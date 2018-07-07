مصدر الصورة AFP

وسط انشغال صحف السبت البريطانية بحمى بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا والتوقعات والتحليلات بشأن مباراة منتخب بريطانيا المرتقبة في الدور ربع النهائي مع السويد اليوم، تنفرد صحيفة ديلي تلغراف بنشر مقابلة مع مسؤول أمني بارز على صفحتها الأولى تحت عنوان "كرة القدم تخفي الخطر الروسي".

ويحذر وزير الدولة لشؤون الأمن في بريطانيا، بن والاس، في مقابلة خاصة مع الصحيفة من أن نجاح منتخب كرة القدم البريطاني في بطولة كأس العالم يجب أن لا يخفي حقيقة أن روسيا ضالعة في فعل "جريمة وتجسس" في بريطانيا.

ويأتي تحذير والاس لعشاق كرة القدم البريطانيين بأن لا ينسوا الخطر الذي تمثله موسكو على بلادهم في وقت يستعد منتخبها لمواجهة السويد في مباراة حاسمة في دور الثمانية في البطولة المقامة في روسيا.

وتنقل الصحيفة عن والاس قوله "إنها مسابقة كرة قدم. أنا لا أضاهي بين مسابقة رياضية وسياسة خارجية لبلد وقيمه. لكن ما زلنا نتعامل مع اعتداء على ناس وشركات غربية وجرائم إلكترونية (سايبرية) وتجسس إلكتروني في كل يوم".

وأضاف "لنخلص القول : ما زالت روسيا تتربع في القرم، وما زلنا نتعامل مع تبعات محاولة جريمة قتل في بريطانيا".

وأشار والاس إلى أنه طفح الكيل في بريطانيا بشأن ما حدث في سولزبري "ولن ينتهي الأمر لأننا أبعدنا بعض الدبلوماسيين بل سينتهي عندما تدرك روسيا أن من مصلحتها إتباع قواعد القانون".

Image caption والاس: "نحتاج إلى دفاع حديث في القرن الواحد والعشرين يتناسب مع التهديد" 'الذي نواجهه

وقال مشيرا إلى حادث التسمم بغاز الأعصاب في سولزبري هذا الأسبوع، "ما رأيناه كان نتيجة لمحاولة ارتكاب جريمة متهورة في مارس/آذار. ماذا فعل الضحيتان الأخيران لروسيا ليعانيا بهذه الطريقة؟ كنا محظوظين في أن المئات لم يدخلوا إلى المستشفى بسبب الحادث".

وقد امتدح والاس في المقابلة التزام الحكومة البريطانية بالسياسية الدفاعية قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي ستعقد في بروكسل الأسبوع المقبل قائلا "لدينا بعض من أفضل القوات المسلحة في العالم".

ومن المتوقع أن يهيمن على القمة طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من دول الحلف صرف المزيد من الأموال في القضايا الدفاعية.

بيد أن والاس شدد على القول "نحتاج إلى دفاع حديث في القرن الواحد والعشرين يتناسب مع التهديد 'الذي نواجهه' ، فالقضية ليست قضية مال، بل هل لدينا دفاع مناسب لمواجهة التهديد الحديث؟".

وقلل والاس من أمر تهديدات ترامب المتكررة بسحب الولايات المتحدة من حلف الناتو قائلا "إن الأمريكيين الذين ألتقيهم وأتحدث معهم دائما متمسكون تماما بأهمية الناتو".

"إرضاء إيران"

وتنشر الصحيفة ذاتها تقريرا لمراسلها لشؤون الشرق الأوسط يدعو فيه القوى العالمية أن تفعل المزيد لتعويض إيران لضمان التزامها بالاتفاق النووي بعد خروج الولايات المتحدة منه.

مصدر الصورة AFP Image caption أرشيف: صورة جماعية لوزراء خارجية القوى العالمية الخمس ورئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران علي أكبر صالحي في مبنى الأمم المتحدة 14 يوليو/تموز 2015

ويقول المراسل إن الاتفاق النووي مع إيران بات تحت طائلة الشك مع فشل القوى الأوروبية أمس في إقناع طهران بأنها قادرة على تعويضها عن كامل الخسائر الاقتصادية التي تسبب فيها خروج الولايات المتحدة من الاتفاق.

ويوضح المراسل أن الموقعين على الاتفاق التاريخي اجتمعوا للمرة الأولى منذ انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق في مايو/أيار لمناقشة كيفية إنقاذ الاتفاق في مواجهة إعادة الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران.

وقد نص الاتفاق الموقع في عام 2015 على رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية مقابل تحجيم البرنامج النووي الإيراني ووضعه تحت إشراف ورقابة منظمة الطاقة الذرية العالمية.

ويشير التقرير إلى أن واشنطن قد طلبت من حلفائها التوقف عن شراء النفط من إيران بدءا من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني وإلا سيواجهون عواقب مالية.

وعلى الرغم من تعهد الدول الموقعة الأخرى، بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بالبقاء ضمن الاتفاق، إلا أنها بدت بلا حول أو قوة بشان منع شركاتها من الانسحاب من إيران خوفا من أثر التهديدات الأمريكية عليها.

ويوضح التقرير أن عماد استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعامل مع هذا الوضع يتمثل في إقراض مصرفي استثماري أوروبي وإجراءات خاصة تحمي شركاته من العقوبات الثانوية الأمريكية ومقترح المفوضية بأن تقوم حكومات دول الاتحاد بتحويلات مالية مباشرة إلى البنك المركزي الإيراني لتجنب أثر العقوبات الأمريكية".

حرب تجارية بين الصين وأمريكا

وفي الشأن الاقتصادي اهتم معظم صحف السبت بما وصف ببدء حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد أن فرض كل من العملاقين الاقتصاديين رسوما جمركية جديدة على الطرف الآخر.

مصدر الصورة AFP Image caption الصين أعلنت فرض تعريفات على الصادرات الأمريكية ردا على قرارات ترامب

وتقول صحيفة الفايننشال تايمز في تقريرها، الذي كتبه مراسلاها في واشنطن وبكين، إن بكين اتهمت ترامب "بالتغول التجاري" بعد فرضه الجمعة رسوما جمركية بقيمة 34 مليار دولار على البضائع القادمة من الصين إلى بلاده في أكبر تصعيد حتى الان في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتضيف الصحيفة أن عواقب الخلاف قد قرعت ناقوس الخطر لدى حكومات دول وشركات متعددة الجنسيات من أثر هذه الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي لا سيما بعد تصعيد ترامب لتهديداته بفرض ضرائب على مجمل الـ 500 مليار دولار من البضائع المستوردة من الصين.

ويوضح تقرير الصحيفة أن الرد الصيني استهدف الصادرات الأمريكية في قطاعي الزراعة والطاقة، وبضمنها فول الصويا الذي يمثل أكبر مادة زراعية تستوردها الصين من الولايات المتحدة، فضلا عن النفط الخام.

وتقول صحيفة الغارديان في تقريرها في الشأن ذاته إنه بعد دقائق من سريان مفعول التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة بعد منتصف ليلة أمس قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية "إن الصين التي وعدت بأن لا تطلق الرصاصة الأولى، اضطرت إلى شن هجمة مضادة لحماية شعبها ومصالحها الأساسية".

وأشار المتحدث الصيني إلى أن "الولايات المتحدة أشعلت أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي".

ونقل التقرير عن متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الصينية تأكيده على أن الرسوم الجمركية الصينية على البضائع الأمريكية قد أصبحت سارية المفعول مباشرة.

كما نقل التقرير عن لي كه تشيانغ ، رئيس مجلس الدولة الصيني، الذي وصفه بأنه ثاني أقوى سياسي في الصين، تصريحه خلال زيارته لبلغاريا أمس بأنه "لن يكون هناك منتصر في حرب تجارية، فالصين ستتخذ إجراءات مضادة في مواجهة الخطوات الأحادية" الأمريكية.

وركز تقرير صحيفة التايمز في هذا الشأن على الجيش الصيني، إذ نقل عن الصحيفة الناطقة باسم جيش التحرير الشعبي الصيني قولها إن الجيش يعاني من "مرض السلام" بعد سنوات على عدم خوضه أي حرب"، ودعوتها لهذا الجيش المؤلف من مليوني مقاتل إلى أن يكون أكثر جاهزية للقتال.

وتقول الصحيفة إن الرئيس الصيني، شي جيانبينغ، يحاول اجتثاث الفساد في الجيش واستعادة صورته الشعبية منذ تسنمه الرئاسة في عام 2012، ومنصب القائد العام للقوات المسلحة أيضا، إذ شدد شي في خطاب العام الماضي على أن "الدفاع الوطني وبناء الجيش في وضع تاريخي جديد. ففي مواجهة التغيرات العميقة في الأمن القومي يجب أن نبني جيشا حديثا قويا وقوة بحرية وجوية وسلاح صواريخ وقوة استراتيجية داعمة. إن أي جيش يجب أن يكون جاهزا للقتال. وكل العمل يجب أن يتركز على تفعيل القدرات القتالية والتركيز على مهمة أن الجيش يمكن أن يخوض حربا وينتصر فيها".

ويوضح التقرير أن بكين خفضت نحو 300 ألف مقاتل من عديد قواتها المسلحة لتصل إلى مليوني مقاتل (الأصغر حجما منذ عام 1949)، لكنها ضخت أموالا كبيرة لتنويع وتحديث تسليح هذه القوات.

وقد ارتفعت ميزانية الدفاع من 106 مليار دولار في عام 2012 إلى 175 مليار دولار هذا العام. وهي الميزانية الدفاعية الأضخم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

_____________________________________

يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.