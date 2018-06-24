الأوبزرفر: لماذا يعبر فصل الأطفال عن أسرهم المهاجرة عن إنهيار أخلاقي لترامب؟

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شنت صحيفة الأوبزرفر في افتتاحيتها هجوما عنيفا على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،فيما يخص تعاملهمع ملفات المهاجرين غير الشرعيين.

وأشارت الأوبزرفر إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية والغربية اشتعلت بالانتقادات الحادة لترامب وسياسته ومعاييره الإنسانية، مباشرة بعد إصداره ذلك القرار القاضي بفصل أطفال المهاجرين عن أسرهم.

والصادم في هذا الموضوع ليس مضمون سياسة ترامب بفصل الأطفال عن أسرهم وما في ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان حسب معايير الأمم المتحدة وما يرمز له ذلك من تصرف لا إنساني، كما أن الصادم ، تقول الصحيفة، ليس أيضا العار الذي جلبه القرار على ترامب والإدارة الامريكية والولايات المتحدة بأسرها لكن الصادم هو أن ترامب لم يفهم ماذا فعل لكي يثير الناس ويستفزهم إلى هذا الحد.

وتتسائل الأوبزرفر: هل كان هناك رئيس أمريكي يتسم بانعدام الإنسانية إلى هذا الحد؟ مضيفة أن تعليق ترامب لقراراته بشكل مؤقت يمنح الناس فرصة لالتقاط الأنفاس لكنه لا يحل مشكلة أكثر من ألفي طفل يقيمون في معسكرات وأقفاص حديدية بعيدا عن أسرهم.

وتطرح الصحيفة سؤالا آخر قائلة: "هل ستؤثر هذه الفضيحة على فترة ترامب الرئاسية؟ وتواصل مستطردة أن منتقدي سياسات ترامب يجيبون على هذا السؤال "بتأثير كاترينا" على فترة رئاسة جورج بوش الإبن الثانية وهو التأثير الذي دمر سمعته وسمعة إدارته بعد التعامل السيء مع إعصار كاترينا عام 2004.

وتضيف الصحيفة أن ترامب يمارس سياسات متهورة وحمقاء مدة عام ونصف تركت تأثيرا كبيرا على صورة الولايات المتحدة وسمعتها في العالم لن يكون من السهل محوه.

"نعترف بفلسطين"

مصدر الصورة Reuters Image caption لاجئة تقدم الحلوى لكوربين في مخيم الزعتري

أما صحيفة الإندبندنت فقد نشرت مقالا بعنوان "كوربين يقول إن حكومة بريطانية من حزب العمال ستعترف بدولة فلسطين".

وقد أشار زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيريمي كوربين، إلى أن حزبه قد يتخذ قرارا مبكرا جدا إذا فاز في الانتخابات العامة في بريطانيا وذلك بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وجاءت تصريحات كوربين خلال زيارته مخيما للاجئين الفلسطينيين في الأردن خلال أول زيارة له لدولة خارج أوروبا منذ انتخابه زعيما للحزب المعارض عام 2015.

وتضيف الإندبندنت أن كوربين أكد أن حكومة يشكلها حزب العمال ستعمل فور تشكيلها على التمهيد سريعا لتطبيق حل الدولتين المتجاورتين كحل نهائي للأزمة، وذلك خلال زيارته لمخيم اللاجئين في البقعة الذي يؤوي نحو 100 ألف لاجئ فلسطيني.

وعُرف كوربين، كما تقول الصحيفة، بانتقاداته الحادة والعلنية لإسرائيل وتصرفات حكومتها تجاه الفلسطينيين وقد طالب الحكومة البريطانية سابقا بالاعتراف بالدولة الفلسطينينة بشكل أحادي الجانب على الأراضي الموجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

"روبوتات الطهي"

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ونشرت صحيفة صانداي تلغراف مقالا بعنوان "شراء الطعام الجاهز قد يكون أرخص من الطهو في المنزل بعدما اقتحمت الروبوتات المطاعم".

المقال كتبه محرر الجريدة للشؤون الاقتصادية، تيم والاس، وفيه يقول إن فكرة طهي الطعام في المنزل لن تكون أرخص وسيلة لتوفير الطعام للإنسان وأسرته بحلول عام 2030 بسبب اقتحام الروبوتات مجال الطهي وإعداد الطعام في المطاعم علاوة على توصيله للمنازل أو المكاتب بواسطة طائرات مسيرة "الدرونز".

وقد أصبحت عملية طلب الطعام الجاهز أسهل بشكل كبير بفضل الهواتف الذكية والتطبيقات المخصصة لطلب الطعام، وهو الأمر الذي غير من اتجاهات الناس التي كانت سائدة قبل أعوام قليلة.

ويضيف والاس أن الخبراء في بنك يو بي إس الاستثماري يؤكدون أن شراء الطعام الجاهز سيكون أقل تكلفة للشخص العادي من طهو الطعام في المنزل بسبب التقنيات الآلية الجديدة التي ستخفض من تكلفة شراء الطعام الجاهز بشكل حاد.

ويشير الخبراء إلى أن الخطوة الأولى هي بدء مطابخ تسمى "المطاعم الخفية" في تقديم خدمات عبر التطبيقات حيث يوفر المطعم كلفة تأجير موقع باهظ ويقدم الطعام للزبائن القادرين على التقاطه من الموقع سريعا وبالتالي يوفر المطعم الكثير من التكاليف التي تعود على العميل في شكل وجبة أرخص سعرا.