الوقت الذي تعاني فيه الشبكة من مشاكل عدة خاصة في ظل الخلاف بين دولة المقر قطر وجيرانها والتي تتضمن شبكة الجزيرة نفسها.

وتشير الجريدة إلى أن الجزيرة بثت البرنامج مطلع العام الجاري وتضمن تسجيلا سريا لشاي مسوت الموظف في السفارة الإسرائيلية في لندن قال فيه إنه سيعمل على الإطاحة بعدد من النواب البريطانيين في مجلس العموم على رأسهم السير آلان دانكان السياسي البارز في حزب المحافظين الحاكم والذي يعتبر أحد الشخصيات المفوهة الداعمة للقضية الفلسطينية.

وتوضح الجريدة أن التسريب تسبب في قيام السفير الإسرائيلي في لندن بتقديم اعتذار رسمي كما قدم مسوت استقالته من منصبه في السفارة.

"ماتيس يطالب بالاستعداد العسكري"

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أما الديلي تليغراف فتناولت موضوعا عن العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في موضوع جاء بعنوان "جيم ماتيس يطالب الجيش الأمريكي بإعداد الخيارات العسكرية لمواجهة كوريا الشمالية".

تقول الجريدة إن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس حث المسؤولين البارزين في الجيش الأمريكي على الاستعداد وتقديم كل الجهود لوضع الخيارات العسكرية المتاحة للتعامل مع كوريا الشمالية أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حال فشل الجهود الديبلوماسية في حل الأزمة الراهنة بسبب البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

وتضيف الجريدة أن تصريحات ماتيس جاءت خلال اجتماع سنوي لقيادات الجيش الأمريكي في العاضمة واشنطن وفي ظل التعبير الأمريكي المستمر عن الغضب من فشل كل الحلول الديبلوماسية حتى الآن في وقف المناورات المتتالية والتجارب النووية التي يجريها النظام الحاكم في كوريا الشمالية.

وتشير الجريدة إلى أن عدة دول أخرى طالبت الطرفين بالتهدئة ونزع فتيل الأزمة حتى لا تتصاعد وتصل إلى حرب بين البلدين.

كما تنقل الجريدة عن محللين قولهم إن ملايين قد يسقطون في حال أقدمت كوريا الشمالية على شن هجوم نووي على سول العاصمة الكورية الجنوبية كرد على أي هجوم أمريكي.

وتوضح الجريدة أنه حتى اللحظة لاتبدو بيونغ يانغ عازمة على تهدئة تجاربها المتسارعة لأسلحة مختلفة منها صواريخ عابرة للقارات قادرة على حمل رؤوس نووية.