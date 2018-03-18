صنداي تايمز: تنظيم الدولة الإسلامية رحل على الموصل ولكن قنابله ما زالت تقتل أهلها

مصدر الصورة AFP Image caption منزل مدمر في الموصل

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الأحد عددا من القضايا العربية من بينها الأكراد في سوريا والقنابل التي زرعها تظيم الدولة في سوريا، ولكن القضية التي هيمنت على تغطية الصحف البريطانية كانت تداعيات حادث تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبل وابنته.

البداية من صحيفة صنداي تايمز ومقال لكرستينا لام بعنوان " تنظيم الدولة الإسلامية رحل على الموصل ولكن قنابله ما زالت تقتل أهلها". وتقول لام إنه بعد ثمانية أشهر من تحرير الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية في يوليو/تموز الماضي، مازالت المدينة مدمرة وتنتشر في شوارعها سيارات محترقة كما لو كانت الحرب انتهت للتو.

وتضيف أن الكثير من المنازل المدمرة ما زالت تحوي جثثا وأشلاء قتلى، ويضم بعضها رفات أسر بأكلمها. وتقول إن "تنظيم الدولة الإسلامية قد يكون غادر عاصمة خلافته السابقة شمالي العراق، ولكن مهمته الدامية ما زالت مستمرة".