في الغارديان: الغربيون يمولون تنظيم الدولة بشراء "التلك"

المستهلكون الغربيون يمولون تنظيم الدولة بشراء منتجات "التلك"، وحكم قضائي ضد قرار حظر الرئيس الأمريكي منتقديه على تويتر، ودراسة طبية تربط بين شرب الكحول والإصابة بستة أنواع من السرطان، كانت من أبرز ما تناولته الصحف البريطانية اليوم.

نقرأ في صحيفة الغارديان تقريرا لبيتر بيومنت بعنوان "المستهلكون الغربيون يمولون تنظيم الدولة الإرهابي بشراء (التلك)".

وقال كاتب التقرير إن تنظيم الدولة الإسلامية وحركة طالبان متورطان في معركة شرسة للسيطرة على مناجم في أفغانستان توفر أغلبية ما يستهلكه الأوروبيون والأمريكيون من "التلك".

ويستخدم هذا المعدن في تصنيع الكثير من المواد، بينها مساحيق للأطفال ومساحيق تجميل وقطع السيارات. ويوجد المعدن في مناجم تتركز شرقي أفغانستان، حيث يتنافس تنظيم الدولة وطالبان على إحكام السيطرة عليها، بحسب كاتب التقرير.

وتابع بالقول إن "الصراع للسيطرة على خلاصة معدن التلك وغيره من المعادن مثل الكروميت تم الكشف عنه من خلال تقرير لمنظمة غلوبال ويتنس الدولية".

وأردف أن المنظمة أجرت العديد من التحقيقات طوال الشهور الماضية لمعرفة كيف يدعم المستهلك الأجنبي المتمردين في أفغانستان.

وينقل التقرير عن نيك دونوفان، من منظمة غلوبال ويتنس، قوله إن "هذا التقرير يكشف الطريقة الخبيثة التي يستخدمها المتمردون المتورطون في التنقيب عن التلك وخطورة جذب تنظيمات مثل تنظيم الدولة إليه".

وأشار كاتب التقرير إلى أن "تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر اليوم على أكبر مناجم التلك والرخام والكروميت في شرق أفغانستان، وبالتحديد حول إقليم ننجرهار"، موضحاً أنها نفس المنطقة التي ألقت فيها القوات الأمريكية "أم القنابل" على معاقل التنظيم في عام 2017.

وختم بالقول إن "كل ما تنتجه أفغانستان من (التلك) يُرسل إلى باكستان التي تصدره بدورها إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية"، مشيراً إلى أن هذا يجعل المستهلكين الغربيين يساعدون بطريقة غير مباشرة الجماعات المتشددة في أفغانستان.

ترامب وتويتر

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ونطالع في صحيفة "التايمز" تقريرا لبيور دنغ يلقي فيه الضوء على قرار قاضية بمحكمة فيدرالية أمريكية بأن حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقديه بموقع "تويتر" يعد انتهاكاً للدستور.

وبحسب قرار المحكمة، لا يستطيع الرئيس ترامب منع منتقديه من متابعته على تويتر وانتقاده.

ونقل كاتب التقرير عن نعومي باتشواليد ،القاضية الأمريكية، قولها إن "تويتر الذي يعُتبر من أقرب مواقع التواصل الاجتماعي لقلب الرئيس الأمريكي، هو موقع تواصل اجتماعي مفتوح للعامة، لذا لا يمكن حظر الأمريكيين الذين يريدون استخدامه للرد على ترامب، لأن ذلك يعتبر انتهاكاً لحرية الرأي".

وقال كاتب التقرير إن هذا القرار يعد نصراً لمنظمة خيرية تدعم الإعلام رفعت دعوى قضائية نيابة عن 7 من مستخدمي تويتر تم حظرهم من قبل ترامب على حسابه الشخصي بعد انتقادهم له.

وأضاف أن من بين هؤلاء الأشخاص الذين حظرهم ترامب من متابعته على تويتر مراسل بصحيفة "واشنطن بوست"، وشرطي من هيوستن، ومؤلف أغاني من سياتل، فضلاً عن جراح.

وغرد الجراح يوجين جو بعد صدور القرار على تويتر بالقول إنه "ليس هناك أحد فوق القانون، حتى لو كان رئيس الولايات المتحدة".

السرطان والكحول

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ونشرت صحيفة " ديلي تلغراف " تقريرا للورا دونيللي ألقت فيه الضوء على دراسة أجراها باحثون في بريطانيا أكدت أنه "يجب التوقف عن شرب الكحول وتناول لحم الخنزير لتقليص أي فرصة للإصابة بمرض السرطان".

وأضافت كاتبة التقرير أن الباحثين أكدوا أنه بتجنب اشرب المشروبات السكرية والتقيد بشرب المياه فقط، يمكن التقليل من الإصابة بمرض السرطان بنسبة 40 في المئة.

وكشف الباحثون أن زيادة الوزن تتسبب بنحو 12 نوعاً من مرض السرطان، أي أكثر من مرتين من تقديرات نشرت منذ عقد تقريباً.

وأضافوا أن هناك العديد من الدراسات التي أكدت أن شرب الكحول وتناول اللحوم المقددة يزيدان من احتمال الإصابة بالسرطان، بحسب ما نقلت كاتبة التقرير.

ونقلت عن الباحثين قولهم إن "الكحول له علاقة بالإصابة بسرطان الثدي كما أن اللحوم المقددة من أشهر العوامل المسببة لسرطان الأمعاء".

وأشارت إلى أن المعايير الجديدة التي وضعتها الدراسة الجديدة تشمل أن "الكحول يزيد من مخاطر الإصابة بستة أنواع من السرطان".