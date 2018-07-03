التايمز: جهاديو مالي يغلقون المدارس بطريقة بوكو حرام

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نقرأ في صحيفة التايمز تقريراً لكاثرين فيلب بعنوان "تفاقم ثورة الجهاديين في مالي يؤدي إلى إغلاق مدارسها".

وتروي كاتبة التقرير قصة هجوم مجموعة من الرجال على متن دراجات نارية على مدرسة القرية في سيكوا، وكيف اختبأ أستاذ المدرسة لحظة قدومهم.

ونقلت الكاتبة عن الأستاذ قوله إن "المسلحين عمدوا إلى إنزال العلم في المدرسة ثم أمطروا جدرانها بالرصاص الحي، وصرخوا بأنه إذا أردنا أن نبقى على قيد الحياة فعلينا أن نخرج، وأنه لا يجب أن يكون هناك أي تعليم إلا تعليم الدين الإسلامي".

وتضيف الكاتبة أن "مالي تشهد عودة الجهاديين إليها بعد خمس سنوات من تصدي الجنود الفرنسيين لهم، وهم يهددون بنشر الإرهاب في الساحل الجنوبي للصحراء حيث تنشط فيها تجارة المخدرات وتهريب البشر من أفريقيا إلى البحر الأبيض المتوسط"، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من تنامي موجة العنف في البلاد اوهو ما يفضي إلى تهديدات إرهابية جديدة في الغرب.

وقال العقيد سيف يحيي إن ما يحصل هو "تهديد دولي"، مضيفاً إنها ليست مشكلتنا فقط، بل مشكلة أوروبا أيضاً، ومثلما يتم التصدي للإرهاب في العراق وسوريا، يجب ألا ننسى الساحل".

وتنوه كاتبة التقرير إلى أن كثيراً من المسؤولين في الحكومة فروا من وسط مالي بعد تعرضهم لعدة عمليات من الاغتيال والخطف، تاركين ورائهم ميليشيات أنشأت محاكم إسلامية وفرضت الضرائب على المواطنين، ونالت تأييد المواطنين المهمشين من قبل الحكومة، وهي استراتيجية فعالة استخدمتها طالبان في أفغانستان.

وتشير الكاتبة إلى أن آمادوا ديكوا، مدير مدرسة في قرية بوني، أجُبر على الرحيل بعدما أمُرت الهيئة التعليمية في المدرسة بمغادرتها، موضحاً أن "التلاميذ اليوم يذهبون إلى مدرسة واحدة فقط، وهي مخصصة لتعليم القرآن"، حسبما تقول كاتبة التقرير.

ويتساءل ديكوا عن مستقبل هؤلاء التلاميذ قائلاً "ماذا سيصبحون عندما يكبرون.. هل سيلتحقون بالجماعات الجهادية؟.

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"عنكبوت فرنسا أصبح إطفائياً"

ونشرت صحيفة "آي" مقالاً لسيرنا ساندهوم بعنوان "الرجل العنكبوت يبدأ وظيفته الجديدة في الإطفاء".

وقالت كاتبة المقال إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كرّم المهاجر السنغالي ،مامودو قاساما، في قصر الإليزيه -الذي أنقذ طفلاً من الموت كان عالقا في شرفة شقة بالطابق الرابع شمالي باريس- ليبدأ قاساما بعد شهرين من ذلك وظيفة جديدة كرجل إطفاء.

وتابعت بالقول إنه في في مايو/أيار، تسلق قاساما (22 عاما) أربعة طوابق لإنقاذ الطفل البالغ من العمر 4 أعوام.

وانتشر الفيديو الذي سجل واقعة إنقاذ مامودو للطفل على وسائل التواصل الاجتماعي في شهر مايو/أيار الماضي، مما دفع الرئيس الفرنسي إلى مكافأته بمنحه ميدالية والجنسية الفرنسية.

ومنح قاساما وظيفة في فرقة الإطفاء في باريس، وكان واحداً من ضمن 6 أشخاص حصلوا على جائزة إنسانية في لوس أنجليس.

ونشرت خدمة الإطفاء في باريس صورة لقاساما مع 23 موظفاً جديداً، بعد أن بدأ العمل منذ يوم الأحد الماضي.

يذكر أن والد الطفل الذي أنقذه قاساما كان موقوفاً بتهمة "إهمال طفله".

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القهوة لعمر مديد

ونشرت صحيفة الديلي تلغراف مقالاً للورا دونللي بعنوان " شرب 6 فناجين من القهوة يومياً قد يقلل من مخاطر الموت المبكر".

وقالت كاتبة المقال إن دراسة حديثة توصلت إلى نتيجة مفادها أن شرب 6 فناجين على الأقل من القهوة يومياً قد يساعد الناس للعيش مدة أطول.

وقارنت الدراسة بين عدد الوفيات لنحو نصف مليون شخص في منتصف العمر ومسنين بريطانيين وبين عدد الفناجين التي يشربونها من القهوة يومياً، ووجدت أن أولئك الذين يشربون 6 أو 7 أكواب من القهوة يومياً كانت نسبة إصابتهم بأي مرض على مدى 10 سنوات أقل 16 في المئة من أقرانهم الذين لم يشربوا القهوة بتاتاً.

وأفادت الدراسة أن أولئك الذين كانوا يشربون 8 فناجين من القهوة يومياً - أي أكثر مرتين من كمية الكافيين التي ينُصح باستهلاكها بحسب وكالة معايير الأغذية في بريطانيا- انخفضت معدلات الوفاة لديهم إلى 14 في المئة.

وقالت الدكتورة إيريكا لوفتفيليد التي أشرفت على هذه الدراسة من المعاهد الوطنية للصحة في ماريلاند إن "الدراسة لم تجد أي علاقة بين كمية القهوة التي يشربها المرء ومخاطر الإصابة بأي أمراض من بينها: أمراض القلب والأمراض التنفسية والسرطان.

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