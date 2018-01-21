الأوبزرفر: "مايك بنس يزور الشرق الأوسط لكن دور الولايات المتحدة كوسيط سلام انتهى"

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الاوبزرفر وهو الإصدار الأسبوعي لجريدة الغارديان اليومية نشرت موضوعا لأوليفر هولمز مراسلها في القدس تناول زيارة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكيلمنطقة الشرق الأوسط.

و تعتبر الصحيفة أن هذه الزيارة ليست بالطبع الزيارة المنتظرة للأراضي المقدسة التي يتوقعها بنس في خياله وهذا ببساطة لأن بنس المسيحي الأنغليكاني ليس محل ترحيب في مهد المسيح بعدما دمر الرئيس دونالد ترامب كل فرصه في زيارة الضفة الغربية بسبب انقلابه على قرون من السياسات الامريكية المتواصلة بإعلان اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن قرار ترامب تجاهل ماكان متعارف عليه مسبقا من أن وضع القدس من المسائل التي تدار بالنقاش والتفاهم بين طرفي النزاع لكن قرار ترامب قلب الامور رأسا على عقب ودفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن إلى رفض لقاء بنس في رام الله.

وتشيرالصحيفة إلى أن بنس كان يساند ترامب في قراراته المثيرة للجدل وكان يقف جانبه عندما أعلن قرار القدس كما أنه وجه اللوم للرئيس السابق باراكاوباما عام 2010 لعدم مساندة إسرائيل وأيضا شارك في حملة دعم وحشد للأصوات في الكونغرس قبل سنوات لتقليص المعونة الأمريكية للفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب كلف صهره جاريد كوشنر بصياغة مبادرة سلام جديدة في الشرق الأوسط لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن لكنها في الوقت نفسه تشير إلى قول أبومازن مؤخرا إن القدس ستكون بابا للسلام فقط إن كانت عاصمة لفلسطين لكن "غير ذلك لاسمح الله" ستكون بابا للحرب والخوف وضياع الأمن.

"مدينة غارقة في الدماء"

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الصانداي تليغراف نشرت تقريرا لمراسلها رولاند اوليفانت من العاصمة الصومالية مقديشو بعنوان "مدينة غارقة في الدماء تنتظر بعض الرحمة".

يبدأ اوليفانت مقاله بوصف جانب من الاحداث التي تلت تفجير سيارة مفخخة في مقديشو قبل نحو 3 أشهر مشيرا إلى أن الدخان ملأ أجواء المنطقة بينما كانت فرق الإنقاذ تسابق الزمن لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وينقل اوليفانت عن عبد القادر عبد الرحمن ادان الطبيب المتطوع لأعمال الإغاثة قوله إنه عرف ان هذا اليوم سيكون الأسوأ في حياته من النظرة الأولى، موضحا أن عدد القتلى في ذلك الوقت كان قد تعدى 512 قتيلا بينما تمكنت فرق الإنقاذ من نقل نحو 250 مصابا فقط لقلة سيارات الإسعاف.

ويقول اوليفانت إن التفجير الذي يعد الأسوأ على الإطلاق في تاريخ أفريقيا ككل يوضح كذب التصريحات التي صدرت عن ساسة عالميين وأفارقة عن انتهاء الحرب ضد حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة قد انتهت وأن أعضاءه رهن عمليات تعقب مستمرة.

ويقول اولفانت إن مقديشو بموقعها على الساحل المطل على بحر العرب وطقسها الرائع كانت تسمي نفسها لؤلؤة المحيط الهندي اما اليوم فإنه وبعد نحو 30 سنة من الحرب الاهلية فإن المدينة لايمكن أبدا ان تسمى إلا مدينة في حرب فهي تحت سيطرة حكومة معترف بها دوليا ومدعومة من فرق حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي إلا ان عناصر الشباب المتغلغلين في المدينة يقومون بزرع الالغام الأرضية وإطلاق النار بشكل متكرر على الجنود الاجانب.

ويؤكد أوليفانت ان حركة الشباب تظهر قدرة كبيرة على المناورة رغم الجهود الدولية المتزايدة لسحقه إلا أن مقاتليه يعودون للظهور عبر الهجمات المباغتة في قلب مقديشو مشيرا إلى أن المدينة التي يقطنها أكثر من 3 ملايين شخص لايوجد فيها إلا 20 عنصرا من رجال الإنقاذ يعاونهم 10 سائقين ما يعني أن هناك فقط 10 سيارات إنقاذ في المدينة بأسرها.

الروهينجا

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الصانداي تايمز نشرت موضوعا عن اللاجئين الروهينجا لمراسلها في أسيا فيليب شيرويل بعنوان "اللاجئين الروهينجا يخشون العودة إلى بورما".

يقول شيرويل إنه رغم الحال المتردي الذي يعيش فيه لاجؤو الروهينجا في معسكرات الإيواء في بنغلاديش إلا أنهم يخشون من فرض عروض العودة إلى الديار عليهم ويعتقدون أنها ستؤدي إلى المزيد من المعاناة بالنسبة لهم ولأسرهم وهو الخوف الذي تزايد بعد بدء المحادثات رسميا بين الحكومة البنغلاديشية والبورمية لإعادة اللاجئين.

وتشير الجريدة إلى أن أكثر من 650 ألف من الروهينجا فروا من بلادهم في ظروف شديدة الصعوبة بعد حملة منظمة من القتل والاغتصاب والنهب منذ أشهر وهو ما دفع مزيدا من اللاجئين لعبور مياه المحيط من بورما غلى بنغلاديش حتى بعد بدء المباحثات بين البلدين لإعادة اللاجئين إلى وطنهم.

ويوضح شيرويل أن الحكومتين استبعدا الامم المتحدة من المباحثات الجارية بينهما لإعادة اللاجئين وهو أمر واضح الأسباب حيث أنه من الواضح أن الأمم المتحدة والنشطاء من الروهينجا يؤكدون أن محاولات إعادة اللاجئين إلى بلادهم متسرعة وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة.