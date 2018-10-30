الغارديان: تركيا ترفض إطلاع السعودية على كل الأدلة التي تمتلكها في قضية خاشقجي

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الغارديان نشرت تحقيقا لكل من باتريك وينتور محرر الشؤون الديبلوماسية ومراسلها في تركيا بيثان ماكيرنان تناولت فيه عمل لجنة التحقيق المشتركة بين تركيا والمملكة العربية السعودية في قضية مقتل جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في اسطنبول.

تقول الجريدة إن الأمر الذي بدا جليا بعد لقاء المدعي العام التركي مع نظيره السعودي هو أن تركيا رفضت تقديم كل الأدلة التي تمتلكها على تورط المملكة في عملية اغتيال خاشقجي مضيفة أن انعدام الثقة بين الجانبين انعكس على مدة الاجتماع الذي لم يتعد 75 دقيقة.

وتشير الجريدة إلى أن المسؤولين الأتراك كانوا يسعون للحصول على معلومات من الجانب السعودي حول موقع جثمان خاشقجي أو هوية المتعاون التركي الذي قالت الرياض إنه تسلم الجثمان للتخلص منه علاوة على تطورات التحقيقات الجارية مع المتهمين في السعودية.

وتوضح الجريدة أن الدول الغربية تعتقد ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لازال يمتلك الكثير من الأدلة التي يمكنه أن يستخدمها لوضع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مأزق خطير .

وتنقل الجريدة عن وسائل إعلام تركية مقربة من الحكومة تأكيدها أن الحكومة ستنشر تسجيلات لعملية قتل خاشقجي داخل السفارة والتي أجرى فريق القتل خلالها 4 اتصالات هاتفية بمكتب بن سلمان.

نتنياهو في الخليج

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الفاينانشيال تايمز نشرت موضوعا بعنوان "نتنياهو يدعم العلاقات مع الخليج لمواجهة المخاوف المشتركة من إيران".

تقول الجريدة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على دعم علاقات بلاده مع دول الخليج في خطوة غير مسبوقة خاصة سلطنة عمان والإمارات بعدما كانت العلاقات مع دول الخليج عدائية.

وتضيف الجريدة أن نتنياهو كشف زيارته وزوجته لعمان وأن وزير النقل والاستعلامات إسرائيل كاتز سيزور السلطنة الأسبوع المقبل ويعقد هناك مؤتمرا صحفيا كما أن إحدى عضوات الكنيسيت المؤيدات لنتنياهو زارت الإمارات مؤخرا وبكت عندما استمعت للنشيد الوطني لبلادها يعزف هناك على خلفية فوز بطل الجودو الإسرائيلي ببطولة رياضية في أبو ظبي.

وتكشف الجريدة أن وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا سيزور اليوم الإمارات حيث سيعقد مؤتمرا صحفيا في الدولة التي لا تقيم علاقات ديبلوماسية رسميا مع إسرائيل موضحة أن هذا التقارب يهدف إلى مواجهة المخاوف المشتركة مع إيران.

وتضيف الجريدة أن المحللين الإسرائيليين يتوقعون أن يعلن نتنياهو عن عقد انتخابات عامة مبكرة ليستغل هذه الفرصة للحصول على مكاسب سياسية داخلية بعد خروج العلاقات مع دول الخليج إلى العلن بعد عقد على الأقل من العلاقات السرية.

وتوضح الجريدة أن إسرائيل تسعى لبناء جدار صد من دول الخليج لوقف التوسع الإيراني في المنطقة كما حدث في سوريا ولبنان واليمن.

تبرعات لضحايا المعبد اليهودي

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الإندبندنت نشرت موضوعا لمراسلتها في نيويورك سارة هارفارد بعنوان "مهاجر إيراني يجمع تبرعات بلغت 650 ألف دولار لضحايا الهجوم على المعبد اليهودي في بيتسبيرغ".

تقول الجريدة إن شاي خاطيري سمع من احد أصدقائه عن الهجوم على المعبد اليهودي في بيتسبيرغ ففكر أولا في التبرع بقليل من المال لصالح الضحايا وأسرهم لكنه لاحقا قرر أن يطلق صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات من الراغبين في ذلك.

وتضيف الجريدة أن المهاجر الإيراني، البالغ من العمر 29 عاما، وضع مبلغ 50 ألف دولار كهدف لحجم التبرعات لكنه فوجيء بأن إجمالي التبرعات في اليوم الأول من إطلاق الصفحة بلغ 300 ألف دولار.

وتشير الصحيفة إلى أن الصفحة في وقت لاحق تلقت تبرعات بلغت 650 ألف دولار شارك أكثر من 12 ألف شخص في التبرع بها خلال يومين فقط لدرجة أن خاطيري قرر رفع المبلغ المستهدف من التبرعات إلى مليون دولار.

وتضيف الصحيفة أن خاطيري، المولود في إيران، طالما اعتبر أنه ولد كمواطن أميركي لكن في المكان الخطأ لذلك ترك إيران في سن الثانية والعشرين وقضى نحو عام ونصف في المجر قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة عام 2014.

وتقول الجريدة إن خاطيري يقيم في العاصمة واشنطن ويدرس الماجستير في العلاقات الدولية في جامعة جون هوبكينز لكن الهجوم على معبد بيتسبيرغ أثار تعاطفه بعدما سمع الكثير من القصص المؤثرة للضحايا.