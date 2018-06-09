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الغارديان نشرت موضوعا لأوليفر هولمز وحازم بلوشة من منطقة خزاعة في قطاع غزة حيث التقوابوالدة المسعفة الطبية روزان النجار التي قتلت بالرصاص الإسرائيلي خلال المظاهرات التي تجري على حدود القطاع.

وقالة والدة النجار إن روزان ظنت أن المعطف الأبيض سوف يحميها، لكن على ما يبدو أن المعاطف البيضاء لم تعد توفر لهم الحماية أمام القناصة الإسرائيليين.

وتوضح الجريدة أن الطواقم الطبية في غزة يرتدي أعضاؤها معاطف بيضاء عليها عواكس ضوئية قوية لكي تنبه الجنود والقناصة أنهم يعملون لإسعاف المصابين كما أنهم يتحركون دوما ببطء وبشكل متقطع عندما يتجهون إلى المصابين في مناطق الاشتباك قرب السياج الحدودي.

وتضيف الجريدة ان الطواقم الطبية دوما ما يقوم أعضاؤها برفع صوتهم بالنداء "لا تطلق الرصاص نحاول إسعاف المصابين" لتنبيه الجنود حتى لايطلقوا عليهم النار، موضحة أن المتطوعين الطبيين يشعرون بالخوف من أن هذه السياسة لم تعد مجدية أمام الجنود الإسرائيليين بعد مقتل روزان.

وتقول الجريدة إن روزان اتخذت كل الإجراءات المعروفة خلال محاولتها إسعاف أحد المصابين لكن رغم ذلك تلقت رصاصة في صدرها من إحدى القناصات لتقتلها لتصبح ثاني عاملة طبية في غزة تلقى مصرعها برصاص القوات الإسرائيلية خلال 10 أسابيع.

اتهامات جديدة لترامب

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الإندبندنت نشرت موضوعا لكلارك ميندوك من نيويورك بعنوان "موللر يوجه اتهامات جديدة لمساعد سابق في حملة ترامب الانتخابية".

تقول الجريدة إن رئيس لجنة التحقيق الأمريكية المستقلة التي تحقق في ادعاءات تلاعب روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة روبرت موللر وجه اتهامات لأحد مساعدي بول مانافورت مدير حملة ترامب الانتخابية.

وتوضح الجريدة أن الاتهامات تطال أيضا كونسانتين كيليمنيك أحد شركاء مانافورت والذي يقول المحققون إنه يتمتع بعلاقات طويلة وعميقة بالحكومة الروسية.

وتشير الجريدة إلى أن الاتهامات التي وجهت للرجلين تتضمن اتهامات بإعاقة العدالة والتآمر لإعاقة العدالة وهو ما يعني أنهما تعاونا معا للتأثير على أحد الشهود في القضية لتغيير شهادته بخصوص قيام مانافورت بتشكيل مجموعة ضغط في واشنطن لصالح أحزاب سياسية في اوكرانيا.

وتقول الجريدة إن مانافورت وفريقه القانوني لازالوا يبحثون عن رد مناسب للاتهامات الجديدة عندما يحين موعد نظرها في المحكمة الشهر المقبل لكنها تضيف أن مانافورت رد على جميع الاتهامات التي وجهها إليه موللر في السابق "بأنه غير مذنب".

وتوضح الجريدة أنه في حال إدانة مانافورت ومساعديه بهذه الاتهامات فإن العقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة.

وتختم الجريدة بأن التحقيق الخاص توصل حتى الآن إلى توجيه اتهامات لنحو 20 شخصا من مساعدي ترامب السابقين في قضية ما يعرف بالتلاعب الروسي بالانتخابات الرئاسية عام 2016.

سام مرسي

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الديلي تليغراف نشرت موضوعا عن لاعب النتخب المصري لكرة القدم والذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية سام مرسي.

الموضوع الذي جاء بعنوان "سام مرسي: في انجلترا ننتظر فقط لكي يفشل الناس".

تقول الجريدة إن اللاعب الذي يلعب لفريق ويغان أثليتيك سيشارك المنتخب المصري في كأس العالم المقبلة في روسيا مضيفة انه في غرفة تبديل الملابس الخاصة بمصر في ملعب يكاترينابيرغ الجمعة القادمة ستجري ترجمة تعليمات المدير الفني للمنتخب لكل لاعبي الفريق باللغة العربية إلا واحد فقط..

وتضيف الجريدة أن هيكتور كوبر الأرجنتيني الذي يتحدث الإسبانية سيلقي محاضرته الفنية للاعبين قبل ان يترجمها مساعدوه إلى اللغة العربية لجميع اللاعبين بينما يتولى أخر ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية لسام مرسي همسا في أذنيه.

وتقول الجريدة إن مرسي هو واحد من 7 لاعبين في المنتخب المصري يلعبون في انجلترا لكنه أقلهم شهرة رغم أنه أمضى موسما ناجحا بعدما ساعد ويغان في الصعود إلى دوري البطولة الإنجليزيةأو الشامبيونشيب .

وتحكي الجريدة قصة والد سام الذي انتقل من مصر إلى مدينة مانشستر عندما كان يبلغ من العمر 21 عاما لكنه سريعا ما انتقل إلى ويلفرهامبتون ليعمل في أحد متاجر البيتزا وهناك التقى والدة سام ليتزوجا.

وتشير الجريدة إلى أن سام لم يمثل منتخب مصر حتى ضمه كوبر للمنتخب الأول قبل نحو عامين وذلك بعدما نبهه مساعده أسامه نبيه إلى وجود اللاعب بعدما شاهد مقاطع له نشرها أحد الصحفيين على شبكة الإنترنت.