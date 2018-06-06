التايمز: بوتين قد يعود رئيسا للوزراء ليظل في السلطة

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نطالع في صحيفة التايمز مقالاً لهنا لوسيندا سميث بعنوان "الأتراك جاهزون لشن هجمات على الكرد من 11 قاعدة عراقية جديدة".

وأضافت أن "تركيا تتحضر لشن هجمة على الميليشيات الكردية في شمال العراق في خطوة يأمل فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها ستدعمه في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر الجاري".

وأردفت أن الجيش التركي أنشأ 11 قاعدة جديدة في العراق أغلبيتها بالقرب من حدوده وإيران، مضيفة أن المنطقة تعد معقلاً لحزب العمال الكردستاني.

ونقلت كاتبة المقال عن بن علي يلدريم،رئيس الوزراء التركي قوله "ضاعفنا وجودنا في شمال العراق، وهدفنا استئصال الإرهاب قبل أن يتمكن من التسلل عبر حدودنا".

وحذر مصدر من الاتحاد الوطني الكردستاني للصحيفة من أن "هناك نحو 700 قرية في المنطقة التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني"، مضيفاً أنه في حال شنت تركيا أي هجمات فيسبب ذلك أزمة لاجئين جديدة".

وقد وضعت تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني على لائحة المنظمات الإرهابية.

ونقلت الكاتبة عن المحلل ماكس هوفمن قوله إن "أردوغان لديه تاريخ في شن هجمات خارجية لاسيما العسكرية منها عندما يشعر بأي تهديد انتخابي".

"مناورات بوتين"

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ونقرأ في الصحيفة عينها مقالاً لمارك بينيتس تناول فيه خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المحتملة للانتقال لمنصب جديد في خطوة للبقاء في السلطة.

وقال كاتب المقال إن بوتين ألمح إلى أنه قد يشغل منصب رئيس الوزراء مرة ثانية بعد انتهاء الولاية الرئاسية الأخيرة له.

وأردف أن الرئيس الروسي انتخب رئيساً للبلاد للمرة الأولى في عام 2000 تبادل الأدوار مع ديمتري ميدفيديف في عام 2008 الذي كان يشغل وقتها منصب رئاسة الوزراء، موضحاً أن هذه المناورة سمحت لبوتين بالالتزام بالمدة المحددة لبقائه في سدة الرئاسة وباستمراريه إمساكه بزمام الأمور.

وأوضح أن "بوتين عاد للكرملين رئيسا للبلاد في عام 2012 بعدما مدد الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات".

وأردف أن أحد الصحفيين سأل بوتين في مقابلة أجراها معه قبيل زيارته فيينا عما إذا كان ينوي إعادة استخدام نفس الخدعة في الانتخابات المرتقبة في 2014 بعدما تنتهي ولايته الرئاسية بصورة رسمية".

وأجاب بوتين خلال المقابلة "كل شيء يعتمد كيف سنعمل، أعني أنا وفريقي"، مضيفاً "أنا أعمل في الحكومة منذ وقت طويل وعلي أن أقرر ما الذي سأفعله عند انتهاء فترة ولايتي الرئاسية".

ونفى بوتين التكهنات بأنه سيحاول إعادة كتابة الدستور والبقاء رئيساً للبلاد مدى الحياة خلال المقابلة.

وختم كاتب المقال بأن بوتين رفض خلال هذه المقابلة مزاعم أنه يحاول تفكيك أوروبا قائلاً إن "ليس لدى روسيا أي هدف بتفكيك الاتحاد الأوروبي"، مشدداً ان روسيا مهتمة برؤية الاتحاد الأوروبي مزدهراً لأنه "من أهم شركائنا التجاريين".

الضغط العصبي والعمل

مصدر الصورة Getty Creative Stock Image caption الضغط العصبي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

ونشرت صحيفة الغارديان مقالاً لإيان سامبل بعنوان " الضغط العصبي قد يكون أكثر خطورة على الرجال أكثر من النساء".

واستند كاتب المقال إلى دراسة علمية مطولة استمرت نحو 14 عاماً تابعت أكثر من 100 ألف شخص في فنلندا وفرنسا والسويد وبريطانيا، وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الرجال المصابين بمرض السكري وأمراض القلب او الذين عانوا من السكتة الدماغية كانو أكثر عرضة للوفاة اذا كانوا يشغلون وظائف تتسب لهم بالضغط العصبي بنسبة 68 في المئة.

وقال كاتب المقال إن هناك اختلافاً في كمية إفراز هرمون الضغط العصبي (الكورتيزول) بين الرجال والنساء أو الأعراض التي يصابون بها جراء هذه الضغوط.

وأردف أن الضغط العصبي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة الإصابة بالسكتة القلبية و الدماغية فضلاً عن تصلب الشرايين.

وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تكشف عن تأثير الضغط العصبي في العمل على الأشخاص الذين تم تشخيصهم مسبقاً بأمراض القلب، بحسب ما أكده طبيب القلب أندرو ستيفيو.

وختم بالقول إن الأطباء المشرفين على هذه الدراسة أوصوا الشركات بضرورة مساعدة الرجال الذين هم أكثر عرضة للضغط العصبي بالعمل على إعادة تشكيل وظائفهم وتقليل كمية العمل الذي يتم تكليفهم به والعرض عليهم إمكانية الحصول على تقاعد مبكر.

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