هل استهداف ناقلة نفط سعودية "نقلة نوعية" في حرب اليمن؟

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption معلقون يتهمون إيران برعاية مليشيات الحوثيين

اهتمت صحف عربية بهجوم مسلحي الحوثيين في اليمن على ناقلة نفط سعودية في مضيق باب المندب. وحمل معلقون إيران المسؤولية عن الحادث، متهمين إياها "بدعم الإرهاب ورعاية مليشيا الحوثي".

وعلقت السعودية شحن النفط عبر مضيق باب المندب عقب إصابة ناقلتها بأضرار بسيطة دون وقوع ضحايا أو تلوث بيئي في البحر الأحمر.

"نقلة نوعية جديدة"

ويؤكد عبد الباري عطوان في رأي اليوم اللندنية أن الهجوم "يُؤسِّس لنَقلةٍ نوعيّةٍ جديدة في هَذهِ الحَرب، عُنوانها الأبرَز استهداف ناقِلات النِّفط في البحر الأحمر، وتَعطيل المِلاحة الدوليّة فيه إذا لَزِمَ الأمر"، مضيفاً: "لا نَستبعِد أن يكون هذا الهُجوم مُرتَبِطًا بطريقةٍ أو بأُخرى، بالتَّهديدات الإيرانيّة بإغلاق مَضيق هرمز الذي تَمُر عبره ناقِلات تَحمِل 18 مليون برميل يوميًّا في حال مَنع الصادرات النفطيّة الإيرانيّة في إطار العُقوبات الأمريكيّة المُتوقَّع تطبيقها في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المُقبِل".

ويؤكد الكاتب أنه "بعد مرور ما يَقرُب من أربع سنوات على الحَرب السعوديّة الإماراتيّة في اليمن باتَ واضِحًا أنّ الحَل العَسكريّ مُستَحيل، رغم إنفاق السعوديّة 64 مِليار دولار على شِراء أسلحةٍ في العام الماضي فقط، مُتفَوِّقة بذلك على روسيا في الإنفاقِ العَسكريّ، وِفق ما جاء في بيان لمعهد ستوكهولم للسَّلام، واحتلال دولة الإمارات المركز العاشِر عالميًّا، حسب تقريرٍ أمريكيٍّ سَنويٍّ يَرصُد صَفَقات التَّسليح".

وفي الوطن الكويتية، كتب أحمد بودستور مقالاً بعنوان "دول تصنع السلام ودول تدعم الإرهاب وتنشر الإجرام" يقول فيه إن "الراعي الرسمي للإرهاب العالمي، النظام الإيراني، يسعى إلى تهديد الملاحة العالمية في مضيق باب المندب وكذلك مضيق هرمز فهو من خلال الوكيل الحصري له في اليمن تم الهجوم على ناقلة نفط سعودية مقابل ميناء الحديدة وبذلك نفذ الرئيس الإيراني تهديده بتهديد الملاحة سواء في باب المندب أو مضيق هرمز ولذلك على المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن إصدار قرار إدانة وكذلك منع تكرار هذا الحادث الإجرامي أو مواجهة عقوبات تحت البند السابع الذي يجيز استخدام القوة ضد الدولة التي تهدد السلم العالمي".

ويشدد بودستور على أن الولايات المتحدة ينبغي "أن لا تكتفي فقط بالحرب الكلامية والتراشق اللفظي ولكن ينبغي تحريك الأساطيل الأمريكية إلى مياه البحر الأحمر والخليج العربي لردع الحرس الثوري الإيراني وأذنابه من الحوثيين وحزب الله وغيرهم من التنظيمات الإرهابية من الاعتداء على البواخر التي تمر من مضيق هرمز وباب المندب مما يهدد بوقف الإمدادات النفطية لدول العالم".

ويقول موقع عيون الخليج إن قوات الحوثي استهدفت "بارجة حربية سعودية في قبالة سواحل اليمن بالبحر الأحمر"، مؤكداً أن الرياض حاولت "استغلال ما حدث للحصول على مزيد من الدعم الدولي من خلال زعمها أن البارجة الحربية التي تعرضت للهجوم هي سفينة نفط تابعة لها".

وأكد الموقع أن قوات الحوثيين قامت "باستهداف البارجة السعودية الدمام التي انتهكت مياه اليمن الإقليمية وكانت تنفذ أعمالا عدائية، وتم الاستهداف بصاروخ مناسب أصاب البارجة إصابة مباشرة ملحقا بها أضرار كبيرة".