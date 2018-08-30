الغارديان: إيران تتحدى الولايات المتحدة بإبرام اتفاق جديد مع سوريا

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نقرأ في صحيفة الغارديان مقالاً لريتشارد سبنسر بعنوان "إيران تتحدى الولايات المتحدة بإبرام اتفاق جديد مع سوريا".

وقال كاتب المقال إن إيران أرسلت رسالة واضحة برفضها للدعوات الأمريكية المطالبة بسحب قواتها من سوريا وذلك بتوقيعها اتفاقاً جديداً مع الحكومة السورية.

وأضاف سبنسر أن الاتفاق الجديد وُقع من قبل وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، خلال زيارته الأخيرة لدمشق، موضحاً أن تفاصيل الاتفاقية لم يكشف عنها بالتفاصيل، إلا أنها تشمل قيام طهران بالمساعدة في إعادة بناء الجيش السوري والقواعد العسكرية والمساعدة في التخلص من الألغام المنتشرة في أرجاء البلاد.

وأشار كاتب المقال إلى أن الاتفاقية تتضمن ايضاً دعم سوريا لإعادة انتاجها للأسلحة المحلية مما يجعلها دوماً هدفاً للهجمات الإسرائيلية.

وتابع بالقول إن إسرائيل والولايات المتحدة تطالبان إيران بسحب قواتها من سوريا، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين صفقة تضمن سحب القوات الأمريكية من شرقي سوريا مقابل سحب ايران قواتها من البلاد.

وختم بالقول إن حاتمي صرح قبيل زيارته الروتينية لسوريا إن " طبيعة التعاون بين طهران ودمشق لا يقررها طرف ثالث".

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مصر والسياحة

ونطالع في صحيفة الغارديان تقريراً يتناول حكماً قضائياً بريطانياً بحق شركة توماس كوك للسياحة يقضي بدفع تعويض قدره 26 ألف جنية إسترليني لعائلة أُصيبت بمرض معدي أثناء إقامتها في فندق بالغردقة في مصر، شهد مؤخرا وفاة زوجين بريطانيين.

وحكمت محكمة مقاطعة نيوبورت ضد شركة الرحلات السياحية، الشهر الماضي، بعد أن ادعت عائلة فالو ، من جنوب ويلز ، أنها تعرضت للإهمال "وأن إقامتها في فندق ستايغنبيرغر أكوا ماجيك كانت غير آمنة بحيث لا يوافق أي سائح على الذهاب في عطلة هناك".

وبدأت العائلة مقاضاة الشركة بسبب إصابتها بأمراض في المعدة لنحو شهرين بعد قضائها عطلة في الفندق في أبريل/نيسان 2016.

وزعمت العائلة أن شركة توماس كوك فشلت في ضمان صلاحية الطعام والشراب للاستهلاك الآدمي، كما زعموا أنهم كانوا يقدمون الطعام نيء وغير مطهو جيدا.

وجاء الحكم قبل أربعة أسابيع من وفاة الزوجين جون وسوزان كوبر، الأسبوع الماضي، أثناء عطلة في نفس الفندق في الغردقة.

ووصفت السلطات المصرية "وفاة الزوجين بأنها "طبيعية"، وأضافت أن الخبراء يقومون بتحليل أنظمة تكييف الهواء والتهوية في الفندق، خاصة أن الزوجين كانا قد قدما شكوى من وجود رائحة غير طبيعية في الغرفة.

وقدم خمسة عملاء آخرين مطالبات قانونية ضد توماس كوك بسبب الأمراض التي يُزعم أنها نجمت عن الإقامة في الفندق هذا العام. وقالت الشركة إن هذه الحالات قليلة بالنسبة لحجم الفندق والنزلاء.

وقالت الشركة: "نقوم بتدقيق ثلاثة آلاف من فنادقنا الأساسية كل عام، وتقوم فرق الجودة لدينا بفحص المنشآت بشكل منتظم وتقديم الدعم والإرشاد والتدريب للمساعدة في تحسين الفنادق".

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اليوغا وضغط الدم

ونشرت صحيفة الديلي تلغراف مقالاً للورا دونللي يسلط الضوء على دراسة تؤكد بأن ممارسة اليوغا لمدة ربع ساعة يومياً قد يساعد في التخلص من ارتفاع ضغط الدم.

وقالت كاتبة المقال إن الدراسة الحديثة أثبتت بأن ممارسة رياضة اليوغا قد يكون فعال كالحبوب التي يصفها الأطباء للتخلص من ارتفاع ضغط الدم.

وكشفت هذه الدراسة عن تحسن كبير في حالة المتطوعين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بعد ممارستهم لليوغا لمدة 15 دقيقة يومياً.

وأضافت أن 12 مليون بريطاني بالغ مصاب بارتفاع ضغط الذي يؤدي للإصابة بالأمراض القلبية والجلطة الدماغية.

ومارس المتطوعون تمارين يوغا بسيطة للاسترخاء والتنفس العميق، وأكدت نتائج الدراسة بأن اليوغا وسيلة فعالة لتقليص ارتفاع ضغط الدم.

ونقلت كاتبة المقال عن ميتن أفكيرين من الجمعية البريطانية للقلب للشؤون الطبية قوله إن "ممارسة اليوغا قد يساعد المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلا أنه لا يمكن أن يكون بديلاُ عن ممارسة حياة صحية وتناول الأدوية التي يصفها الأطباء التي تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع".