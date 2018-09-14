التايمز: أيام الأمير السعودي الشاب معدودة

مصدر الصورة AFP Image caption ولي العهد السعودي

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الجمعة عددا من القضايا العربية والشرق أوسطية من بينها مساعي ولي العهد السعودي للإصلاح والأوضاع الإنسانية المتفاقمة في اليمن وأزمة الليرة التركية.

البداية من صفحة الرأي في صحيفة التايمز، ومقال لمايكل برلي بعنوان "أيام الأمير السعودي الشاب معدودة: الآمال المعقودة على الأمير محمد بن سلمان كمصلح يداوي جراح المنطقة تسفر عن لا شيء".

ويقول برلي إنه في بداية الأمر جاء الضجيج الإعلامي، مع إهدار الملايين على شركات العلاقات العامة وجماعات الضغط للترويج للجولة الدولية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مارس/آذار الماضي، الذي ينظر إليه على أنه الرجل السعودي القوي رغم عمره البالغ 32 عاما.

ويقول برلي إنه "بعد مرور ستة أشهر، يبدو احتمال صعوده أقل تأكيدا، حتى أن والده العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بدأ يبدي بوادر تشككه في الأمر".

ويضيف أن "الهوة بين الضجيج الإعلامي حول ولي العهد وحقيقته أصبحت جلية للغاية"، ويتساءل: "هل تذكرون مشروع مدينة نيوم ذات التقنية العالية، التي كان ولي العهد السعودي يسعى لإقامتها؟ ويقول إن هذا المشروع التي خصصت له موازنة قدرها 80 مليار دولار، ومساعي إصلاح الاقتصاد السعودي وفقا لما سماه الأمير محمد بن سلمان "رؤية 2030"، يعتمدان على تعويم 5 في المئة من أرامكو، شركة النفط والغاز المملوكة للدولة".

ويستطرد قائلا إن الملك سلمان بن عبد العزيز يبدو أنه ألغى التعويم، حيث ظهرت احتمالات أن يؤدي تعويم الشركة في نيويورك إلى مصادرة الأصول السعودية بسبب دعوى قضائية أمريكية ضد السعودية بشأن مزاعم عدم الإفصاح بمعلومات عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

ويقول برلي إن مبادرات الأمير محمد بن سلمان "أضرت بالسياسة الخارجية بالسعودية، فالحرب في اليمن المجاور، التي دخلت عامها الثالث، مستنقع من صنع ولي العهد". ويضيف أنه وفقا لمؤسسة بروكينغ البحثية في الأمريكية، فإن الحرب في اليمن تكلف ما بين 5 مليارات إلى 6 مليارات دولار في الشهر، وقتل فيها عشرة آلاف شخص، بينما يواجه 8.5 مليون شخص المجاعة.

ويرى برلي أيضا أن محاولة ولي العهد السعودي لعزل قطر لدورها المزعوم في دعم الإرهاب باءت أيضا بالفشل. ولكنها أدت إلى تدمير مجلس التعاون الخليجي لصالح ثنائي للسعودية والإمارات.

ويقول برلي إنه لم يبق إلا القليل من مزاعم ولي العهد للتحديث، حيث يستمر قمع شيعة السعودية في الإقليم الشرقي للبلاد. ويضيف أن السماح للنساء بالقيادة تم الترويج له بصورة واسعة، ولكن في مقابل ذلك تم اعتقال 13 من الناشطات السعوديات اللاتي يبحثن عن صور أخرى من الحرية وعن الحد من وصاية الرجال عليهن.

حياة 300 ألف شخص على المحك في اليمن

مصدر الصورة Reuters Image caption طفل مصاب في مستشفى في اليمن

وننتقل إلى صحيفة الغارديان ومقال لباتريك وينتور، المحرر الدبلوماسي للصحيفة، بعنوان "اليمن يحذر من أن حياة 300 ألف شخص على المحك، مع إخفاق مساعي السلام". ويقول وينتور إن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بسرعة منذ انهيار محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة واستئناف القتال في الحديدة، حيث تبقى حياة الآلاف من الأشخاص على المحك، حسبما قال مسؤول بارز في الأمم المتحدة أمس.

ونقلت الصحيفة عن ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، قولها إن "الوضع تدهور بصورة كبيرة في الأيام القليلة الأخيرة. الأسر تشعر بالذعر البالغ بسبب القصف والهجمات الجوية".

ويقول وينتور إن قوات التحالف بقيادة السعودية سيطرت على الطريق الرئيسي المؤدي إلى الحديدة أمس، مما أدى إلى إضعاف سيطرة الحوثيين على إمداد المعونات الإنسانية إلى داخل البلاد.

وقالت غراندي "المخازن في الحديدة تطعم ملايين الأشخاص. نشعر بقلق خاص إزاء مخازن البحر الأحمر التي يوجد بها 45 ألف طن من الغذاء، تكفي لإطعام 3.5 مليون شخص طوال شهر. إذا أصيبت المخازن، لن يمكننا إحصاء الخسائر البشرية".

ارتفاع الليرة التركية

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وننتقل إلى صحيفة فاينانشال تايمز ومقال بعنوان "ارتفاع الليرة التركية بعد زيادة حادة في سعر الفائدة". وتقول الصحيفة إن البنك المركزي في تركيا رفع معدلات الفائدة بصورة كبيرة مع محاولته للحد من الهبوط الكبير لقيمة الليرة وللحد من قلق المستثمرين.

وتقول الصحيفة إن واضعي السياسات المالية في تركيا رفعوا الفائدة أكثر مما كان متوقعا من 17.5 في المئة إلى 24 في المئة. وتضيف أن رفع الفائدة أدى إلى ارتفاع كبير في قيمة الليرة، حيث ارتفعت بنسبة 3.2 في المئة أمام الدولار مقارنة بمعدلات الإغلاق يوم الأربعاء.

وتقول الصحيفة إن قرار البنك المركزي التركي كان يُتابع عن كثب من الخارج، حيث ينظر المستثمرون الأجانب إلى الاقتصاد التركي كواحد من أكثر الأسواق عرضة للخطر نظرا لاعتماده الكبير على الدين الأجنبي.