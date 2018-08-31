الغارديان: صفقة القرن ستجلب الفوضى وليس السلام للأرض المقدسة

مصدر الصورة Reuters Image caption الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصف مقترحات ترامب بشأن حل الصراع مع الإسرائيليين بأنها "صفعة العصر"

جاءت افتتاحية صحيفة الغارديان بعنوان "صفقة القرن ستجلب الفوضى وليس السلام للأرض المقدسة".

وقالت الصحيفة إنه منذ إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948،كانت الولايات المتحدة المحرك الأساسي في المنطقة.

وأضافت أن جميع الرؤساء الأمريكيين لعبوا دور الوسيط في التوصل لاتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أنهم منحوا إسرائيل دوماً الضمانات الأمنية وطمأنوا الفلسطينيين بأنهم ليسوا منسيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطعت المساعدات عن الفلسطينيين وخفضت من نسبة تبرعاتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تقدم المساعدات والمعونات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين في منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن مئات الآلاف منهم يعانون بسبب تقليص هذه المساعدات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيني إسرائيليين قولهم إن هذه الخطوة قد يكون لها رد فعلي عكسي لأنها تعمق الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتفيد التقارير بأن ترامب يسعى لوقف جميع تبرعات بلاده للأونروا وفرض حظر على الدول التي تسعى لدفع الحصة الأمريكية.

ورأت الصحيفة أن خطة ترامب ستجلب الفوضى، وتساءلت عن مصير نحو نصف مليون طفل فلسطيني الذين يدرسون في مدارسها و نصف أهالي غزة الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية التي تقدمها الأونروا لهم.

وقالت إن "الولايات المتحدة تساهم عادة بنحو 350 مليون دولار أمريكي للأونروا، أي أكثر من ربع من الميزانية السنوية للمنظمة والتي تقدر بـ1.2 مليار دولار أمريكي".

وختمت بالقول إن " ترامب لا يبالي، وهو مخطئ بأن الفلسطينيين سيقبلون بصفقة القرن التي يتباهى بأنها الحل الأمثل لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي،و عليه معرفة ذلك".

مصدر الصورة facebook Image caption توفي جون كوبر (69 عاما) وزوجته سوزان (63 عاما) اثناء إقامتهما في فندق "ستايغنبيرغر أكوا ماجيك"في الغردقة.

الجرثومة القاتلة

ونقرأ في صحيفة الديلي تلغراف تقريراً يلقي الضوء على إصابة أم وابنتها في فندق "شتايغنبيرغر أكوا ماجيك" في منتجع الغردقة المصري ببكتيريا قاتلة.

وقالت كاتبة التقرير إن هذه البكتريا القاتلة تدعي "الشيغيلا" وقد أصيبتا بها وظهرت عليهما آثار الأعياء الشديد مع غيرهم من نزلاء الفندق نفسه الذي توفي فيه كل من جون وسوزان كوبر.

وقال المحامي نيك هاريس الذي يمثل العديد من نزلاء هذا الفندق إن "الأم وابنتها وباقي افراد العائلة عانوا من التهاب بكتيري حاد ومعد خلال العطلة التي كانوا يقضوها في الغردقة".

ونقلت كاتبة التقرير عن المسؤول الصحي قوله إن "العينات التي أخذت من براز السيدتين أكدت إصابتهما بالبكتريا التي قد تكون انتقلت إليهما من الطعام أو الماء".

وكانت محكمة بريطانية قضت بتعويضات مالية لعائلة بريطانية من 4 أشخاص سافروا مع توماس كوك وكانوا نزلاء الفندق نفسه الذي قتل فيه جون وسوزان كوبر .

الجلطة الدماغية والخرف

ونطالع في صحيفة التايمز مقالاً لكريس سميث بعنوان "الجلطات الدماغية تضاعف خطر الإصابة بمرض الخرف".

وقال كاتب المقال إن تحليلا لبيانات 3.2 مليون شخص في 48 دراسة خلص إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بالجلطات الدماغية كانت لديهم نسبة اصابتهم بالخرف 69 في المئة زيادة عن غيرهم".

وقال الباحثون إن الأضرار التي تتسبب بها الجلطة في الدماغ جراء النزيف قد يؤدي إلى الإصابة بالخرف المبكر.

وأضاف كاتب المقال إن نحو 200 ألف شخص يصابون بمرض الخرف في بريطانيا سنويا، مشيراً إلى أن الدراسة أكدت أن نسبة إصابة الرجال بالجلطات الدماغية هو أعلى بكثير من النساء.