الغارديان: معاناة المدنيين في اليمن ليست أسوأ أزمة إنسانية، بل جريمة

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"معاناة المدنيين في اليمن ليست أسوأ أزمة إنسانية، إنها جريمة"، وتردي الوضع الاقتصادي في تركيا، فضلاً عن انتقادات لرئيس حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين بسبب ارتدائه معطفه المهلهل للاحتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، من أهم موضوعات الصحف البريطانية.

وتناولت افتتاحية صحيفة الغارديان معاناة المدنيين في اليمن ووصفتها بالصادمة، مضيفة أن الغرب لا يمكنه الاستمرار بغض النظر عما يحدث فيها.

وأشارت إلى أن معاناة المدنيين ليست فقط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بل إنها جريمة.

وتنقل الجريدة عن توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام قولها إن " بلدها يدمر بشكل منهجي".

وتابعت الصحيفة بالقول إن نصف سكان اليمن البالغ عددهم 22 مليون نسمة على شفا الموت جوعاً، إذ أن 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

وقالت إنه بالنسبة للكثيرين فقد فات الآوان بالفعل، مضيفة أن الأمم المتحدة تتوقع أن تشهد اليمن أسوأ مجاعة على مدار قرن، وكانت الأمم المتحدة حذرت من المجاعة في البلاد قبل اندلاع الحرب أي قبل حوالي أربع سنوات، وكان اليمن حينها يستورد تقريباً كل طعامه، وقد تدهورت الأوضاع منذ ذلك الحين بشكل لا يمكن تصوره.

وأضافت الصحيفة أن منظمة الصحة العالمية كانت قد حذرت الشهر الماضي من أن هناك نحو 10 آلاف اصابة بالكوليرا أسبوعيا في اليمن، إلا أن البعض يقدر أن الرقم الحقيقي هو خمسة أضعاف هذا الرقم.

وقالت الصحيفة إن البلد بأكمله أضحى في "حالة فوضة كاملة"، مشيرة إلى أن الصراع بدأ في اليمن عندما شن التحالف بقيادة السعودية مواجهة مع الحوثيين الذين أطاحوا بالرئيس اليمني المعترف به دولياً مما أدى إلى تصاعد الأزمة في البلاد وغذى التطرف والحركة الانفصالية الجنوبية.

وأضافت أن هذه العوامل تؤكد أن التوصل للسلام في اليمن أصعب من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن العنف اشتد في البلاد منذ دعوة الولايات المتحدة لوقف اطلاق النار الشهر الماضي، كما أن القتال الدائر في ميناء الحديدة هذا الأسبوع، دفع بمبعوث الأمم المتحدة لتأجيل المباحثات حتى نهاية العام الجاري.

وتابعت بالقول إن الحوثيين - المدعومين من إيران- عمدوا إلى منع دخول المساعدات لليمن واستخدموا المدنيين كدروع بشرية، كما دفعوا بعناصرهم للتمركز في مستشفى، ولم يتبق إلا مستشفى واحد يعمل في الحديدة.

ونوهت الصحيفة إلى أن قوات التحالف تحاصر الميناء - الذي كان يستقبل 80 في المئة من الواردات كما أنها تنفذ الضربات الجوية الضخمة التي أودت مؤخراً بحياة 40 طفلاً كانوا في حافلة مدرسية.

وختمت بالقول إن كل هذا كان له تأثير ضئيل وتطلب الأمر قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول لدفع واشنطن لإصدار قرار بوقف اطلاق النار، مشيرة إلى أن بريطانيا على الأقل تقترب من اتخاذ موقف أقوى وذلك بعدما أنهت معارضتها لمجلس الأمن الدولي في طرح قرار يهدف إلى وضع مزيد من الضغوط على السعودية والحوثيين لإنهاء القتال والسماح بتقديم المساعدات، لكن إلى أن تتوقف بريطانيا عن بيع الأسلحة للرياض ومشاركتها المعلومات الاستخباراتية، "سنظل متواطئين، في الجريمة"

اردوغان والاقتصاد

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ونقرأ في صحيفة الفايننشيال تايمز مقالاً للورا بيتال بعنوان " أردوغان مهدد بتردي الوضع الاقتصادي أكثر".

وقالت كاتبة المقال إن الليرة التركية قد تكون تعافت من أسوأ أزمة مرت بها، إلا أن الأزمة بدأت تتفشي في ضواحي إسطنبول (بايرامباسا)، مضيفة أن كل شي في هذه الضواحي يدل على أن الاقتصاد في البلاد بدأ بالتراجع، فربات المنازل أصبحن حريصات في شراء المنتجات الغذائية اليومية، كما أن التجار يؤكدون أن الطلب على هذه المواد الأساسية بدأ يتراجع.

ونقلت الصحيفة عن غولفير فريتينا، أحد التجار الذين يزودون المطاعم بالمنتجات الغذائية قوله إن هناك " تراجعا في نسبة الطلبات في هذه المطاعم تصل إلى 30 في المئة"، مضيفاً "اضطررنا لتقليص العمالة بسبب ذلك، لم نكن نريد ذلك لكن أزمة التقشف".

وأفادت كاتبة المقال أن هذا الأمر يعتبر مقلقاً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يتوجب عليه التوصل إلى اتفاق لوقف التراجع الحاد في النمو في البلاد الذي قد تدفعها إلى الدخول في ركود اقتصادي، في الوقت الذي تستعد فيه للانتخابات المحلية في مارس/آذار المقبل.

"انتقادات"

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ونطالع في صحيفة ديلي تليغراف مقالاً لهاري يوركي بعنوان" انتقادات لكوربين بسبب معطفه المهلهل خلال الاحتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وقال كاتب المقال إن رئيس حزب العمال جيرمي كوربين وجهت له العديد من الانتقادات بسبب ارتدائه معطفاً قديماً أزرق اللون ورث الهيئة خلال هذه الاحتفالات، ووصفه البعض بأنه قلل من احترام المناسبة بسبب ملابسه غير الملائمة.

ويضيف كاتب المقال أن كوربين أثار موجة من الانتقادات أمس عندما كان واقفاً إلى جانب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورؤساء الوزراء السابقين - وجميعهم يرتدون ملابس أنيقة سوداء اللون تزينها وردة حمراء ترمز للجنود الذين سقطوا خلال الحرب.

ونقل كاتب المقال عن جوليا هارتلي بروير قولها إنني " لا أدري ما الذي فكر فيه كوربين ليرتدي الياقة الحمراء والمعطف المهلهل في هذه المناسبة"، أما بن يونغمان فقال " من الجيد رؤية كوربين في هذا الاحتفال وهو يرتدي ثياباُ مهلهلة تذكرنا بمدرسي الجغرافيا".

وقال بارون وود ، مستشار رئيس الوزراء السابق غوردون براون ساخرا من كوربين إنه " من الجيد أن كوربين حضر الاحتفال ولم يعتذر ليحافظ على معطفه الثمين من المطر".