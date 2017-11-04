في الغارديان: "اغتصاب الرجال يستخدم بانتظام" خلال الحرب في ليبيا

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الغارديان نشرت موضوعا للصحفية سيسيل أليغرا أعدته من داخل الاراضي الليبية ومن تونس بعنوان "اغتصاب الرجال يستخدم بانتظام خلال الحرب في ليبيا".

وتقول أليغرا إن هذا الأسلوب تم الكشف عنه مؤخرا بعدما ترددت حوله أقاويل لسنوات، لكن شهادات من الضحايا تراكمت خلال الأشهر الماضية لتكشف النقاب عنه بشكل مؤكد.

وتوضح أليغرا أن صحفيين من جريدة لو موند الفرنسية ونشطاء في مراكز لحقوق الإنسان في تونس تلقوا شهادات واطلعوا على مقاطع فيديو توضح "اغتصاب رجال" بواسطة آلات وأدوات استخدمها أعضاء الفصائل المتحاربة كنوع من وسائل فرض السيطرة السياسية.

كما تكشف أليغرا عن أنها تلقت بعض الشهادات حول إيداع بعض السجناء في غرف مع أشخاص آخرين وإجبارهم على التعرض للاغتصاب أو القتل.

وتوضح أليغرا أن "اغتصاب الرجال يمارس كوسيلة للإذلال والإهانة بهدف إبعاد المنافسين بشكل نهائي" عن ساحة الصراع التي تشهد كرا وفرا بين مجموعات مسلحة لا تعترف بأي قانون وتسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي الليبية.

وتضيف أليغرا أن الرجال الذين يتعرضون للإغتصاب يشعرون بالخزي غالبا، وبالتالي فإن الضحايا لا ينخرطون مرة أخرى في الغالب في ساحة الصراع السياسي او العسكري.

وتستعرض أليغرا بعض الشهادات حول هذه الانتهاكات ثم تذكر بأن اتهامات طالت نظام معمر القذافي بشأن ممارسة الاغتصاب بشكل ممنهج للسيطرة على معارضين خاصة بعد اندلاع انتفاضة عام 2011، لكن لم يكن هناك أدلة واضحة على هذه الاتهامات.

وقت زعيم كوريا الشمالية "ينفد"

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التايمز نشرت موضوعا بعنوان "ترامب يخبر حلفاءه في أسيا بأن وقت كيم ينفد".

تقول الجريدة إن البيت الأبيض أبلغ حلفاءه في أسيا أن وقت حل الأزمة مع كوريا الشمالية بشكل سلمي ينفد، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة أسيوية خططت إدارته لوضع النظام في كوريا الشمالية خلالها أمام خيارات استراتيجية لتحديد أسلوب التعامل مع الأزمة في المنطقة.

وتضيف الجريدة أن ترامب أقلع في الطائرة الرئاسية من جزر هاواي إلى اليابان في الوقت الذي حلقت فيه قاذفتان استراتيجيتان قرب المياه الإقليمية لكوريا الشمالية والتي اتهمت بدورها واشنطن بالتصعيد المتهور ضدها.

أزمة كوريا الشمالية في سطور

وتنقل الجريدة عن وسائل إعلام في كوريا الشمالية قولها إن "الواقع يظهر أن العصابات الإمبريالية مثل الولايات المتحدة هي التي تقوم بإشعال الوضع والسعي لنشوب حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية".

وتوضح الجريدة أن الرئيس ترامب أعلن الجمعة زيادة جولته الأسيوية لتصبح 12 يوما بزيادة يوم عن المدة المقررة مسبقا، حيث بدأ جولته بزيارة اليابان ثم يتوجه إلى كوريا الجنوبية قبل أن يتجه إلى الصين ثم يختم الجولة بزيارة فيتنام.

"فضائح وستمنستر"

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الإندبندنت نشرت موضوعا للكاتب شون أوغريدي بعنوان "فضائح وستمنستر قد توقف خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي".

تقول الجريدة إن فضيحة التحرش الجنسي حاليا قد تؤدي إلى إنهاء مشروع خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي وذلك في حال ما أدت ممارسات وزراء الحكومة الذين قاموا بهذه الانتهاكات إلى إجراء انتخابات مبكرة يخسرها حزب المحافظين.

ويضيف أوغريدي أن المواطنين ضعفاء وبالتالي لن يكون امرا أخلاقيا لأي شخص أن يقوم بتقديم أمل زائف لهم بالبقاء في الاتحاد الاوروبي، لكنه يشير إلى ان المغامرات الجنسية لبعض وزراء الحكومة قد تفضي بالفعل إلى إجراء انتخابات مبكرة.

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ويطالب اوغريدي القراء بتذكر أمرين مهمين: الأول أن إمكانية توقع نتائج الانتخابات المبكرة أقل بكثير من نتائج الانتخابات الطبيعية والأمر الثاني أن حزب المحافظين يمكنه أن يخسر الحكومة إذا فقد 7 مقاعد فقط في مجلس العموم.

ويوضح أوغريدي أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي قامت بتقليص عدد مقاعد حزبها في مجلس العموم بسعيها غير المدروس لتوسيع هامش الأغلبية البرلمانية التي كان الحزب يمتلكها قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة.

ويحذر اوغريدي من أن السيناريو الذي يطرحه قد لا يقع، لكنه يشير في الوقت ذاته إلى أنه ممكن خاصة "مع اقتراب هذه الأمة التي تشعر بالملل من فترة أعياد رأس السنة وهي الفترة المفضلة للبريطانيين لإثارة ومناقشة الفضائح السياسية".

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