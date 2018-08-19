لماذا اجتاحت أسراب النعام شوارع مدينة أسترالية؟

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تدفقت أعداد كبيرة من النعام نحو مدينة نائية في ولاية نيو ساوث ويلز في وقت تضرب فيه موجة جفاف قوية أستراليا.

وشرحت إحدى وكالات الإنقاذ المحلية أن هذه الطيور، غير القادرة على الطيران، تسعى للوصول إلى الماء والطعام في بروكين هيل.

وقالت إيما سينغلتون، إحدى العاملات في مجال حماية الحياة البرية: "هذه الطيور تسير في الواقع في شارعنا الرئيسي. نستطيع رؤية مجموعات متدافعة منهم".

وضربت سيارات خمس نعامات على الأقل الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة رويترز، لكن سينغلتون تقول إن مصدر القلق الأكبر هو أن تقوم الكلاب بمهاجمة هذه الطيور.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم تيرنبول، قد أعلن عن تقديم مساعدات إضافية للمزارعين المتضررين من موجة الجفاف.

وكان قد تم الإعلان رسميا يوم 8 آب/ أغسطس أن ولاية نيو ساوث ويلز، وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان والتي تنتج نحو ربع المنتوج الزراعي للبلاد، قد ضربها الجفاف كليا.

وقالت سينغلتون إن الناس كانوا يقدمون الماء والطعام للنعام.

وأضافت، في حديثها مع محطة ABC إن منظمتها مكالمتين أو ثلاث يوميا من سكان أقلقهم الوضع.