الصانداي تليغراف: ولي العهد السعودي "سيقيم في قصر فرساي" الذي اشتراه

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الصانداي تيليغراف نشرت موضوعا عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لفرنسا والتي ينتظر أن تبدأ الاحد حيث شبهت في العنوان قصر الامير الذي اشتراه مؤخرا بقصر فرساي.

وتقول الجريدة إن بن سلمان من المتوقع أن يقيم في قصره الذي اشتراه مؤخرا واعتبر أغلى منزل في العالم خلال الزيارة التي ينتظر أن تستمر يومين وتأتي في نهاية جولة زار خلالها مصر وبريطانيا والولايات المتحدة التي بقي فيها عدة أسابيع.

وتوضح الجريدة أن هناك ضغوطا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنع تصدير الأسلحة للمملكة بسبب الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها خلال حملتها العسكرية في اليمن والتي تسببت في قتل 10 آلاف مدني.

وتشير الجريدة إلى أن بن سلمان اصطحب معه عدد من رجال الأعمال خلال جولته حيث وقع عدة اتفاقات اقتصادية تقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وتؤكد الجريدة أنه حتى مساء السبت لم تعلن السلطات جدول اعمال الزيارة باستثناء تناول بن سلمان العشاء مع ماكرون يوم الثلاثاء.

وتختم الجريدة موضوعها مشيرة إلى أن استطلاع رأي على موقع الحكومة الفرنسية على الإنترنت الشهر الماضي أظهر أن 75 في المائة من الفرنسيين يرفضون بيع السلاح للملكة العربية السعودية بسبب الجرائم التي وقعت في اليمن.

"هوية المومياء"

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الإندبندنت نشرت موضوعا عن مومياء مصرية عمرها نحو 4 آلاف سنة نجح عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الإف بي أي في تأكيد هويتها.

وتقول الجريدة إن علماء الأثار يحاولون التوصل إلى هوية المومياء منذ اكتشافها عام 1915 دون جدوى.

وتوضح الجريدة أن الرأس هي كل ما تبقى من المومياء التي اكتشفت بعدما فجر اللصوص المقبرة بالكامل لسرقتها ولم يتبق من المومياء إلا الرأس ورغم ان المقبرة تم التأكد من أنها تخص حاكم إقليم في مصر الفرعونية كان يدعى جحوتي نخت لم يعرف العلماء لمن تتبع الرأس هل تخص الحاكم نفسه أم زوجته التي دفنت معه في نفس المقبرة.

وتقول الجريدة إن العلماء التابعين للإف بي أي قاموا بالحصول على عينة من احد أسنان الرأس ثم استخرجوا منها عينة أدق وقاموا بتحليل الحمض النووي الدي إن إيه ليتأكدوا أن الرأس تخص ذكرا وبالتالي اعتبروا أنها تخص الحاكم جحوتي نخت نفسه.

وتنقل الجريدة عن علماء الإف بي أي قوله إنهم كانوا محظوظين بالنجاح في الحصول على عينات الحمض النووي من الرأس التي خضعت للتحنيط قبل 4 آلاف سنة كما عثر عليها في بيئة صحراوية شديدة الجفاف.

وتوضح الجريدة أن العلماء حاولوا قبل 5 سنوات استخراج عينة من الحمض النووي من الرأس لكنهم فشلوا باتباع الأساليب المعتادة لكن علماء الإف بي أي حاولوا باستخدام تقنية جديدة أرادوا تجربتها ونجحت من خلال الحفر في أحد أسنان المومياء.

الأغنياء

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الأوبزرفر نشرت مو ضوعا بعنوان "الأغنياء الذين تبلغ نسبتهم 1 في المائة من سكان الأرض يسعون للاستحواذ على ثلثي ثروة الكوكب بحلول 2030".

تقول الجريدة إن دراسة جديدة حذرت الساسة في العالم من أن استمرار الفئة الغنية في تكديس الثروة بالشكل الحالي سيؤدي خلال السنوات العشر المقبلة إلى انفجار من الفئات الأخرى مالم تتخذ إجراءات حيال الأمر بشكل عاجل لإعاد التوازن في توزيع الثروة بين الطبقات المختلفة في كل المجتمعات.

وتوضح الجريدة أن الدراسة التي ناقشها مجلس العموم البريطاني أكدت ان استمرار معدلات تكديس الثروة لدى الأغنياء والذي يشهده العالم منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في العام 2008 سيؤول في النهاية إلى استحواذ 1 في المائة من السكان على 64 في المائة من ثروة العالم بحلول عام 2030.

وتضيف الجريدة ان الدراسة تشير إلى أن معدل نمو ثروة الأغنياء سنويا منذ العام 2008 بلغ 6 في المائة على الأقل وهو ما يبلغ ضعف معدل نمو ممتلكات الطبقات الأخرى من البشر والذي يبلغ 3 في المائة.

وتقول الجريدة إن المعدل الحالي سيؤدي إلى ان يتملك الواحدفي المائة الأغنى من البشر لثروة تقدر بنحو 305 تريليون دولار بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 140 تريليون دولار حاليا.