ديلي تليغراف: "انتقادات للحكومة المصرية لاستخدام البلطجية ضد مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية"

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صحيفة الصنداي تليغراف نشرت متابعة لملف الانتخابات الرئاسية المصرية في متابعة لمان نشرته السبت عن تخوبف المرشحين الرئاسيين في مصر.

ونشرت الصحيفة موضوعا عن الاعتداء على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا بعنوان "انتقادات للحكومة المصرية لاستخدام البلطجية ضد مرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية".

واعتبرت الصحيفة أن ما جري في أحد أحياء شرق القاهرة بمثابة اعتداء وحشي على واحد من أبرز الشخصيات المعارضة حاليا في مصر مما ادى لإصابته بجروح متفرقة.

وتقول الجريدة إن هذا الاعتداء "يبدو الحلقة الاحدث في حملة منظمة ضد كل من يحاول الترشح ضد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وتشير الصحيفة إلى ان هشام جنينة كان يعمل مستشارا لقائد أركان الجيش المصري السابق سامي عنان والذي اعتقل قبل أيام بعدما اعلن نيته الترشح لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وتوضح الصحيفة أن جنينة كان في طريقه للمحكمة للتقدم بطعن في قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد اسم عنان من قائمة التصويت وهو ما يعني فقدان حقه في الترشح او التصويت تلقائيا وحسب ما صرح حازم حسني القيادي في حملة عنان فإن سيارتين استوقفتا سيارة جنينة ونزل منهما 4 بلطجية بالهراوات والسلاح الأبيض وانهالوا على جنينة ضربا بشكل قاس.

وتضيف الصحيفة أن حسني اتهم النظام المصري بالوقوف وراء ما حدث بهدف ترهيب كل المنافسين وإبعادهم عن خوض الانتخابات ضد السيسي.

سوريا

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الأوبزرفر نشرت موضوعا لكريم شاهين مراسلها في منطقة هاتاي التركية بعنوان "المسلحون السوريون يقامرون بالتحالف مع تركيا لمقاتلة تحالف الاكراد مع الأسد".

يقول شاهين إن القوات التركية دربت قوات في سورية لمعاونتها في خوض المعارك شمال البلاد ، ويشير إلى أحد هؤلاء المتدربين الذين وصل عددهم إلى نحو 500 مقاتل وهو شاب كان في سجون تنظيم الدولة الإسلامية وانضم للتدريب طمعا في الانتقام ممن كان يعذبه.

ويضيف شاهين أن الهدف التركي من هذه المعارك حاليا هو إنهاء وجود القوات الكردية في منطقة عفرين الواقعة على الحدود السورية التركية، مشيرا إلى أن هذه الميليشيات حصلت على دعم وسلاح امريكي ضخم بعدما لعبت دورا محوريا في القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية.

وينقل شاهين عن احد الضباط المتدربين في تركيا قوله إن أنقرة كانت تراهن طوال عامين على تدريب قوات سورية وبناء جيش موحد يكون قادرا على مقاتلة بشار الأسد والإطاحة به وأنه بعد الاستيلاء على جرابلس رأت أنقرة أنها يجب أن تبدأ تكوين الكادر العسكري لقوة درع الفرات لتخوض المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية ثم الوقوف كدرع لحماية الحدود التركية أمام الهجمات الكردية.

كتالونيا

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الصنداي تايمز نشرت موضوعا عن التطورات في إقليم كتالونيا الإسباني بعنوان "رئيس البرلمان الكتالوني يتحدى مدريد بسبب عودة قائد الإقليم المنفي إلى منصبه".

تصف الصحيفة في مشهد كوميدي وجود سيارة شرطة امام مقر البرلمان الكتالوني وأحد أفراد الشرطة القادمين من مدريد لاعتقال قائد الإقليم كارلس بوجديمون يقول "بوجديمون قد يصل من بروكسل في أي لحظة على الدراجة".

وتضيف الصحيفة عن رئيس البرلمان روجر تورنت لا يعجبه ذلك ولايجده مزاحا مقبولا بالطبع فالرجل وجد نفسه في قلب المعركة السياسية بعد انتخابه رئيسا للبرلمان الإقليمي لكتالونيا بعد فرار بوجديمون إلى بلجيكا ثم اضطر إلى مناطحة حكومة مدريد بعدما قدم البرلمان بوجديمون مرشحا وحيدا في منصب قائد الحكومة الإقليمية في تحد سافر لمدريد.

وتقول الصحيفة إن اعضاء البرلمان سيصوتون الثلاثاء على مشروع قرار بإعادة انتخاب بوجديمون في منصب قائد الحكومة الإقليمية الخالي منذ فراره إلى بلجيكا وتوجيه اتهامات خطيرة إليه من مدريد والسعي لمحاكمته بعدما أعلن استقلال الإقليم عن الحكوة الإسبانية وهو ما دفع مدريد إلى فرض إشراف مباشر على غدارة الإقليم الذي كان يحظى بحكم ذاتي.

وتوضح الجريدة أنها حصلت على تأكيدات من تورنت الذي عاد قبل ساعات من بلجيكا أن بوجديمون لم يرفض الظهور امام البرلمان حسب قانون الإقليم الذي يحتم ظهور رئيس الإقليم امام البرلمان قبل تسلم مهمة إدارة الحكومة الإقليمية.

وتنقل الجريدة عن مصادر اخرى أن بوجديمون ربما يظهر أمام البرلمان ويخاطبهم عبر سكايب حيث أن عودته للإقليم حاليا تعني اعتقاله مباشرة من جانب السلطات الإسبانية وإخضاعه للمحاكمة.