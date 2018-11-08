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هيمنت الأخبار والتحليلات المتعلقة بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس على موضوعات الصحف البريطانية.

ونقرأ في صحيفة "أي" مقالاً لأندرو باكوبي بعنوان " حياة الرئيس الأمريكي ستكون أكثر صعوبة".

وقال كاتب المقال إنه حوالي الساعة 11:15 مساءاً في ليلة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تغريدة على تويتر بعنوان "نجاح منقطع النظير الليلة، شكراً للجميع".

وأضاف أن "البيت الأبيض أكد أن الرئيس وزوجته ميلانيا كانا يتابعان هذه الانتخابات أول بأول"، وتساءل كاتب المقال إن "كانا يشاهدان انتخابات مختلفة؟ وإلا ما السبب وراء تغريده ترامب تلك الليلة.

وتابع بالقول إن "ليلة الثلاثاء لم تكن إذلالاً لترامب أو للجمهوريين، فلقد عملوا جاهدين للحفاظ على مجلس النوب".

وأردف أن "تغريدة ترامب تظهر أنه يتجاهل أكبر خسارة شهدتها تلك الليلة التي تمثلت بسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، لتصبح تصبح حياته أكثر صعوبة من قبل".

وختم بالقول إنه كما يعلم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون بأن مجلس النواب هو المكان الذي تبدأ فيه التشريعات وإجراءات عزل رئيس البلاد"، موضحاً أنه من الناحية التكتيكية فإن الديمقراطيين لم يتحدثوا عن عزل الرئيس خلال حملتهم الانتخابية، إلا أن الأمر قد يتغير الآن.

مصدر الصورة EUROPEAN PHOTOPRESS AGENCY Image caption انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب الأمريكي من الجمهوريين

"فعالية الديمقراطية"

وجاءت افتتاحية صحيفة الفايننشال تايمز بعنوان "يوم جيد للنظام الديمقراطي الأمريكي". وقالت الصحيفة إن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ستغير آلية السياسة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أنه بعد عامين من "الحقد السياسي والاضطراب الاجتماعي"، أثبتت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس فعالية الديمقراطية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يكن هناك نصر كبير لحزب واحد بعينه، فالديمقراطيون انتزعوا مجلس النواب والجمهوريون سيطروا على مجلس الشيوخ، مضيفة أن كلاهما في وضع أفضل بالنسبة لانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2020.

وأردفت أنه من المهم أن يعلم الناخبون أن النظام السياسي في الولايات المتحدة يوفر للحزبين فرص للنجاح، مشيرة إلى أن لدى الديمقراطيين سلطة فتح تحقيقات في جميع القضايا بدءاً من حملة ترامب الانتخابية والعلاقة المزعومة مع روسيا إلى التحقيق في الحسابات المالية الشخصية للرئيس الأمريكي.

وقالت الصحيفة إنه على القادة السياسيين في الكونغرس التركيز على القضايا التي تهم جميع الأمريكيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والعرقية، مشيرة إلى أن "خبز وملح السياسة هو: الاقتصاد والعلاج والبنية التحتية الأمريكية، وهذا ما تحتاجه الولايات المتحدة".

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"البداية فقط"

وقالت افتتاحية صحيفة الغارديان إن "هذه الانتخابات ليست إلا مجرد البداية".

وأشارت إلى أن سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلس النواب لاقى ترحيباً كبيراً رافقه تنفس للصعداء، مضيفة أن الانتخابات التي جرت الثلاثاء لم تكن فقط نجاحاً "للحزب الأزرق" بل بمثابة نقطة تحول في السياسة الأمريكية.

وأضافت أن ما الذي يهم الآن ما الذي سيفعله الديمقراطيون والرئيس الأمريكي بعد هذه الانتخابات النصفية.

وأشارت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعمل ترامب ضد الديمقراطيين ، إلا أنهم يتمتعون بسلطة التحقيق معه، ويبقى التحدي الكبير للديمقراطيين اختيار الأهداف الصحيحة.

وختمت بالقول إن هذا الأسبوع يثبت بأن الناخبين بدأوا يستيقظون من سباتهم، مضيفة أن الديمقراطيين لا يحتاجون فقط لمرشح وبرنامج الانتخابي مناسبين لعام 2020 بل إلى نظام عادل أيضاً.