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صحيفة الديلي تليغراف نشرت تقريرا بعنوان "تسريب من وزارة الخزانة يحذر: صفقة مقاتلات التايفون لقطر تهدد بضياع المليارات على الميزانية العامة".

تقول الصحيفة إن تقريرا حكوميا صدر عن وزارة الخزانة البريطانية مؤخرا حذر من أن إتمام صفقة بيع مقاتلات من طراز تايفون إلى قطر يستلزم دعما غير معتاد من دافعي الضرائب في بريطانيا.

ويشير التقرير إلى أنه في حال تعثر قطر في إتمام التزاماتها المالية في الصفقة، والبالغة 6 مليارات جنيه استرليني، فإن مليارات الجنيهات ستضيع من الميزانية العامة.

وتوضح الصحيفة أن الاتفاق تم في نهاية العام الماضي ببيع 24 مقاتلة من طراز تايفون لقطر مع حزمة من الأسلحة المتعلقة وعمليات التدريب للطيارين القطريين.

وتلفت الصحيفة إلى أن قطر أصبحت أكثر عزلة عن جيرانها خلال العامين الماضيين، خاصة بعدما قطعت 3 دول خليجية العلاقات معها لاتهامها بدعم "الإرهاب"، وهو الاتهام الذي تنفيه الدوحة، لكن كل الإجراءات التي اتخذت ضدها تلقي بالشك حو مدى قوة اقتصادها.

أزمة تحقيق موللر

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صحيفة الإندبندنت نشرت تقريرا عن أزمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتحقيق في الاتهامات بتورط روسيا في التلاعب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في عام 2016.

وتقول الصحيفة إن الفريق القانوني الذي يتولي الدفاع عن ترامب قال إنه عازم على محاولة وقف نشر تقرير المحقق الخاص روبرت موللر عن ملف التحقيقات.

وتنقل الصحيفة عن رودي جولياني المستشار القانوني لترامب قوله إن الفريق القانوني الخاص بالبيت الأبيض سيستخدم صلاحياته التنفيذية لوقف نشر تقرير موللر.

وتوضح الصحيفة أن المدعي العام الأمريكي، جيف سيشنز، أعلن إبعاد نفسه عن هذا الملف تماما، وهو الأمر الذي أغضب ترامب. وربما يتعرض سيشنز للفصل من وظيفته لاحقا، لكن ذلك سيؤدي إلى أن موللر سيقوم بإرسال التحقيقات النهائية فور الانتهاء منها إلى نائب المدعي العام رود روزنشتاين.

وتشير الصحيفة إلى أن روزنشتاين يفترض أن يحيل التحقيق بعد ذلك إلى البرلمان الأمريكي (الكونغرس)، وأن من صلاحياته أن ينشره. لكن جولياني أكد أن ترامب عازم على منع ذلك عبر صلاحياته التنفيذية، وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى نزاع قضائي حول مدى أحقية مكتب الادعاء العام في نشر نتائج التحقيقات.

"على حافة كارثة"

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صحيفة الغارديان نشرت تقريرا عن تدني معدل المواليد في كوريا الجنوبية بعنوان "على حافة الكارثة: معدل المواليد في كوريا الجنوبية يتهاوى إلى معدل قياسي أقل من واحد في المئة".

تقول الصحيفة إن معدل المواليد في كوريا الجنوبية يواصل الانخفاض بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ومن المنتظر أن يقل قريبا عن واحد في المئة، وهو ما سيؤدي إلى العديد من الكوارث والأزمات في البلاد.

وتوضح الصحيفة أن هذا التراجع سيقود إلى تراجع معدل المعاشات وتوسع الديون وسلسلة من الأزمات الاقتصادية، وذلك بسبب أن معدل إنجاب المرأة في كوريا الجنوبية خلال السن المرجحة للحمل والولادة في الغالب سيتراجع إلى نسبة 0.96 في المئة بنهاية العام الجاري، وذلك حسب دراسة نشرتها صحيفة "شوسان إيلبو" الكورية.

وهذا المعدل هو الأقل في التاريخ، ولا يتكرر أبدا باستثناء أوقات الحروب، بحسب الدراسة التي توضح أيضا أن معاشات المتقاعدين والرعاية الصحية وبرامج الرفاهية الاجتماعية كلها ستتأثر خلال عقدين أو ثلاثة بسبب الانخفاض الحاد في أعداد الشباب والرجال العاملين، والمبالغ التي يدفعونها لهذه البرامج التي تستخدم عادة لإعالة قطاع المتقاعدين.

وتقول الصحيفة إن هذا هو النمط المعتاد الذي تشهده الدول الغنية، لكنه تفاقم بشكل سريع في كوريا الجنوبية، فيما يُتوقع أن يصل معدل الخصوبة العالمي إلى نحو 2 في المئة بنهاية العام الجاري.