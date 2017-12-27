الغارديان: واشنطن تنفذ أول إجراءاتها العقابية ضد رافضي قرارها بشأن القدس

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نشرت صحيفة الغارديان مقالا في صفحة الشؤون الدولية بعنوان "واشنطن تقرر اقتطاع 285 مليون دولار من إجمالي إسهامها في ميزانية الأمم المتحدة بعد التصويت على قرار القدس".

يذكر أن الولايات المتحدة تسهم بما يقدر بـ 22 في المئة من إجمالي ميزانية المنظمة الدولية سنويا، وبالتالي ستقلص إسهامها في الميزانية المخصصة للعام المالي المقبل بنحو 285 مليون دولار.

وتسعى واشنطن كما تقول الغارديان بهذا القرار إلى محاولة الضغط على الأمم المتحدة لجعلها أكثر تماشيا مع رغباتها، إذ تقول سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إنه كان من المعروف على نطاق واسع أن ميزانية الأمم المتحدة كانت كبيرة و"غير فعالة".

وينص ميثاق الامم المتحدة على أن واشنطن يجب أن تسهم بنحو 22 في المئة من الميزانية المخصصة للأمور التشغيلية السنوية أي نحو مليار ومائتي مليون دولار خلال عام 2018، علاوة على 28.5 في المئة من ميزانية عمليات حفظ السلام الدولية المقدرة بنحو 7 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.

ويعبر توقيت الإعلان الأمريكي بوضوح عن فحوى الرسالة التي يحملها فهو يأتي بعد أيام من تصويت الجمعية العامة على قرار يرفض الاعتراف الامريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل بأغلبية 128 صوتا ضد 9 أصوات فقط..

وتقول الصحيفة إن هايلي قالت بعد التصويت إنها ترغب في تذكير الجمعية العامة بأن "بلادها وبفارق كبير هي أكبر ممول للمنظمة الدولية وستتذكر ما جرى في هذا التصويت عندما يُطلب منها مرة ثانية بأن تقدم أكبر إسهام في الميزانية مرة أخرى".

"تطبيق سنودن"

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صحيفة الإندبندنت نشرت موضوعا في قسمها العلمي بعنوان "تطبيق إدوارد سنودن يتجسس على أي شخص يحاول العبث بأجهزتك".

وتؤكد الصحيفة أن إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الاستخبارات الأمريكية ، يقف وراء التطبيق الأمني المنتشر حاليا الذي يسمح لمستخدمه بالإمساك بأي شخص يحاول العبث بأجهزته الإلكترونية في غير وجوده.

ويسمى التطبيق " haven" ويستخدم الحساسات الموجودة في الأجهزة الذكية لتتبع الأوقات التي يكون فيها الجهاز عرضة للاختراق ويسجل أدلة على محاولاتهم.

وتقول الصحيفة إن التطبيق ليس مصمما للتحميل على الأجهزة الذكية فقط ولكن أيضا على أي جهاز قديم يمكنك تركه مع مقتنياتك التي تريد حمايتها بعد انصرافك، إذ يستخدم التطبيق الكاميرا والسماعات والميكروفون وعدة أجزاء أخرى في الجهاز لتنبيهك لما يجري.

وتضيف أن التطبيق يسجل مقاطع فيديو ومقاطع صوتية ويلتقط صورا عندما يتم تنشيطه بواسطة أي حركة غير معتادة في محيط الجهاز ليبدأ العمل مشيرة إلى أن التطبيق يعمل حاليا على نظام الأندرويد لكنه قريبا سيعمل على دعم نظام أي أو إس المشغل لأجهزة أي فون.

وتختم الصحيفة الموضوع بأن التطبيق صمم خصيصا للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لكن يمكن لأي شخص أن يقوم بتحمليه.

"فضيحة الشطرنج"

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الديلي تليغراف نشرت موضوعا عن البطولة الدولية للشطرنج التي تنظمها المملكة العربية السعودية بعنوان "بطولة الشطرنج في السعودية تشهد صراعا بسبب اللاعبين الإسرائيليين والقطريين".

وتقول الصحيفة إن المملكة التي تستضيف البطولة العالمية للشطرنج رفضت منح تأشيرة دخول للاعبي إسرائيل كما اشترطت على لاعبي قطر عدم رفع أعلام بلادهم أثناء البطولة وهو الأمر الذي رفضوه بالطبع.

وتوضح الصحيفة أن البطولة تستمر حتى السبت المقبل وتضم نحو 240 لاعب ولاعبة من 70 دولة بينهم 16 لاعبا من السعودية.

وتضيف الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي بعد نحو عامين من صدور فتوى من مفتي المملكة عبد العزيز آل الشيخ تنص على أن ممارسة لعبة الشطرنح حرام ومخالف للشريعة الإسلامية لكن قرار تنظيم البطولة جاء ضمن خطوات سريعة يتخذها ولي العهد محمد بن سلمان لإحداث إصلاحات اجتماعية كبرى في البلاد.

وتنقل الصحيفة عن مدير الاتحاد الإنجليزي للشطرنج، دومينيك لوسون، قال فيها إن التعاقد مع السعودية بتنظيم البطولة جاء بعد تعهدها بمنح التأشيرات اللازمة لمشاركة اللاعبين الإسرائيليين.