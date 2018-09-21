التايمز: "الحرب في سوريا كلفت الروس الكثير"

مصدر الصورة AFP

قراءة في التكلفة التي تكبدها الروس جراء مشاركتها في الحرب في سوريا، وشهادة أرملة مهاجم وستمنستر، فضلاً عن فوائد حمية البحر الأبيض المتوسط للسيدات، من أهم موضوعات الصحف البريطانية.

ونقرأ في صحيفة التايمز تقريراً لمارك بينتس بعنوان "الروس: الحرب السورية كلفتنا الكثير".

وقال كاتب المقال إنه بعد ساعات من إسقاط الطائرة العسكرية الروسية فوق سوريا هذا الأسبوع، بدأت تفاصيل مقتل الخمسة عشر جندياً على متنها متنها بالانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الروس تلقوا هذا الخبر بغضب شديد وصدمة وأسف على إنجرار بلادهم لدعمها حرب لا تحظى بشعبية.

وأشار كاتب المقال إلى أحد ضحايا الطائرة العسكرية فيكتور كافنسكوف (24 عاما) الذي كان يخطط للزواج من خطيبته يوليا لدى عودته إلى روسيا، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي " السعادة هنا والآن،لا يمكننا معرفة ما الذي سيحصل غداً".

ونقل الكاتب عن أحد أصدقاء قسطنطين نازروف، الطيار الذي قضى في حادث إسقاط الطائرة قوله إن " قسطنطين كان مولعاً بالسماء"، مضيفاً "من الذي سيفسر لابنته التي تبلغ من العمر 5 سنوات مقتل والدها؟

وأردف أن الكثيرين من الروس على وسائل التواصل الاجتماعي يتساءلون عن سبب تورط بلادهم في الحرب الأهلية في سوريا، ويعلقون بأن بلادهم أنفقت الكثير من الأموال خلال هذه الحرب ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قُتل الكثير من أبنائها أيضاً".

ونقل كاتب المقال عن وزير الدفاع الروسي قوله إن حوالي 100 عسكري روسي قتلوا جراء الصراع الدائر في سوريا فيما قتل جراء نتيجة الصراع في القرم نحو 400 عسكري".

وقال أحد المحللين السياسيين الروس إن " السياسة الخارجية لروسيا تعتبر جزءاً من مخطط إعادة أمجاد روسيا العظيمة"، مضيفاً أن الأصوات الغاضبة تعالت مؤخراً بعدما رفع سن التقاعد في روسيا من 55 عاماً للنساء ليصبح 60 عاماً ومن 60 عاماً للرجال إلى 65 عاماً.

وختم بالقول إن "الإنفاق العسكري لروسيا في سوريا بلغ نحو 2.7 مليار جنيه إسترليني".

مصدر الصورة AFP

"أرملة مهاجم وستمنستر"

ونطالع في صحيفة الغارديان تقريراً لبن كوين تناول فيه شهادة روحي هيدرة أرملة خالد مسعود مهاجم وستمنستر الذي أودى بحياة خمسة أشخاص منهم الشرطي كيث بالمر (48 عاما) وعائشة فرادي وأمريكي يدعى كيرت كوكرن ومسن يبلغ من العمر 75 عاما.

ونقل كاتب المقال عن هيدرة (29 عاما) التي تعمل في مجال المحاسبة، وهي ابنه داعية مسلم قولها إنها "تأسف لأنها لم تفطن لعلامات التطرف التي بدأ يكتسبها مسعود".

وقالت خلال شهادتها في جلسة استجوابها في محكمة "أولد بيلي" البريطانية إنها "تعتذر لجميع الذين نجوا ولعائلاتهم ولمن قتلهم مسعود"، مشيرة إلى أنه "جعلني أثق به ولا أشك فيه".

وأردفت "لا يمكنني أن أصدق أنني كنت متزوجة من شخص شرير"، موضحة أن لدى رؤيتها لحادث وستمنستر أدركت أنه زوجها لذا اتصلت بالشرطة وأبلغت عنه وهكذا فعلت والدته أيضاً.

مصدر الصورة Science Photo Library

الحمية وصحة المرأة

ونشرت صحيفة "آي" مقالاً لروس ليدال بعنوان " اتباع حمية البحر المتوسط مفيد للسيدات".

وقال صاحب المقال إن "دراسة بريطانية حديثة كشفت أن إتباع حمية البحر المتوسط يقلل من نسبة إصابة السيدات بالجلطات الدماغية بمعدل الربع أما عند الرجال فتقل النسبة بمعدل قليلة جداً".

وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن مواظبة السيدات على تناول السمك والفواكه والمكسرات والفاصوليا والزيوت والقليل من اللحوم والألبان تقل لديهن نسبة الإصابة بالجلطات الدماغية بنسبة 22 في المئة.

وأجريت الدراسة بالتعاون مع جامعتي إيست أنغليا وآبردين في محاولة لإيجاد أول دليل بين الجنسين لدى تناولهما حمية معينة.

وشارك في هذه الدراسة أكثر من 23 ألف شخص تراوحت أعمارهم بين 40 إلى 77 عاماً ولمدة 17 عاماً، وخلال هذه المدة، أصيب نحو 2009شخص بالجلطة الدماغية.

وقالت المشرفة على الدراسة ، الدكتورة إليسا وليش، إنه "ليس من الواضح كيف اكتشفنا وجود فروقات بين الرجال والنساء، إلا أنه يمكن أن تكون بعض مكونات الحمية الغذائية تستجيب بشكل مختلف لدى النساء".

وختم كاتبا لمقال إن "حمية البحر المتوسط لطالما اشتهرت بأنها صحية وتمنح المرء قلباً صحياً".