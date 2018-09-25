التليغراف: بريطانيا تمنح اللجوء لعناصر من الخوذ البيضاء وأقاربهم

مصدر الصورة EPA

نشرت صحيفة ديلي تليغراف موضوعا عن تلقيها معلومات عن موافقة الحكومة البريطانية على منح 29 من متطوعي القبعات البيضاء في سوريا حق اللجوء علاوة على نحو 70 آخرين من أسرهم.

وتوضح الجريدة ان أولى العائلات قد وصلت بالفعل إلى الاراضي البريطانية وحصلت على مسكن بينما البقية سيصلون تباعا خلال الأسبوع الاول من الشهر المقبل.

وتضيف الجريدة أن نحو 98 من متطوعي القبعات البيضاء تم إجلاؤهم بصحبة 324 من أسرهم من جنوب سوريا إلى المملكة الأردنية عبر الأراضي الإسرائيلية قبل نحو شهرين ونصف خلال عملية إنقاذ غير مسبوقة في سوريا جرت بالتعاون بين ألمانيا وبريطانيا وكندا.

وتوضح الجريدة أن إسرائيل سهلت عملية نقل هؤلاء العناصر عبر أراضيها كما تعاونت عدة جهات أخرى لإنجاح عملية إجلائهم مثل الولايات المتحدة والأردن والأمم المتحدة وهو ما يعبر عن تقدير المجتمع الدولي لجهود هؤلاء المتطوعين الذين كانوا يعملون كخدمة طواريء مجانية وتطوعية في المناطق التي كانت تسيطر عليها جماعات المعارضة السورية.

وتقول الجريدة إن الحكومة السورية تعتبر عناصر الخوذ البيضاء "إرهابيين" كما أنهم تعرضوا لحملة تشوية، بحسب الصحيفة، مولتها الحكومتان السورية والروسية كما استهدف الطيران الروسي والسوري مقراتهم بشكل متكرر مما أدى لمقتل 250 منهم.

وتوضح الجريدة أن عناصر الخوذ البيضاء تعرضوا للاعتقال والتعذيب وأسوأ من ذلك في المناطق التي استعادتها الحكومة السورية من المعارضة وهو ما دفع عدة دول غربية إلى تنظيم عملية الإجلاء قبل خروج قوات المعارضة السورية من منطقة درعا والقنيطرة جنوب سوريا.

"الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية"

مصدر الصورة Reuters

الغارديان نشرت موضوعا عن الملف السوري أيضا لكن من زاوية أخرى بعنوان "الأكراد يطالبون بمحاكمة مقاتلي تنظيم الدولة الاجانب في دولهم".

تقول الجريدة إن المسؤولين الاكراد في سوريا حملوا المجتمع الدولي المسؤولية عن تقديم المقاتلين الأجانب الذين كانوا ضمن صفوف تنظيم الدولة الإسلامية للمحاكمة في الدول التي جاؤوا منها حيث يقبع عدد منهم رهن الاحتجاز لديهم شمال شرقي سوريا.

وتضيف الجريدة إن القوات الكردية التي تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة باسم "قوات سوريا الديمقراطية" تقف الآن على أعتاب المرحلة النهائية من إخراج أخر عناصر التنظيم من منطقة الصحراء الشرقية في سوريا وتتوقع ان تعتقل المزيد من عناصر التنظيم.

وتشير الجريدة إلى ان المعسكرات التي تحتفظ فيها القوات الكردية بعناصر التنظيم المعتقلين وأسرهم قد امتلأت عن آخرها حسب المسؤولين في مدينة القامشلي التي تعتبر عاصمة الأمر الواقع للأكراد في سوريا.

وتوضح الجريدة أن الاكراد يطالبون "شركاءهم في التحالف الدولي" لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية بتخفيف العبء عنهم مضيفة أن التقديرات تشير إلى وجود مابين 20 إلى 30 ألف من عناصر التنظيم في الجانب السوري من الحدود المشتركة مع العراق.

"إيران في حداد"

مصدر الصورة Reuters

الإندبندنت نشرت موضوعا عن ملف الهجوم الأخير على العرض العسكري في إيران بعنوان "إيران في حداد على ضحايا الهجوم الإرهابي وسط لغط حول مسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية".

تقول الجريدة إن قيام تنظيم الدولة الإسلامية بنشر مقع مصور للعناصر التي قامت بتنفيذ الهجوم على العرض العسكري في مدينة الأهواز في إيران والذي خلف 29 قتيلا القى بالشكوك حول هوية منفذي الهجوم.

وتضيف الجريدة غن المسؤولين الإيرانيين يروجون لنمط عام من المطالبة بالثأر كما تكررت عبارات مثل "وقت الثأر" في عناوين الصحف الإيرانية الصادرة الإثنين خاصة جريدة سياسات إيروز اليومية المقربة من المعسكر المحافظ.

وتشير الجريدة إلى أن التلفزة الإيرانية نقلت مراسم تشييع ضحايا الهجوم كما اعلنت السلطات حال الحداد الوطني كما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن الرئيس حسن روحاني قوله "إن الهجوم من عمل الولايات المتحدة" وذلك قبل توجهه الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتضيف الجريدة ان ذلك لم يمنع مسؤولين آخرين من اتهام المملكة العربية السعودية والإمارات بالمسؤولية عن الهجوم كما استدعت الخارجية الإيرانية ديبلوماسيين إماراتيين لتوبيخهم بسبب تعليقات مقربين من السلطة في الإمارات على شبكة التواصل الاجتماعي حول الهجوم.