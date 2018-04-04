الفايننشال تايمز: قتلى غزة يصبون الزيت على النار في الشرق الأوسط

مصدر الصورة AFP Image caption الفلسطينيون خرجوا في الاحتجاجات تزامنا مع ذكرى "يوم الأرض".

"قتلى غزة يصبون الزيت على النار في الشرق الأوسط " و قراءة في تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته إلى الولايات المتحدة حول حق الإسرائيليين في أن يكون لهم وطن، من أهم موضوعات الصحف البريطانية.

وجاءت افتتاحية الفايننشال تايمز بعنوان "قتلى غزة يصبون الزيت على نيران الشرق الأوسط ".

وقالت الصحيفة إن "على الإسرائيليين أن يتعلموا ضبط النفس لدى تعاملهم مع المتظاهرين الفلسطينيين".

وأضافت أن "غزة أضحت في الواقع أكبر سجن مفتوح في العالم بجدرانه المحمية بشكل لا مثيل له من قبل إسرائيل ومصر"، مشيرة إلى أن البلدين شددا سيطرتهما على كل من يدخل أو يخرج منها في محاولة لعزل حماس التي تسيطر على القطاع.

"وما يضيق الخناق على أهالي القطاع التنافس بين الفصائل الفلسطينية نفسها"، بحسب الصحيفة.

وأردفت الصحيفة أنه باختصار، لا يمكن الوصول إلى أي مكان قريب من غزة وحتى أن قلة قليلة يمكنها الخروج منها، وغزة كأي سجن يتم فيه تقليص إمدادات السلع الأساسية بصورة غير إنسانية، فإنه يؤدي إلى احتجاجات من قبل السجناء، وهذا هو الحال في غزة، إذ يبدو أن سكانها مستعدون للمخاطرة بحياتهم من أجل أن تسمع صرختهم ومعاناتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية ردت يوم الجمعة الماضي على الاحتجاجات بالقوة القاتلة، فقتلت 16 فلسطينياً على الأقل وجرحت المئات منهم، موضحة أن إسرائيل تصر أنه لم يكن أمامها خيار إلا استخدام القوة لمنع اختراق حدودها من قبل متظاهري حركة حماس، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يقدم أي أدلة دامغة على أن جنوده تعرضوا لإطلاق النار بادئ الأمر، كما أن منظمات حقوق الإنسان شككت بمزاعم إسرائيل أنها شكلوا تهديداً لسياجها الحدودي شديد التحصين.

وأضافت أن تطبيق استراتيجية حكومة بنيامين نتنياهو والاستخدام المفرط للقوة يمكن اعتباره قصراً في الرؤية، مشيرة إلى أن نحو مليوني شخص محشورون في مسافة تقدر40 كلم طولاً و11 كلم عرضاً.

"كما أن الظروف التي يعيشون فيها تتدهور يوماً بعد يوم وسط انقطاع المياه والكهرباء وانتهاك حقوق الإنسان السافر"، بحسب الصحيفة.

وطالبت الصحيفة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط لإجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل يوم الجمعة رغم اعتراضات واشنطن.

مصدر الصورة INPHO Image caption قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاثنين إن الإسرائيليين لهم "حق" في أن يكون لهم وطن،

السعودية وأمريكا

من صحيفة التايمز، نقرأ تقريرا لمراسل الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر حول تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته إلى الولايات المتحدة حول حق الإسرائيليين في أن يكون لهم وطن.

وقال سبنسر إن بن سلمان مد يده بتلك التصريحات للغرب من جديد، مضيفا أنه أرسل إشارات غامضة حول تصوره عن شكل علاقة بلاده بإسرائيل في الأشهر الأخيرة.

وأوضح قائلا إن هذا الغموض يتمثل في التصريحات التي حملت ضمنا قبول الرياض بوجود دولة لإسرائيل بالإضافة إلى وجود تحالف تكتيكي بين البلدين لإقناع ترامب باتخاذ خط معاد ضد إيران، وفي نفس الوقت لا تعترف السعودية بإسرائيل رسميا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تناول كميات مدروسة من الباستا أمر ضروري لعدم اكتساب وزن زائد.

المعكرونة والريجيم

ونقرأ في صحيفة "آي" اللندنية مقالاً لجين كلينتون بعنوان "الباستا تساعد على خسارة الوزن".

وقالت كاتبة المقال إن " المعكرونة أو الباستا التي تعد من أكبر أعداء الراغبين في خسارة وزنهم الزائد إلا أنها قد تكون جزءاً من نظامهم الغذائي لمساعدتهم حتى في تحقيق ما يبتغونه".

وأضافت أن تحليلاً أجراه باحثون كنديون لنحو 30 دراسة توصل إلى نتيجة مفادها أن الباستا تسبب زيادة في الوزن إلا أن تناول نصف كوب من الباستا 3 مرات أسبوعياً يساعد على خسارة نصف كيلوغرام على مدى ثلاثة شهور.

ونقلت عن جون سيفينفيبير ، الباحث في مستشفى سانت مايكل في تورنتو "نستطيع القول ببعض الثقة بأن الباستا لا تؤدي لزيادة الوزن عندما تستهلك من خلال حمية صحية"، مضيفاً أنه أكد أن تناول حصص مدروسة من الباستا أمر ضروري.