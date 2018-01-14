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نشرت صنداي تليغراف موضوعا عن التطورات الأخيرة في تونس والمظاهرات المناهضة لخطط التقشف أعده رولاند أوليفانت.

ويقول أوليفانت إن الحكومة التونسية تبحث تقديم المزيد من الدعم للفقراء والأسر الأقل دخلا في محاولة منها لنزع فتيل التوتر والغضب الشعبي والمظاهرات الرافضة لخطة التقشف التي أعلنت عنها مؤخرا.

ويوضح اوليفانت أن اللقاءات الأخيرة التي عقدها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية والأحزاب السياسية كان هدفها معرفة وتقييم رد الفعل الشعبي على إجراءات اقتصادية قد تقدم عليها الحكومة.

ويشير أوليفانت إلى أن كل هذه التطورات تأتي في الوقت الذي يحتفل فيه التوانسة بالذكرى السابعة للثورة الشعبية التي أطاحت بزين العابدين بن علي عام 2011 وهو الحدث الذي ألقى بظلاله على مصر وسوريا وليبيا واليمن.

ويقول أوليفانت أن جميع الثورات الأخرى في العالم العربي إما تحولت إلى حرب أهلية أو حروب بالوكالة أو استسلمت لأنظمة قمعية، ليبقى النموذج التونسي أكثرها نجاحا وحفاظا على التجربة حتى الآن.

وأضاف أن الحكومة التونسية يقودها حزب علماني بالمشاركة مع حزب إسلامي معتدل ورغم ذلك تعاني البلاد من مشاكل اقتصادية مستفحلة ألقت بظلالها على أغلب فئات الشعب.

"حلف الشيطان"

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وإلى صحيفة صنداي تايمز التي نشرت موضوعا بعنوان "طهران في حلف مع الشيطان لإعادة بناء القاعدة".

تقول الجريدة إن إيران عانت مؤخرا من أسوأ اضطرابات ومظاهرات على الإطلاق، وهو ما يعود بشكل رئيسي، بحسب الصحيفة، إلى إعلان زيادة المخصصات العسكرية بهدف التوسع إقليميا والسيطرة على مناطق أخرى في العالم العربي على حساب المواطن الإيراني البسيط الذي يعاني من ارتفاع شديد في أسعار المعيشة.

وتتساءل الصحيفة كيف سيكون رد فعل الشعب الإيراني عندما يعلم بالتحالف الشيطاني الذي بدأته الحكومة الإيرانية الشيعية لإعادة تشكيل تنظيم القاعدة أخطر تنظيم جهادي سني في التاريخ؟

وتقول الجريدة إنه حسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي أي) كان عدد عناصر القاعدة عندما شنت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 400 مقاتل لكن التنظيم تعرض لضربات قاصمة من القوات الأمريكية خلال الحرب في أفغانستان ومؤخرا تعرض لهزة كبيرة وتضاءل في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

وتضيف الصحيفة أن "الإف بي أي" يعتقد أن التنظيم أعاد بناء نفسه مؤخرا لدرجة انه أصبح قادرا على استقطاب عشرات الآلاف من الجنود والمقاتلين.

وتعرج الصحيفة على تاريخ العلاقات بين إيران والقاعدة، مشيرة إلى أن قاسم سليماني القائد البارز في الحرس الثوري الإيراني دعم أسرة زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في الحصول على اللجوء لبلاده عام 2001 ومنذ هذا الحين بدأت العلاقات بين الطرفين في التطور.

وأضافت أن التعاون حاليا بين إيران والقاعدة في أوجه خاصة في سوريا حيث تنفق إيران أكثر من 4.5 مليار دولار سنويا لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وفقا للصحيفة، التي أوضحت أن قاسم سليماني يستخدم القاعدة في مناوراته للعب على جميع اطراف الصراع الجاري هناك.

"خسارة زوكربيرغ"

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الإندبندنت نشرت موضوعا بعنوان "مارك زوكربيرغ يخسر 3.3 مليار دولار بعد التغيير في تداول الأخبار على موقع فيسبوك".

تقول الجريدة إن قرار زوكربيرغ بتغيير طريقة موقع فيسبوك في عرض الأخبار أدت لخسارته نحو 3.3 مليار دولار ما يعني أن ثروته تقلصت بنحو 4.4 في المائة حسب الإحصاءات.

وتوضح الجريدة أن التغيير في سياسات عرض الأخبار في موقع التواصل الاجتماعي دخلت حيز التنفيذ الخميس الماضي، ما أدى لتراجع سعر أسهم الشركة بنحو 187.7 دولار لكل سهم.

وتضيف الصحيفة أن مجلة فوربس أكدت أن حساباتها تظهر ان الشريك المؤسس ومدير فيسبوك قد تعرض لخسارة شخصية تتعدى 3 مليارات دولار بسبب هذا القرار.

وتؤكد الجريدة أن زوكربيرغ لازال يمتلك حصة تبلغ 17 في المائة من أسهم فيسبوك التي طرحت للتداول في البورصة عام 2012.

وتقول الجريدة إن ثروة زوكربيرغ تبلغ حاليا بعد الخسارة الأخيرة 72.4 مليار دولار مشيرة إلى أن الثري الأمريكي وزوجته أعلنا قبل نحو عامين أنهما يخططان للتناوزل عن 99 في المائة من حصتهما في فيسبوك لصالح الأعمال الخيرية.