مصدر الصورة Reuters Image caption شبهة الفساد مست عددا من كبار ضبط الجيش حسب المعلقين

علقت صحف عربية على الإقالات الأخيرة لجنرالات وضباط رفيعي المستوى في المؤسسة العسكرية والأمنية في الجزائر.

وفيما وصف بعض المعلقين القرارات الأخيرة بأنها بمثابة "تسونامي تغييرات"، شدد أخرون أن هناك "شبهات فساد تحيط بكبار الضباط المقالين".

وتقول الشروق التونسية إن هناك "عاصفة إقالات عسكرية في الجزائر طالت القوات البرية والجوية".

كما تقول المغرب اليوم إن ما يحدث من "إقالات غير مسبوقة في قيادات الجيش الجزائري" هو "استمرار لتسونامي التغييرات في ضباط الصف الأول ومنع مسؤولين من السفر".

ويرى سعد بوعقبة في الخبر الجزائرية أن "ما حدث للجنرالات الذين أبعدوا مؤخرا من المسؤوليات ليس بالجديد... فهذه تقاليد دأبت عليها السلطة منذ الأزل".

لكنه يستطرد قائلا: "لا شك أن الحراك الاجتماعي والسياسي الذي يجتاح البلاد هو الذي دفع بضغطه الإعلامي في منصات التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ مثل هذه القرارات... لكن بقاء الغموض في موضوع معالجة هذه القضايا بالعدالة هو الذي قد يؤدي إلى بلبلة في الرأي العام تجعل الأمور تخرج عن نطاقها وتأخذ مسارات أخرى، قد لا تخدم الأمن والاستقرار".

وأشارت الخبر الجزائرية إلى وجود "شبهات فساد تحيط بكبار الضباط المقالين".

وتتساءل الصحيفة إذا كان ما يحدث "يؤشر إلى أن باب التغييرات لن يغلق، وأن الأمر يتعلق بإعادة هيكلة وليس مجرد تعيين وإنهاء مهام؟"

وأبدت الصحيفة استغرابها من عدم تعليق أي جهة رسمية على ما يتم تسريبه وتداوله من أخبار سواء بالنفي أو التأكيد، خصوصا في وسائل الإعلام الالكترونية.

وتقول الصحيفة: "الأمر غير العادي فيها، ليس هذه التغييرات والتعيينات في حد ذاتها؛ بل ما رافقها من تسريبات إعلامية، لم تتبنها أي جهة رسمية، تخص الوضعية القانونية لبعض الجنرالات وضباط مديرية الأمن الوطني من الذين تمت إحالتهم على التقاعد، أو الذين يتردد بمتابعتهم قضائيا وحجز جوازات سفرهم، وما إلى ذلك من التسريبات التي تعج بها الساحة الوطنية وتحولت إلى أحاديث الشارع هذه الأيام".

وتحت عنوان "الإقالات وسط الجنرالات تصنع الحدث"، يقول محمود مسلم في الشروق الجزائرية: "ماتزال التغييرات على رأس المؤسسة العسكرية تسير بوتيرة متسارعة، غير أن هذه التغييرات تبقى رهينة تسريبات من هنا وهناك، في غياب بيانات تحمل الصفة الرسمية وفق ما جرى التعامل به في حالات مشابهة".

ضريبة الدخل في الأردن

كما اهتمت الصحف الأردنية بالجدل المثار حول مشروع قانون جديد لضريبة الدخل في ظل اعتراض قطاعات واسعة من المواطنين.

ويقول علاء القرالة في الرأي الأردنية إن ضريبة الدخل هي "جواز سفر اقتصادنا للعالم وفرصة حقيقية للخروج من الأزمة".

وشدد على أن القانون الجديد "ضرورة ملحة ويعتبر من أبرز أركان الإصلاح الاقتصادي في المملكة"، كما اعتبره "الخيار الوحيد حاليا أمام الأردنيين للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية."

وأضاف أن "المستقبل يتطلب إقرار القانون الذي بات اليوم طوق النجاة للاقتصاد الأردني للخروج من الأزمات والاستعداد إلى مرحلة اقتصادية مهمة يسعى لها الأردن، من خلال إعادة الإعمار في العراق وسوريا، من خلال الاستثمار وتشغيل الأردنيين وتوفير بيئة أعمال مناسبة تستقطب أصحاب رؤوس الأموال."

ويقول محمد داودية في الدستور الأردنية إن رفض القانون "يلحق بنا أضرارا كبيرة وخسائر فادحة لا نستطيع تحملها. وهي أضرار أكبر بكثير من أضرار إقراره."

ويدعو إلى البحث عن "أقل الأضرار وأخفها، بإجراء تعديلات على القانون."

لكن عبدالمهدي القطامين يستغرب في رأي اليوم اللندنية قيام الحكومة "بجولة ماراثونية لتسويق قانون الضريبة الجديد القديم والذي اطاح بالحكومة السابقة وسط غضب شعبي عارم وما هو الهدف من محاورة الناس في هذا القانون الذي خرج بفعل الضائقة الاقتصادية التي تعانيها البلاد والعباد معا".

وتدعو خلود خطاطبة في صحيفة الدستور الحكومة إلى أن "تعيد النظر بخدماتها ومكافحة الفساد قبل تحصيل أية ضرائب أخرى".

كما يدعو سائد كراجة في الغد الأردنية إلى إطلاق "خطة شمولية للإصلاح الاقتصادي وتحريك عجلة الاقتصاد الإنتاجي".

وحث الحكومة على "الأخذ بالملاحظات الجوهرية على مشروع قانون الضريبة الذي يوضع في ظل ظروف تقترب من الإكراه، وأهم تلك الملاحظات أن يكون القانون ذا رؤية تشجع الاستثمار والاقتصاد" حسب قول الكاتب.

ويدعو مروان المعشر في الغد الأردنية إلى "إيلاء موضوع التهرب الضريبي ما يستحق، وتحقيق نتائج ملموسة في مجال التحصيل الضريبي من المتهربين، ووقف الازدياد غير المبرر في الإنفاق الحكومي لا بل تخفيضه".

ويقول علي سعادة في السبيل الأردنية: "استسهلت الحكومات في البداية عمليات الخصخصة وبيع القطاع العام والأراضي الأميرية وإهدار المساعادات الخارجية، وحين جف النبع، ولم يعد في الخزينة إلا القليل، ولم يعد ثمة ما يباع... ذهبت الحكومات دون استثناء إلى الحل الأسهل، وهو جيب المواطن عبر سلسلة من القرارات التي أفقرت الناس".

ويقول بسام البدارين في القدس العربي اللندنية إن الأردنيين وجهوا رسائل "لا علاقة لها بالضريبة أو حتى بالحكومة وبصورة تعيد التذكير أن الاستمرار في الإنكار بعد الآن خيار إستراتيجي قد يرقى إلى مستوى خيانة الدولة".

وأضاف أن "تلك الرسائل تقول إن الشعب لن يتحمل مسؤولية مجازفات الماضي في الوقت الذي لا مجال فيه إلا للخضوع لما يريده صندوق النقد الدولي".