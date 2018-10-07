صحيفة آي: إسرائيل تقلص مناطق الصيد الفلسطينية بمعدل الثلث

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الإندبندنت نشرت مقالا للصحفي ادام فورست يتناول فيه القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية التي قلصت بواسطتها مناطق السماح للصيادين الفلسطينيين بممارسة عملهم.

ويوضح فورست أن هذه القرارات هي الحلقة الاحدث في سلسلة التضييق على ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة حيث أصدر أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي قرارا بتقليص المساحة التي يسمح فيها للصيادين الفلسطينيين بالصيد بحيث تقتصر على مسافة ستة أميال بحرية من سواحل غزة بعدما كانت تصل إلى تسعة اميال بحرية.

ويضيف فورست أن ليبرمان هدد بالمزيد من الإجراءات إذا استمرت أعمال العنف الفلسطينية مشيراً إلى إجراءات جديدة قد تتخذها إسرائيل على معبر كرم أبو سالم المعبر الوحيد المفتوح حاليا والذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي حيث يقبع القطاع رهن حصار طويل ومستمر بمشاركة مصرية منذ سيطرت حركة حماس على السلطة عام 2007.

ويقول فورست غن المظاهرات الفلسطينية مستمرة منذ بدأت قبل أشهر بمناسبة ذكرى النكبة مضيفا أن "المظاهرات لم تعد قاصرة على المناطق المحاذية لحدود القطاع بل امتدت إلى اماكن أخرى وهو الامر الذي يثير القلق في إسرائيل".

ويضيف فورست إلى أن المظاهرات التي بدأت منذ مارس/ آذار الماضي والاشتباكات مع الجنود الإسرائيليين أدت إلى مقتل 148 فلسطينيا بينهم 33 دون سن الثامنة عشرة من العمر بينما تمكن قناص فلسطيني من قتل جندي إسرائيلي قبل شهرين.

الخطر الروسي

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"الخطر الروسي"

وتقول صحيفة الصنداي تايمز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد بدأ استهداف الغرب مشيرة إلى أن العملاء السريين الروسي في أوروبا انتهزوا السنوات الماضية للعب في هامش اللاحر واللاسلم بين اوروبا وروسيا التصعيد الأخير أدى إلى تراجعهم قليلا.

وتؤكد الصحيفة أن الاستخبارات الروسية خرجت من حالة الغموض التي كانت تكتنفها وتحولت إلى مركز لعمليات الاختراق الإليكتروني والتلاعب بالأخبار على مستوى العالم بدءا من أوكرانيا وصولا إلى الانتخابات الامريكية عام 2016 وأخيرا محاولة اختراق عدد من المواقع التابعة لمؤسسات دولية.

وتوضح الصحيفة أن الجنود البريطانيين المشاركين في المناورات العسكرية التي تستضيفها سلطنة عمان وتعد اكبر مناورات تشارك فيها منذ 17 عاما لم يكن في أذهانهم إلا عدو واحد وهو روسيا.

وتوضح الجريدة أن الهدف من المناورات هو رفع قدرة الجنود البريطانيين على مواجهة عدو مسلح ومدرب بشكل أعلى واكثر احترافية وتدخل الصحيفة في تفصيل الفوارق بين الأسلحة البريطانية والروسية في حال وقعت حرب بين البلدين.

وتقول الجريدة إن الدبابة تي-14 الروسية مدى نيرانها أبعد من الدبابة تشالينجر-2 البريطانية كما انها مزودة بدرع واق من الصواريخ وتشير إلى أن روسيا زودت ترسانتها العسكرية بالعديد من الأسلحة بعيدة المدى بالإضافة إلى أن عدد غواصاتها في شمال المحيط الاطلسي وصل إلى 25 غواصة.

ميلانيا في مصر

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الأوبزرفر نشرت تقريرا عن زيارة ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى مصر وردود الفعل في المجتمع.

وتقول الصحيفة إن ميلانيا استغلت زيارتها لمصر لتعلن تأييدها لاختيار بريت كافانو عضوا في المحكمة العليا الامريكية لكنها في نفس الوقت أشارت إلى انها لاتتفق مع كل ما يكتبه زوحها على حسابه في موقع تويتر.

وتوضح الصحيفة أن ميلانيا قامت بجولة في القارة الافريقية زارت خلالها غانا وكينيا ومالاوي وهي القارة التي وصفها زوجها في وقت سابق بأنها تضم تشكيلة من "الدول الوضيعة" لكن تصميم ميلانيا على ارتداء قبعة بيت خلال زيارتها لكينيا أثارت الجدل لارتباطها بتاريخ الاحتلال البريطاني لكثير من دول القارة.

وتشير الصحيفة إلى ميلانيا رغم أن زيارتها لمصر تستغرق يوما واحدا إلا أنها وجدت الوقت لزيارة بعض المواقع التاريخية بينما لم تختر أن تزور أحد دور رعاية الأيتام حيث تشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن الاطفال هم القطاع الأسرع نموا بين المواطنين الاكثر فقرا في البلاد.

وتقول الصحيفة إن ميلانيا وصلت مصر بعد نحو اسبوع واحد من صدور حكم بسجن الناشطة أمال فتحي لمدة عامين لنشرها مقطعا مصورا حول التحرش الجنسي في مصر وتنقل الصحيفة عن رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة قولها إن ميلانيا يجب عليها أن تصب جهودها على تحسين وضع المرأة في الولايات المتحدة.