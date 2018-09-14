مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption فتاة فلسطينية تمشي إلى جوار جدارية للرئيس الراحل ياسر عرفات

تناولت صحف عربية ذكرى مرور خمسة وعشرين عاما على اتفاقية أوسلو التي وُقعت في البيت الأبيض عام 1993.

وانتقد معظم الكتاب الاتفاق، واصفين إياه بأنه "خطيئة سياسية". كما رأى البعض أن أوسلو مهد لزيادة "حدة الإرهاب الإسرائيلي".

وأشار كتاب إلى "المستفيدين من الاتفاق"، وإلى الكيفية التي غير بها أوسلو مواقع الفصائل الفلسطينية المختلفة.

"خطيئة سياسية"

يصف موقع فلسطين اليوم الاتفاق بأنه "مشؤوم"، بينما يصفه موقع الخليج أونلاين الإماراتي بأنه "خطيئة سياسية يدفع الفلسطينيون ثمنَها منذ ربع قرن".

أما عبد الباري عطوان، فيصف الاتفاقية في رأي اليوم بأنها "مصيدة"، ويقول: "في مثل هذا اليوم قبل ربع قرن، دخلت قيادة منظمة التحرير الفِلسطينية، والشعب الفِلسطيني، أكبر مصيدة في العصر العربي الحديث، نصبها لها الإسرائيليّون وحلفاؤهم الغربيون وبعض العرب بدقّة، ودخلت في دهاليزها وهي مفتوحة العَينين، مصدقة كذبَة السَّلام وإقامة الدولة الفلسطينيّة المستقلة، وهي كذبة فضحتها الوقائع اللاحقة على الأرض".

وفي الجريدة نفسها، يقول جودت مناع إن الاتفاقية "أداة إرهاب للشعب الفلسطيني وقيادته".

ويضيف: "يبدو أن الاتفاق كرس سيطرة الاحتلال ومن تداعياته أيضا توسيع الاستيطان وارتفاع حدة الإرهاب الرسمي الإسرائيلي ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا والجرحى وحملات الاعتقال التعسفية وسياسة الإعدام الميداني بما في ذلك تخلي إسرائيل عن تطبيق الاتفاقية من جانب واحد".

ويصف وليد القططي اتفاق أوسلو بأنه "مأزق"، ويقول في فلسطين اليوم: "بعد ربع قرن على توقيع اتفاقية أوسلو، ما أردناه نحن الفلسطينيين معظمه لم يتحقق، وما أراده العدو معظمه تحقق؛ فبدلاً من أن تصبح السلطة الفلسطينية جسراً للعبور نحو تحقيق مشروعنا الوطني الفلسطيني؛ أصبحت مقبرة له".

وتدعو القدس الفلسطينية إلى "توحيد الصف"، قائلة في افتتاحيتها: "إن إسرائيل هي التي قتلت اتفاقَ أوسلو وهي التي تقتل كل احتمالات السلام في هذه الايام وتَدعَمُها بشكلٍ أعمى الولايات المتحدة برئاسة ترامب. والاستنتاج الأكبر من اتفاقات أوسلو والتعلم من سلبياتها أن نكون يداً واحدةً لمواجهة التحديات والأخطاء وتبعاتها".

المستفيدون من الاتفاق

وعن الاتفاق، يقول عريب الرنتاوي في الدستور الأردنية: "اتفاق أوسلو، نقل حركة فتح، العمود الفقري للحركة الوطنية الفلسطينية، من حركة تحرر مقاومة إلى سلطة ... هذا ما يُجمع عليه، أو يتوافق بشأنه كثيرون ... لكن المسكوت عنه، أن الاتفاق ذاته، نقل فصائل أخرى عديدة، معارضة للاتفاق، من موقع المقاومة إلى موقع المعارضة، معارضة السلطة، والسلطة حصراً في معظم المراحل".

ويضيف: "للمفارقة، فإن أكبر منتقدي الاتفاق وأشدهم معارضة له، حركة حماس، كانت أكبر المستفيدين منه... انتقلت الحركة إلى موقع السلطة في قطاع غزة على أقل تقدير ... بعض معارضي الاتفاق انتقلوا من المقاومة إلى السلطة كذلك، وها هم اليوم، يدفعون ثمن وصولهم إليها والبقاء على رأسها، برغم الأكلاف السياسية والمعنوية والمادية الهائلة لهذا التحول، إنهم يعيدون إنتاج سيرة فتح وإن بشروط أصعب وأثمانٍ أعلى".

ويقول أمير طاهري في الشرق الأوسط اللندنية: "منذ البداية، كانت الطبيعة الحقيقية لهذا الاتفاق إما سرية بصفة جزئية أو مختلقة بما يفوق حدود الحوار الدبلوماسي المعني. وزعم الجانب الفلسطيني، ومن يؤيده في الغرب، أن أوسلو، كما بات معروفاً عن ذلك الاتفاق في الأوساط الإعلامية اختصاراً، هو بمثابة الخطوة الأولى على مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

ويضيف: "لم تتصور عملية أوسلو مجرد إقامة الدولة الفلسطينية فحسب، وإنما قد أرجأت الإعلان عنها لأجل غير مسمى كذلك ... فكرة الدولتين قد تحولت إلى فكرة أرهقها الابتذال والتكرار، ولا سيما بالنسبة لأي شخص تنفد لديه الأفكار بشأن كيفية التعامل مع ما وصفه توني بلير ذات مرة بقوله أصعب مشكلة في العالم".

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