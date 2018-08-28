في التايمز: واشنطن ترى أن معظم الفلسطينيين لم يعودوا لاجئين

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نقرأ في صحيفة التايمز تقريراً لريتشارد سبنسر بعنوان "معظم الفلسطينيين لم يعودوا لاجئين، بحسب الولايات المتحدة".

وقال كاتب التقرير إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لتغيير أحادي الجانب يتعلق بتعريف اللاجئ الفلسطيني وخفض العدد الذي تعترف بهبمعدل التسع في آخر محاولة لها "لتفكيك وإعادة ترتيب الشرق الأوسط".

وأضاف أن ترامب وصهره جاريد كوشنر قررا أن "500 ألف فقط من أصل 5.5 مليون لاجئ فلسطيني يمكن تصنيفهم كلاجئين".

وأردف أن هذا الاقتراح الذي سيعلن عنه الشهر المقبل سيكون جزءاً من استراتيجية جديدة تتضمن تخفيض الكميات الكبيرة من الأموال التي تدفعها الولايات المتحدة للسلطات الفلسطينية.

وتابع بالقول إنه " في يناير/كانون الثاني، خفض ترامب المساعدات المخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وقال سبنسر إن هذه الاستراتيجية من شأنها التخفيف من الضغوط المتمثلة بحق العودة للفلسطينيين الذي يعتبر من أبرز أسباب فشل مفاوضات السلام الإسرائيلية - الفلسطينية.

وقال كوشنر في رسائل إلكترونية مرسلة لزملائه إنه " لا يمكن إبقاء الأشياء ساكنة في مكانها كما هي، ففي بعض الأحيان يجب المخاطرة والعمل على تفكيك الأشياء بطريقة استراتيجية"، بحسب ما ورد في التقرير.

وأشار كاتب التقرير إلى أن هناك أكثر من مليوني لاجئ مسجل في الضفة الغربية وغزة من أصل 4 ملايين لاجئ يعيشون هناك، كما يقيم ثلاثة ملايين ونصف من اللاجئين الفلسطينيين في البلاد المجاورة حيث تتولى (الأونروا ) مسؤولية تعليمهم ورعايتهم اجتماعياً.

ويرى السياسيون الإسرائيليون أن30 - 50 ألف من الفلسطينيين يمكن أن يصنفوا كلاجئين وهم الذين ولدوا في إسرائيل اليوم، لذا ليس من المعروف كيف توصل كوشنير ليحدد الرقم 500 الف، بحسب كاتب التقرير.

وختم سبنسر بالقول إنه بحسب الرسائل الإلكترونية المسربة لكوشنير فإنه يعتبر الأونروا من إحدى الأسباب التي تعرقل التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية لأنها تعتبر الفلسطينيين لاجئين مؤقتين في الدول المجاورة التي لجأوا إليها وليسوا سكان دائمين فيها".

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الشوكولاته لقلب صحي

ونشرت صحيفة الديلي تلغراف تقريراً للورا دوللي بعنوان "تناول الشكولاته للحصول على قلب صحي (ولكن 3 ألواح شهرياً)".

وقالت كاتبة التقرير إن دراسة حديثة كشفت مؤخراً أن تناول القليل من الشوكولا قد يكون جيداً لقلبنا، مضيفة أن الدراسة التي أجريت على مليون ونصف المليون شخص بالغ وجدت أن أولئك الذين يتناولون الشوكولاته بطريقة معتدلة كانت لديهم نسبة الإصابة بالسكتة القلبية أقل ممن تجنبوا تناولها تماماً.

وأضافت أن العلماء اكتشفوا أن تناول 3 ألواح من الشوكولاته شهريا، يخفف الإصابة بالسكتة القلبية بنسبة 13 في المئة مقارنة بأولئك الذين امتنعوا عن تناول الشوكولاته تماماً.

وأكد الباحثون أن المواد الطبيعية في مادة الكاكاو تنشط الخلايا الدموية وتساعد في تخفيف الالتهابات، إلا أنهم حذروا من أن تناول الكثير من الشوكولاته يؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية بنحو 17 في المئة.

وقال المشرف على الدراسة، الدكتور شيكارت كيرتانونغ إنني أعتقد بأن الشوكولاته مصدر مهم لنظامنا الغذائي لاحتوائه على مركب الفلافونويد الذي يعمل على تقليل نسبة الالتهابات وزيادة الكوليسترول الجيد في الجسم".