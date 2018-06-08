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الغارديان نشرت موضوعا لمراسلها أندرو روثفي العاصمة الشيشانية غروزني يتناول فيه العلاقات بين مشاركة مصر، ودول عربية في كأس العالم لكرة القدم والتي تبدأ خلال أيام في روسيا والعلاقات السياسية بين القاهرة والعواصم العربية من ناحية وموسكو من ناحية أخرى.

يعتبر روث أن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف يقترب بشكل كبير من أن يصبح الجسر الذي تمر عليه العلاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودول العالم العربي خاصة مع وصول المنتخب المصري لكرة القدم إلى غروزني للمشاركة في نهائيات كأس العالم ضمن المجموعة الأولى.

ويوضح روث أنها ليست المرة الاولى فقد كان المنتخب التونسي أول الزائرين إلى روسيا قبل الجميع تلاه المنتخب الإيراني ثم السعودي لكن المنتخب المصري الذي يصحبه نجم ليفربول محمد صلاح هو الفريق الذي ينتظره الجميع في غروزني حيث مقر إقامته.

ويشير روث إلى ان الشيشان التي كانت في السابق ممزقة جراء الحرب الأهلية تحولت لتصبح الان دولة يمارس فيها القمع من السلطة تجاه المعارضين السياسيين لكن ذلك لم يمنع وفود وممثلي دول الشرق الأوسط من القدوم إليها للمشاركة في المباريات على الملعب الذي بناه قديروف وسماه على اسم والده.

ويعتبر روث أن قديروف الذي أمضى سنوات عديدة في بناء صورته في الداخل بدأ استغلال استضافة بلاده جانبا من مباريات كأس العالم في التويع وبناء علاقات خارجية بناء على سياسات طموحة حيث أنه يرسخ صورته على انه مبعوث بوتين إلى العالم العربي و جسر العلاقات بين موسكو والدول الإسلامية.

"الأسد لم يعد محصنا"

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الإندبندنت نشرت مقالا لمحرر الشؤون الديبلوماسية لديها كيم سينغوبتا بعنوان "الأسد لم يعد محصنا بعد تهديد نتنياهو بقصف أهداف في سوريا إن لم تنسحب إيران".

ويضيف سينغوبتا ان نتنياهو هدد بشن غارات مباشرة لاستهداف نظام بشار الأسد مالم تنسحب القوات الإيرانية من الأراضي السورية معتبرا أن هذا التحذير الإسرائيلي لدمشق يعد تصعيدا واضحا في المواجهة بين إسرائيل وإيران على الأراضي السورية.

وينقل روث تصريحات عن نتنياهو خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن قال فيها "الأسد لن يكون في مأمن وكذلك نظامه وإذا وجه أي ضربات لنا سندمر قواته".

ويقول روث إن إسرائيل تعتبر أن إيران تمثل خطرا محدقا وهو الأمر الذي دفع نتنياهو إلى إطلاق تهديداته الصريحة للأسد ونظامه بشكل علني لأول مرة حيث تعتبر تل أبيب أن الأسد شخصيا هو المسؤول الاول عن التغلغل الإيراني في سوريا.

ويعرج روث على الجولة الاوروبية التي يقوم بها نتنياهو مشيرا إلى أن الهدف الأساسي منها هو إقناع الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران بالانسحاب منها كما فعلت واشنطن.

"بلاكبيري الجديد"

مصدر الصورة Reuters Image caption بلاكبيري كي 2

الديلي تليغراف نشرت موضوعا عن هاتف بلاكبيري الجديد بعنوان "هاتف بلاكبيري الجديد هو المطلوب للمهتمين بالخصوصية".

تقول الجريدة إن إطلاق الهاتف الجديد من بلاكبيري وهو بلاكبيري كي 2 والذي جرى في مدينة نيويورك يعيد الأذهان التاريخ الذي كان فيه بلاكبيري هو المهيمن على سوق الهواتف المحمولة في العالم.

وتشير إلى ان كي 2 يتميز بلوحة مفاتيحة العملية وبطاريته التي تعمل لوقت طويل علاوة على نظام العمل الذي يدعم آليات توفر خصوصية أكبر للمستخدمين وذلك بهدف تسويقه للمستخدمين من فئة رجال الاعمال والمستخدمين الباحثين عن هاتف عملي محصن أكثر من البحث عن التقاليع المتغيرة في الهواتف.

وتوضح الجريدة أن مصنعي بلاكبيري كي 2 يؤكدون أنه أكثر هاتف محمول يعمل بنظام الاندرويد امانا وتحصينا ضد الإختراق.

وتقول الجريدة إن هذه النقطة هي الأساسية في حملة التسويق الخاصة بالهاتف الجديد في أعقاب عام شهد الكثير من الفضائح الخاصة باختراق الهواتف المحمولة من شركات مختلفة.

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