الغارديان: تيلرسون يصف ترامب بالفريد ويؤكد استمرار الديبلوماسية حتى سقوط أول قنبلة

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الغارديان تناولت ملف الخلافات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في مقال لمراسلها في واشنطن توم ماكارثي بعنوان تيلرسون ينفي "الإجهاض" ويؤكد استمرار الديبلوماسية حتى سقوط أول قنبلة.

يقول ماكارثي إن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيللرسون لا زال يعمل بجد على دعم الجهود الديبلوماسية لبلاده في الملفات الدولية المتوترة خاصة في كوريا الشمالية وإيران حتى في ظل ما تردد في الآونة الأخيرة حول تدهور العلاقات بينه وبين الرئيس دونالد ترامب، وهو ما دفع أحد نواب الحزب الجمهوري الحاكم إلى القول إن ترامب يقوم "بإخصاء" تيللرسون.

ويضيف ماكارثي أن وزير الخارجية أكد في خطابه على شبكة "سي إن إن" الإخبارية أنه يرغب في استمرار الاتفاق النووي مع إيران، كما عبر أيضا عن إقتناعه بأن الصين لم تكن غافلة عما يجري في كوريا الشمالية موضحا أن "المناورات الديبلوماسية ستستمر حتى سقوط أول قنبلة".

ويشير ماكارثي إلى أن تيللرسون أنكر وجود خلافات بينه وبين ترامب، وقال صراحة في مقابلة صحفية عن ترامب "إنه رئيس فريد من نوعه" نافيا انتقاده في وقت مضى وهو ما ردده بعضهم خلال الأيام الماضية إذ نقلوا عن تيللرسون وصفه لترامب "بالأحمق".

ويضيف ماكارثي أن تيللرسون أكد أيضا أن الاتفاق النووي مع إيران سيكون لاغيا إن لم تتوصل واشنطن لحل يرضيها مع الحلفاء والكونغرس في الوقت نفسه.

بغداد

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صحيفة الديلي تليغراف نشرت موضوعا عن ملف الأكراد بعد الاستفتاء الأخير بعنوان "بغداد تتهم القوات الكردية بإعلان الحرب"

تقول الصحيفة إن الحكومة العراقية في بغداد كالت الاتهامات للأكراد في شمال البلاد بعد تدهور العلاقات في الفترة الأخيرة بينهما خاصة بعد الاستفتاء الذي أجراه حكومة كردستان العراق مطلع الشهر الجاري وأسفر عن تأييد الأغلبية للانفصال عن الحكومة المركزية في بغداد.

وتضيف الصحيفة أن بغداد اتهمت القوات الكردية بإعلان الحرب عليها بعد وجود مقاتلين من عناصر حزب العمال الكردستاني مع مقاتلي "البيشمركة" النظاميين على خطوط التماس بين الجانبين في مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وتوضح الصحيفة أن مجلس الأمن القومي العراقي الذي يترأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد أن هذا الأمر يعد "تصعيدا خطيرا وإعلانا للحرب" في ظل وجود قوات لا تنتمي للقوات الكردية النظامية، وبينهم قوات أتت من حزب العمال الكردستااني في تركيا التي تصنفه جماعة إرهابية حسب الغرب وتركيا والعراق في الوقت ذاته.

وتنقل الصحيفة عن بيان لمجلس الأمن القومي قوله "إن الحكومة العراقية المركزية وقواتها سيقومان بواجبهما في حماية المواطنين العراقيين بكل مكوناتهم ومنهم الأكراد ويدافعان عن سيادة البلاد ووحدته".

لكن الصحيفة تؤكد أن قوات حزب العمال الكردستاني تتمركز في عدة مواقع حول مدينة كركوك الغنية بالنفط منذ عام 2014 مضيفة أن قوات البيشمركة رفضت اتهامات بغداد كما لم ينصاعوا لتحذير الحكومة المركزية بالانسحاب من أحد المواقع على الطريق الرئيسية في جنوب كركوك والتي تتحكم في تقاطع طرق تؤدي إلى عدة أبار نفط في المحافظة.

وتشير الجريدة إلى أن قوات البيشمركة دفعت بقوات إضافية إلى جنوب مدينة كركوك الأسبوع الماضي بعد تحذيرات من وجود "حشود لقوات الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي قرب المدينة استعدادا لهجوم موسع".

سمنة الأطفال

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صحيفة الإندبندنت نشرت موضوعا بعنوان "الثقافة الغربية مسؤولة عن زيادة معدلات السمنة لدى الأطفال في الدول النامية".

تقول الصحيفة إن دراسة جديدة أوضحت أن معدلات السمنة لدى الأطفال قد تزايدت بشكل مرضي على مستوى العالم خاصة خلال العقود الأربعة الاخيرة في ظل تشخيص معاناة نحو 213 مليون طفل من السمنة الزائدة.

وتضيف الإندبندنت أن معدلات السمنة لدى الاطفال في الولايات المتحدة وبريطانيا وصلت إلى أعلى مستوى في الوقت نفسه ولأول مرة على الإطلاق.

وتقول الصحيفة إن العامل الرئيسي في ذلك هو الثقافة الغربية وفي الأساس الجزء المتعلق بالطعام السريع مثل وجبات ماكدونالدز وشطائر البورغر والبيتزا والبطاطس المقلية وهي الأطعمة التي تعبر عن هذه الثقافة وتسبب سمنة زائدة للأطفال.

وتوضح الصحيفة أن الاطفال يحبون هذا النوع من الطعام غير الصحي، كما أن بعض الأسر في الغرب تعتمد عليه كنظام غذائي يومي لأطفالهم بسبب سهولة الشراء في ظل حب الاطفال له وانخفاض سعره، وقد بدأت هذه العادات تمتد الآن إلى الدول النامية وتصبح نظاما يوميا أسريا أيضا يعتمد على أغذية مليئة بالدهون بسعر زهيد لكنها أغذية لها تبعات وخيمة على الصحة.

وتشير الصحيفة إلى أن أكثر الشعوب التي بدأت تظهر على أطفالها هذه الأعراض هي الصين والهند وشعوب جنوب شرق المحيط الهندي في ظل ارتفاع معدلات زيادة الوزن بين أطفالها إذ أن طفلا من بين كل طفلين إما يعاني من زيادة الوزن أو مصاب بالسمنة.

وتضيف الصحيفة أن مصر أيضا صنفت من بين أكثر عشرين دولة تعاني من معدلات سمنة الأطفال في ظل معاناة نحو 35 في المائة من أطفالها من السمنة أو زيادة الوزن بينما يقبع نحو 22 مليون مصري تحت خط الفقر.